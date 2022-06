NiUnaMenos. Dos actos frente al Congreso para reclamar por los derechos de la mujer

Con una gran bandera de arrastre, en la que se leía “Ni una menos, vivas, libres y desendeudadas nos queremos, el Estado es responsable”, una de las columnas de la marcha -que tuvo dos bloques que confluyeron en frente al Congreso-, integrada por organizaciones kirchneristas y de izquierda partió a las 17 desde la Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen. Con cánticos, bombos, cientos de mujeres alzaban sus brazos con carteles y banderas violetas -el color que identifica al #Niunamenos”- en los que expresaban su enojo: “Somos el grito de las que ya no están”, “No estamos todas, faltan las asesinadas”, “Lucho hoy para estar mañana”, “Basta de violencia machista”, “Nos siguen asesinando”, “Nos queremos vivas, libres y sin miedo”, “Queremos ser libres y no valientes”.

“Vine por los derechos de las mujeres y porque hace cuatro años tuve una experiencia que me cambió porque mataron a mi prima en un femicidio. La pareja que tenía le dio cinco tiros y después se suicidó. Desde ese momento me comprometí con la lucha de las mujeres porque lo viví en carne propia”, cuenta Belén Orselliet, de Ezeiza del Movimiento Evita, quien desde entonces se suma cada año a la marcha de Ni Una Menos.

Fabiana Pellegrini y Rocío Arnold forman parte del Taller de Violencia de Género de Ituzaingó y también se unieron desde temprano a la marcha. “Venimos a apoyar a nuestras compañeras, en el taller estamos ayudando a muchas chicas por temas de violencia, algo que también hemos sufrido. Es momento de la revolución feminista, algo que el mundo necesita”, dijeron.

Marcha de Ni Una Menos, en la plaza del Congreso. Alejandro Guyot - LA NACION

La movilización, que tuvo réplicas en todo el país, es la séptima que se realiza desde el 3 de junio de 2015 cuando tuvo lugar la primera marcha del #Niunamenos a raíz del asesinato de la joven santafecina Chiara Páez, que causó un gran impacto e indignación en la sociedad. La joven santafecina tenía 14 años y estaba embarazada cuando fue asesinada a golpes por Manuel Mansilla, de 17, el 10 de mayo de aquel año.

“Empecé a venir desde que me divorcié. Creo que todas sufrimos violencia en algún momento de la vida y en distintas circunstancias. Vengo a apoyar porque claramente no nos están funcionando las cosas porque nos seguimos muriendo. Hay que sostener está lucha en el tiempo”, aseguró Georgina Infran, otra de las manifestantes ataviada con banderas y pañuelo violetas.

A las 19, desde el escenario situado frente al Congreso, que se iluminó en tono violeta, el bloque cercano al kirchnerismo leyó su manifiesto en un discurso encendido que destacó una jornada de lucha contra “los fundamentalismos reaccionarios, misóginos y racistas”. Los principales ejes giraron en torno de la necesidad de una reforma judicial feminista que garantice el acceso al sistema de justicia para mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binarios; exigió también el cumplimiento de la ley de patrocinio jurídico gratuito, sancionado en 2015, con perspectiva de género, además de procesos legales sin revictimización y una justicia que no invisibilice la realidad de niños y adolescentes víctimas de abuso sexual.

En su proclama, las agrupaciones pidieron por la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en todo el país, por el sobreseimiento de Miranda Ruíz, médica presa por garantizar un aborto en Tartagal, Salta. También reclamaron la protección para todos los profesionales que garantizan el cumplimiento de la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Además, subrayaron la importancia de la efectivización de la Educación Sexual Integral (ESI) con perspectiva de discapacidad, educación inclusiva y feminista. Abogó también por la separación de la Iglesia y el Estado y por la autonomía sobre los cuerpos y no dejó de lado la perspectiva ambiental “basta de extractivismos, contaminación, incendio y privatización del territorio”.

