Investigan al extitular de Trenes Argentinos por coimas; aumenta el boleto de colectivo en el AMBA

El Gobierno duplicó el gasto en subsidios pese a los aumentos en las tarifas de luz y gas. Las transferencias fueron de US$1250 millones en el primer cuatrimestre, un salto del 105% respecto del mismo periodo de 2025. Las facturas subieron y hubo hogares que perdieron la asistencia, pero los costos crecieron más rápido.

Investigan al extitular de Trenes Argentinos del mileísmo que habría recibido coimas con el gobierno anterior. Se trata de Gerardo Boschin, que fue gerente de compras de Arsat durante la gestión de Alberto Fernández y autorizó contratos por casi US$2 millones sin licitación. Obtuvo una camioneta de alta gama días después de firmar la primera orden de compra.

Llegó junio con aumentos. El boleto de colectivo para las líneas bajo jurisdicción provincial sube desde hoy 4,8%, y 4,6% para las que dependen de la Ciudad. El ajuste también alcanza al subte y a los peajes de las autopistas porteñas. Con esta suba, el viaje mínimo en colectivos que circulan en territorio bonaerense ya supera los 1000 pesos.

Abelardo de la Espriella irá al ballotaje con el oficialista Iván Cepeda por la presidencia de Colombia. El postulante de la ultraderecha, un abogado millonario de 47 años, le sacó poco más de dos puntos de ventaja al candidato de la izquierda, por lo que se va a definir quién será el próximo presidente colombiano el 21 de junio. El mandatario Gustavo Petro, sin posibilidad de reelección, y el candidato oficialista desconocieron el conteo oficial de votos.

Leo Messi llegó a Kansas para sumarse al plantel de la Selección. Viajó desde Miami junto a Rodrigo de Paul. Hoy comienzan los entrenamientos de cara al Mundial: antes se van a jugar los dos amistosos, con Honduras e Islandia, el 6 y el 9 de junio respectivamente.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.