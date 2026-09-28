Ni rutinas intensas ni entrenamientos físicos complejos: el ejercicio enfocado en mejorar la salud cardiovascular y mental

Cumplir 60 años no significa necesariamente experimentar un deterioro físico inevitable o que sea impedimento para realizar ciertas actividades. Si bien el envejecimiento trae consigo cambios naturales, mantener hábitos saludables y realizar actividad física de forma regular puede ayudar a preservar la salud y favorecer una buena calidad de vida.

Frente a ello, un destacado entrenador dio a conocer que una buena condición física depende más de la constancia en el ejercicio que de someterse a rutinas de intensidad extrema. Por ello, no dudó en brindar una serie de recomendaciones para este grupo etario, garantizando una buena salud cardiovascular y mental. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿Qué tipo de ejercicios físicos realizar tras cumplir 60 años?

En entrevista para la revista Clara, el entrenador personal José Ruiz explicó que, después de los 60 años, la constancia en la actividad física resulta más importante que someterse a rutinas de intensidad extrema para conservar una buena condición física. En ese sentido, el especialista recomienda a estos adultos mayores caminar durante 30 minutos, cinco días a la semana. Y es que, esta actividad, por su accesibilidad, permite mantener activos los principales grupos musculares. En tanto, organismos de salud sugieren realizar entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada cada semana.

Asimismo, los expertos enfatizan que caminar de manera regular ofrece beneficios tanto físicos como emocionales. Es decir, favorece la salud cardiovascular y la circulación, contribuye al control de la presión arterial, facilita el desempeño de las actividades cotidianas y puede mejorar la calidad del descanso. Además, ayuda a disminuir la ansiedad y aliviar el cansancio mental, conforme comparte La Nación. “Traducido a la práctica, hablamos de caminar unos 30 minutos al día, cinco días por semana. Para muchas personas mayores, alcanzar entre 6 000 y 8 000 pasos diarios ya supone una mejora significativa respecto al sedentarismo”, detalló Ruiz.

¿Cómo reducir los efectos negativos del trabajo en la salud?

La coordinadora del Grado de Fisioterapia de la Universidad Europea de Andalucía, María Carreira Míguez, explicó que entre el 60 % y 70 % de los problemas de espalda vinculados al trabajo de oficina están relacionados con el sedentarismo, mientras que el 30 % al 40 % restante se atribuye a las condiciones del equipamiento utilizado. Así, con el objetivo de reducir la inactividad física durante el horario de trabajo, la experta recomendó realizar pausas activas mediante tres ejercicios que pueden hacerse desde la silla: retracción cervical, apertura de pecho y círculos de hombros hacia abajo para relajar el trapecio.

Asimismo, Carreira Míguez aconsejó acondicionar el espacio laboral tanto de la oficina como de la casa, para mantener una postura adecuada, colocando la pantalla a la altura de los ojos y utilizando una silla con buen soporte lumbar. Estas medidas ayudarán a reducir el riesgo de fatiga y molestias musculares entre los empleados, conforme comparte Exitosa.