El colectivo también exigió salarios por encima de la inflación y se manifestó en contra del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “La deuda es con nosotros y no con el FMI. Que la paguen quienes la fugaron. Basta de patriarcado financiero”, fueron las frases que más sonaron. Se sumó el reclamo de un mayor presupuesto para el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades (con la extensión del programa de acompañamiento de las víctimas de violencia, conocido como Acompañar, que finaliza en julio próximo).

Reforma judicial y críticas al Gobierno y al acuerdo con el FMI, entre las consignas que se plantearon ayer en la marcha de Ni Una Menos Hernán Zenteno - LA NACION

También hubo un fuerte pedido por la excarcelación de Milagros Sala, la búsqueda y aparición de Tehuel, el joven trans de quien se desconoce el paradero desde marzo de 2021, justicia por Claudia Benítez, asesinada en Misiones, y creadora de “Entre Nosotras”, una flota de taxis conducida por mujeres y para uso principalmente de chicas. Además, de un reclamo masivo de Justicia por los femicidios y travesticidios que se suceden a diario. Justamente durante esta misma jornada, en San Miguel, María Elena Tofe, de 65 años, fue asesinada tras una discusión en su casa con su esposo, que fue detenido. El hombre, identificado como Ramón Eusebio Mallea, de 64, fue hallado desvanecido y con cortes en el cuerpo que, se cree, se provocó él mismo con intenciones de suicidarse, informaron fuentes judiciales y policiales a Télam.

Sobre el final del acto, el discurso se dirigió a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño: “¡Basta! No pasarán sobre nuestras conquistas, ni sobre nuestro futuro”, proclamaron los representantes del bloque que concentra a agrupaciones como La Cámpora, el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), el Frente de Géneros y Diversidad Peronismo Militante, el Partido Comunista Revolucionario, el Frente Patria Grande, y la Corriente Peronista Descamisades (sic), entre otros.

Contra el FMI

A pocos metros, en otro escenario montado en la avenida Rivadavia y Entre Ríos, tuvo lugar el discurso de la Asamblea Independiente de Mujeres y Disidencias, que integran diversas organizaciones de izquierda, sociales y feministas. “Ni una menos. El Estado y los gobiernos son responsables. La deuda es con nosotras y nosotres, no con el FMI. Separación de la Iglesia del Estado”, fueron los ejes del reclamo de esta columna que se concentró, a las 17, frente al Congreso.

“Solo en lo que va de este año contamos 140 víctimas de femicidios y crímenes de odio. La creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad no ha servido para dar ninguna respuesta a esta barbarie, porque la orientación del Gobierno en su conjunto fue someterse al FMI, imponiendo un ajuste contra el pueblo trabajador que empobrece brutalmente a las mujeres y recorta los presupuestos necesarios para garantizar nuestros derechos”, comenzó el reclamo que se centró en la necesidad de presupuesto para esa cartera. Siguió con una firme oposición al pacto del Gobierno y la oposición “patronal” con el FMI. “Luchamos contra este pacto colonial, que somete a nuestro país al monitoreo y la tutela directa del Fondo y el capital financiero internacional. Un pacto de saqueo de los recursos nacionales, que trae más ajuste y tarifazos provocando una mayor precarización laboral y de nuestras vidas. La deuda es con nosotras y nosotres, no con el FMI. Exigimos aumento salarial y de jubilaciones urgente, actualizados por inflación, que saque a las y los trabajadores de la pobreza que no para de crecer”, continuó.

Dos columnas distintas conflueron en la zona de Congreso para hacer sus actos por Ni Una Menos Hernán Zenteno - LA NACION

La proclama, que tuvo muchos puntos en común con el otro bloque, también reinvindicó la separación de las iglesias y el Estado, la educación sexual laica, científica y respetuosa de las diversidades, además del derecho a la salud y a la educación pública sin injerencia clerical. También exigió la aparición con vida de Tehuel y se manifestó por los derechos de las disidencias sexuales, contra el extractivismo y el ecocidio y en apoyo de las comunidades originarias contra su discriminación. Este colectivo, que también alzó la voz por el pleno cumplimiento del derecho al aborto, está integrado por agrupaciones como Pan y Rosas, que se referencia con el PTS/Frente de Izquierda y Myriam Bregman; el Plenario de Trabajadoras (PO); Juntas y a la izquierda (MST); Isadora (IS); la Campaña contra las violencias, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto, de Marabunta, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Las Rojas-Nuevo MAS.

