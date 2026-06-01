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Investigan al extitular de Trenes Argentinos por coimas; aumenta el boleto de colectivo en el AMBA

Además, el Gobierno duplicó el gasto en subsidios; habrá balotaje en Colombia; Messi y De Paul ya están en Kansas. Estas son las noticias de la mañana del lunes 1ro de junio de 2026

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Gerardo Boschin, expresidente de Trenes Argentinos
Gerardo Boschin, expresidente de Trenes Argentinos

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

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