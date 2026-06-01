Niegan la excarcelación para el argentino detenido por racismo y la defensa recurrirá al máximo tribunal de Brasil

SAN PABLO.- La situación procesal de Eduardo Ignacio Murias, el ciudadano argentino de 63 años detenido en el estado de Minas Gerais bajo la acusación de racismo, sumó un nuevo revés judicial. El Tribunal de Justicia de Minas Gerais (TJMG) rechazó este lunes el pedido de hábeas corpus que solicitaba su inmediata soltura, ratificando la prisión preventiva del imputado.

Los representantes legales de Murias preparan ahora una presentación de urgencia ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en Brasilia, según pudo confirmar LA NACION con su defensa. El recurso de hábeas corpus ante la máxima instancia de la justicia ordinaria del país buscará revertir la detención, luego de que el tribunal estatal se limitara a una negativa formal, evitando adentrarse en cuestiones de fondo en una causa que se encuentra bajo secreto de sumario.

Murias, oriundo de la provincia de Santiago del Estero, permanece detenido de forma preventiva desde el lunes 25 de mayo, tras un tenso episodio ocurrido el domingo previo a bordo del tren turístico María Fumaça, que conecta las localidades históricas de São João del-Rei y Tiradentes.

De acuerdo con la investigación de la Policía Civil, pasajeros del vagón denunciaron que el argentino, quien se encontraba como turista en Brasil y tenía previsto regresar a la Argentina este viernes, captaba imágenes de un niño de siete años sin autorización. En la revisión posterior de su teléfono celular se detectaron mensajes de WhatsApp escritos en español con alusiones despectivas al color de la piel del menor y referencias a la esclavitud, un cuadro que la querella califica como un delito ya consumado de racismo.

La resolución judicial fue recibida con alivio por la querella. “Entendemos que es la decisión más acertada debido al contexto de la situación”, afirmó a LA NACION el abogado Gilberto Silva, especialista en asuntos raciales y representante de Dominique, la madre del niño.

Para el letrado, la medida se justifica no solo por la materialidad del hecho, sino también por el riesgo de fuga y de que el sospechoso abandone el país. Silva detalló además que, aunque la familia experimentó “una sensación de comienzo de justicia”, se encuentra psicológicamente “muy afectada”.

Un argentino fue arrestado en Minas Gerais tras fotografiar a un niño negro y enviar la imagen con un mensaje racista: «Puedo convertirlo en esclavo». El hombre fue sorprendido enviando fotos y videos de un niño que viajaba en el tren. Junto con los archivos, hizo comentarios racistas sobre el menor. Un pasajero alertó a la madre sobre lo sucedido, quien logró confiscar el celular del hombre. O´Globo

El caso puso bajo la lupa el fuerte endurecimiento de la cultura jurídica brasileña en el combate a los casos de racismo. Uno de los ejes centrales que la defensa llevará ahora a los tribunales federales de Brasilia es el riesgo para la integridad física del ciudadano argentino dentro del sistema penitenciario brasileño.

A través de una nota de prensa enviada a LA NACION, el abogado defensor de Murias, Ciro Chagas, advirtió sobre la situación de vulnerabilidad de su representado. El letrado denunció que el argentino “fue víctima de agresión física en el interior del establecimiento penitenciario” donde se encuentra detenido en São João del-Rei y que posteriormente fue “aislado para su protección”.

Según Chagas, pese a haber presentado un pedido fundado de revocación de la prisión preventiva ante el tribunal penal 1 de São João del-Rei, invocando este riesgo concreto, el juzgado de primera instancia evitó analizar el fondo de la cuestión. De acuerdo con su versión, el magistrado “se limitó a mantener la prisión preventiva sin analizar las circunstancias”, alegando que la “reconsideración” no está prevista en el Código de Proceso Penal.

Tras el rechazo de la cautelar en el estado de Minas Gerais, la estrategia legal del argentino se dividirá en dos frentes simultáneos que buscan forzar su salida de la prisión o, al menos, morigerar las condiciones de su detención.

Por un lado, presentarán el hábeas corpus ante el STJ en Brasilia para intentar obtener una orden de liberación inmediata por la vía constitucional. En esa instancia, Chagas renovará el pedido de soltura o, subsidiariamente, que la Justicia disponga el traslado a un “establecimiento que ofrezca seguridad” o la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, ante el “riesgo actual a la integridad física” de Murias.

Por el otro, la defensa continuará apostando al análisis de fondo del hábeas corpus por parte del tribunal de Minas Gerais, para que el colegiado evalúe todos los argumentos. Entre ellos, el equipo legal planea impugnar la legalidad de la prueba principal del caso, al denunciar presuntos vicios de origen en la investigación policial. En particular, sostendrán que el celular del santiagueño fue revisado sin la debida autorización judicial.

El revés para Murias no se da de forma aislada, sino en un contexto marcado por una seguidilla de incidentes de racismo protagonizados por argentinos en Brasil.

Fuentes de la defensa advierten que la proliferación de estos episodios —entre los que resuena el caso de la abogada argentina Agostina Páez en Río de Janeiro, que aún aguarda un fallo— configuró un clima de opinión pública y judicial hostil. La acumulación de casos de racismo que involucran a argentinos, señalan, podría afectar la predisposición de los magistrados, en un contexto de alta sensibilidad social y mediática.