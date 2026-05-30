El aviso de un futbolista a la árbitra y al rival por el apodo de dos compañeros para evitar denuncias por racismo

El capitán de la sexta división de Argentinos Juniors, Luca Agüero, se volvió viral tras ser filmado en el momento en que le aclara a los árbitros y al líder del equipo rival que tiene compañeros a los que les dicen “Negro” antes de arrancar a disputar un partido en Colombia. Así güero quiso escudarse de interpretaciones erróneas o denuncias por racismo.

Durante el saludo inicial del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Imposible, un torneo para menores de 17 años, el defensor de la institución de La Paternal quedó frente al capitán del equipo contrario, Inter Palmira de Colombia, un futbolista negro. Ante esta situación, solicitó hablar con la jueza del encuentro y el representante de los deportistas.

El momento en que el jugador de Argentinos aclara la situación

“Quiero aclarar algo. Tenemos dos compañeros, el cinco y uno que está en el banco, a quienes les decimos ‘Negro’. Lo quiero aclarar así no se malinterpreta nada”, dijo el capitán del equipo argentino.

Ante su mensaje, el líder colombiano aceptó la explicación, pero sumó una advertencia directa: “No hay problema, pero cuidado”. En sintonía con esa postura, la árbitra Diana Gómez intervino y señaló: “Listo, aclarado, pero mucho cuidado con el respeto”.

Por su parte, la dirigencia de la institución de La Paternal respaldó públicamente el accionar de su futbolista mediante una comunicación oficial. Las autoridades dieron a entender que la iniciativa formó parte de la educación que reciben los jóvenes en las categorías inferiores, donde se priorizan los valores de convivencia.

El club destacó la actitud del jugador FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto - FOTOBAIRES

“El capitán de la Sexta de El Semillero del Mundo tomó el micrófono para aclarar una situación importante: dentro del equipo hay dos compañeros a los que todos conocen por sus apodos, y lo dejó en claro ante árbitro y rivales para que nadie se sintiera señalado, incómodo o perjudicado. En Argentinos, formar jugadores también es formar personas”, expuso, según consigno TyCSports.

El partido lo ganó Argentinos Juniors por 1-0 gracias a un tanto convertido por Lisandro Zacaría.

Racismo en el fútbol argentino

Recientemente, la Conmebol sancionó con cuatro meses de suspensión al mediocampista del seleccionado argentino sub-17 Matheo Benítez Machuca, tras considerarlo responsable de realizar insultos racistas contra futbolistas brasileños.

Matheo Benítez Machuca, el jugador sancionado por presunto racismo instagram.com/machucavideos32

El episodio ocurrió el pasado 10 de abril, durante un partido del torneo Sudamericano disputado en Paraguay, en el estadio de Sportivo Ameliano. La sanción cuenta con el aval de la FIFA, por lo que el volante de la Reserva de Independiente quedó inhabilitado desde el 7 de mayo tanto para competencias internacionales como para los torneos locales.

Aunque las imágenes de la transmisión oficial no registraron la secuencia y las autoridades argentinas sostienen que el hecho no figuraba en el informe del árbitro, la entidad aplicó la pena mínima prevista en su reglamento de disciplina.

Ante esta situación, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó una apelación formal con el objetivo de reducir la sanción de cara al próximo Mundial de la categoría.