El Dipy publicó fotos de la carne “con precios cuidados” y estallaron los memes: “Eso no lo come ni Dylan”

David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, revolucionó las redes sociales luego de publicar fotos de cortes de carne que supuestamente pertenecen al programa “Precios Cuidados”, con grandes cantidades de grasa y hueso. Además, arremetió contra el Gobierno. “Ni a un perro se le da esto”, lanzó enojado.

A través de un hilo en su cuenta de Twitter, el cantante publicó imágenes de distintos cortes, como falda de novillo, asado con hueso y carne picada. “Acá tenés los cortes de carne con precios cuidados que te da el Gobierno: un pedazo de grasa”, escribió.

Aca tenes los cortes de carne con precios cuidados que te da el gobierno.

Un pedazo de grasa.

Ni a un perro se le da esto.

Se c@gan en la gente!

Se c@gan en el hambre de la gente!

A ver vos, militante de la pobreza,

militen esta hdmp! pic.twitter.com/anlYucXfH5 — el Dipy (@dipypapa) February 3, 2021

Después, con el estilo crítico que lo caracteriza, añadió: “¡Se c@gan en la gente! ¡Se c@gan en el hambre de la gente! A ver vos, militante de la pobreza, militen ésta hdmp”.

El cantante criticó también el valor proteico de los productos. “Acá, el asado. No se le hace esto a la gente. ¿Cómo le das esto a un chico? Ni a los animales se les da esto. Qué mal me hace ver estas cosas. Que mal le hacen al pueblo”, fue otro de los tuits del Dipy.

Y si queres haces albóndigas, una boloñesa o pastel de carne, aca te dejo "la carne picada precios cuidados"

No tienen vergüenza.. pic.twitter.com/yGVRBhPCeb — el Dipy (@dipypapa) February 3, 2021

Finalmente, completó: “Si querés haces albóndigas, una boloñesa o pastel de carne, acá te dejo ‘la carne picada precios cuidados’. No tienen vergüenza”.

Si bien no se pudo confirmar que las fotos fueran verídicas, la publicación no pasó desapercibida y rápidamente cientos de usuarios se sumaron a su indignación. El hilo superó los 6000 likes en poco tiempo y los internautas contestaron con furia. “¡Es terrible el desprecio a las personas!” y “Eso no lo come ni Dylan (por el perro del presidente Alberto Fernández)”, fueron algunos de los mensajes que recibió El Dipy.

A su vez, otros usuarios abordaron las críticas con humor y respondieron con memes.

Votaron bien Dipy...a ver esas parrillas oxidadas... pic.twitter.com/zuMspd1gz6 — Doctor House (@Bobmacoy71) February 3, 2021

Para dylan / La que te VENDE a vos pic.twitter.com/BnT8QhfaMf — Ran Fores! Ran! (@gam_fores) February 3, 2021

LA NACION