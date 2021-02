Narda Lepes habló tras la denuncia contra Pablo Massey: “El silencio también es cómplice”

Días atrás, la pastelera Trinidad Benedetti hizo una denuncia pública contra Pablo Massey por acoso. La joven señaló que ocurrió cuando trabajaba en el local gastronómico del reconocido chef, La Panadería de Pablo, cuatro años atrás -ella tenía 20 años y era su primer trabajo- y que los encargados del lugar ignoraron entonces sus reclamos.

Luego de que el propio Massey negara estas acusaciones afirmando que Benedetti miente, otras reconocidas figuras del ambiente gastronómico con peso mediático se pronunciaron sobre el tema. Fue el caso de Narda Lepes, que aseguró que “muchas pasamos por situaciones incómodas en algunos trabajos”, y de Germán Martitegui, que apoyó con aplausos la opinión de su colega en las redes sociales.

Lepes se expresó sobre la denuncia de acoso en su cuenta de Instagram, donde este miércoles realizó una publicación sin hacer mención a ninguno de sus colegas, ni tampoco a Benedetti.

“Muchas pasamos por situaciones incómodas en algún trabajo. Algunas más graves y violentas que otras. Es necesario -y urgente- crear un sistema de comunicación claro en las cocinas y restaurantes que establezca límites y vías seguras, para poder contar lo que nos pasa”, escribió la cocinera.

A continuación, Lepes dejó un mensaje para sus colegas hombres: “Si sos gastronómico ayudá a tus compañeras, porque el silencio también es cómplice”. El posteo está acompañado por una foto de ella con su uniforme laboral y una expresión seria.

Entre la gran cantidad de comentarios que recibió la publicación, donde cientos de usuarios apoyaron las palabras de la chef, apareció la reacción de otro reconocido cocinero: Germán Martitegui. El dueño de Tegui y temido jurado de MasterChef Celebrity intervino para dar su efusiva aprobación con emojis de manos aplaudiendo.

Narda Lepes se expresó sobre el acoso en la gastronomía y Germán Martitegui la felicitó efusivamente Instagram nardalepes

La denuncia pública

“¿Es normal que Pablo [Massey] le toque el culo a las empleadas?” (sic), había preguntado en su momento Benedetti a la gerencia de La Panadería de Pablo, pero no recibió respuesta. Cuatro años más tarde, y a raíz de ver el comentario de uno de los encargados de La Panadería de Pablo en las redes, la mujer, que hoy trabaja como pastelera en dos cocinas, decidió narrar su experiencia.

Pablo Massey descartó la denuncia pública y aseugró que Benedetti miente

Benedetti contó, a través de un video en Instagram, su experiencia con Massey y también con los encargados del lugar, Nicolás Calderone y Rodrigo Da Acosta, cuando les pidió ayuda. “Se mostraron sorprendidos”, dijo la joven, y detalló: “Me dijeron que iban a tomar cartas en el asunto. Les pedí que no me dejaran sola con él, que me sentía incómoda, que no sabía qué hacer. Me la pasaba nerviosa cuando escuchaba la voz de Pablo [Massey]”.

A continuación, Trinidad narró que pasaron días sin respuesta y que cuando volvió a acercarse a Da Acosta, “se enojó y me dijo que estaba loca, que era una maleducada”. Agregó que el encargado del local le espetó: “Mirate, ¿vos te pensás que un chabón con la guita y fama de Pablo Massey se daría vuelta por una piba como vos?”.

La pastelera relató también que las situaciones de acoso “pasan un montón”. “No me paran de llegar mensajes de colegas contándome que han vivido experiencias similares”, dijo Benedetti a LA NACIÓN.

Por su parte, Massey negó las acusaciones. “[Trinidad Benedetti] vino a trabajar remuneradamente y a aprender lo que yo hago. Siento mucho sus comentarios, espero se sienta bien. Yo sé que es mentira y ella también”, dijo el cocinero en diálogo con este medio el pasado martes.