Paola Ayala, que es parte del espacio Charlas Compañeras, sostuvo: “Vengo desde el primer día en que se hizo esta marcha. Todas nos sentimos identificadas con las situaciones de violencia con diferentes matices. A veces empieza con un grito, luego son golpes y a veces termina con lo peor que son los femicidios. Desgraciamente hay muchas mujeres que concurren a nuestro espacio que sufren de violencia, pero son victimizadas o minimizadas y la solución no les llega nunca. Además de que la situación económica nos juega en contra porque nuestros sueldos son los más bajos y nuestros trabajos son los más precarizados”.

Cifras alarmantes

Mientras que los datos de 2021 reflejan que la violencia hacia las mujeres no cesa. En ese sentido, los números del informe anual de la Oficina de la Mujer, que depende la Corte Suprema, son escalofriantes: durante 2021, una mujer fue asesinada cada 38 horas en la Argentina en casos de violencia extrema de género. En total, el año pasado fueron notificadas 231 víctimas mortales directas (entre ellas cinco mujeres trans), lo que representa una disminución de 8% en relación a los femicidios de 2020. De las víctimas registradas, seis mujeres estaban embarazadas y 19 eran niñas o adolescentes. El informe indicó, además, que 62% de los imputados por los asesinatos eran pareja o expareja de la víctima. En 39% de los casos el agresor fue la persona que convivía con la mujer.

Otras 20 personas (cinco mujeres y 15 varones) fallecieron durante el año pasado en femicidios vinculados, en estos casos, el atacante elige víctimas relacionadas con la mujer blanco de su agresión para provocarle un daño psicológico por la pérdida de un ser querido. A los femicidios se suma una cifra dramática que es la de los niños, niñas y adolescentes que pierden a su madre: 182 en 2021.

En las manifestaciones se recordaron que las cifras de femicidios no dejan de crecer en la Argentina Hernán Zenteno - LA NACION

Más datos sobre la violencia de género en el país se revelaron hoy a través del Mapa de Violencia 2021 realizado por los ministerios de Justicia y Seguridad y de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad. Según el relevamiento, durante el año pasado, se realizaron unas 55.474 llamadas al 911, mientras que se registraron solamente 13.393 denuncias en comisarías, 1450 consignas policiales físicas (protección a una víctima de violencia de género), se entregaron 5843 botones antipánicos y se colocaron 208 tobilleras. Las llamadas a la línea 144 fueron unas 63.647 y las comunicaciones a boti alcanzaron las 3216. Durante 2021, la cantidad de transferencias del 144 al 911 fueron 261, las admisiones al Centro Integral de la Mujer llegaron a 4247, 238 a refugios. También se presentó el Sistema de Caso Único, desarrollado por los ministerios de Justicia y Seguridad y Público Fiscal, para las víctimas de violencia por motivos de género para orientar las políticas públicas de atención, prevención y concientización en el territorio. El mismo pone al servicio del Poder Judicial la información integrada de las víctimas, como así también de sus agresores, generando un canal de comunicación ágil y novedoso en el país.

Dónde denunciar y pedir asesoramiento

Línea 144. Funciona las 24 horas y es atendida por especialistas. Es anónima; por WhatsApp al (+549) 1127716463. Se puede bajar una App gratuita.

Línea 911. Es el número al que hay que llamar ante una emergencia: por ejemplo, si se escuchan gritos o golpes. Puede ser de forma anónima.

Línea 137. Cualquier persona que sea víctima o tenga conocimiento de una situación de violencia familiar o sexual puede llamar las 24 horas; por WhatsApp al (+549) 113133-1000.

Oficina de Violencia Doméstica (OVD). Atención de forma presencial en Lavalle 1250, CABA, todos los días, las 24 horas.