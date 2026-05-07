“No es el comienzo de una pandemia”. La OMS buscó llevar tranquilidad tras el desembarco del hantavirus Andes a Europa

El director de operaciones de alerta y respuesta ante emergencias sanitarias de la OMS, Abdi Rahman Mahamud, afirmó este jueves ante la prensa las proyecciones de la organización de cara al brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius: “Creemos que será limitado si se implementan medidas de salud pública y se muestra solidaridad entre países”, señaló el funcionario esta mañana desde Ginebra.

En esa misma dirección se manifestó Maria Van Kerkhove, directora del departamento de la OMS para la prevención y la preparación frente a epidemias y pandemias: “No es el comienzo de una epidemia, no es el comienzo de una pandemia”, señaló ante la prensa, también esta mañana.

El traslado de uno de los pasajeros con un cuadro grave de hantavirus OMS

Van Kerkhove remarcó , a su vez, que cree que el brote de hantavirus puede ser una oportunidad para recordar la importancia de la inversión en investigación de agentes patógenos como este. “Los tratamientos, las pruebas de detección y las vacunas salvan vidas”, sostuvo.

Sus declaraciones responden a consultas sobre el riesgo de vivir una situación similar a la que el mundo ya conoció durante la pandemia por coronavirus y el temor general a que la cepa Andes de hantavirus -previo al caso del crucero, solo se registraba de manera esporádica en algunas zonas de la Argentina y Chile- se convierta en “el nuevo covid”.

En este sentido, una de las principales referentes en enfermedades infecciosas de Países Bajos, el país del que proviene la operadora del crucero y muchos de sus pasajeros, también ha dado a conocer su postura esta mañana:

“[El hantavirus] no se transmite fácilmente de persona a persona. Sabemos que la transmisión entre personas es posible y sospechamos que ocurrió en el barco, pero no es como el covid, la transmisión es mucho más difícil”, sostuvo Karin Ellen Veldkamp, jefa de enfermedades infecciosas del Centro Médico Universitario de Leiden, en una entrevista con AFPTV.

El crucero MV Hondius es operado por una empresa neerlandesa - - AFP

En su hospital se encuentra internado uno de los cinco pasajeros del barco que actualmente están siendo tratados por hantavirus. Hasta la fecha, hay tres fallecidos. La directiva se negó a dar detalles precisos sobre el estado de salud del paciente, a la vez que afirmó que su unidad está preparada para recibir más personas infectadas en caso de que fuera necesario.

Aislamiento y protocolos

Los pacientes con este cuadro, explicó, deben ser aislados en habitaciones individuales, atendidos por personal altamente capacitado y bajo protocolos estrictos de control de infecciones. “Nuestro principio es simplemente cuidar bien al paciente. No nos negamos a entrar en la habitación de aislamiento. Estamos bien entrenados para hacerlo de manera segura”, señaló.

En general, detalló, los enfermos con hantavirus permanecen en aislamiento mientras presentan síntomas. Cuando mejoran, se les realiza una serología y, si el resultado es negativo, se levanta el aislamiento. “No sabemos exactamente cuánto tiempo puede una persona seguir portando el virus. Pero asumimos que, una vez que alguien se siente mejor, ya no es contagioso”, dijo.

El MV Hondius zarpó desde las proximidades del puerto de Cabo Verde, donde se encontraba varado desde hacía varios días, y se dirigió hacia las Islas Canarias.

Según indicó el presidente de la región española, el crucero afectado no atracará en Canarias, sino que solo “fondeará” frente a las costas de la isla de Tenerife para evacuar a sus pasajeros.

“El buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo se disminuyen”, indicó el presidente de la región de Canarias, Fernando Clavijo, tras mantener una reunión en el Ministerio de Sanidad en Madrid.

Con información de AFP