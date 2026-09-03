¿No funciona la SUBE en el celular hoy? Por qué reportan fallas sobre el saldo en la aplicación

El sistema de carga de la tarjeta SUBE presenta fallas esta mañana, lo que no permite a una gran cantidad de usuarios acreditar el saldo ya cargado desde celulares y billeteras digitales. Esta situación genera largas filas y demoras en las estaciones de trenes y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los pasajeros indicaron que este problema ocurre principalmente al momento de validar el monto abonado de modo online. Las fallas impactan de un modo masivo en las máquinas de validación de las estaciones de trenes y subtes, aunque también se registraron dificultades en las terminales de varias líneas de colectivo.

Desde la red SUBE explicaron a LA NACION que trabajan para normalizar el servicio a la brevedad y recomendaron a quienes ya hayan hecho una compra de saldo no hacerlo nuevamente, sino intentar acreditarla más tarde.

Muchos usuarios también registran problemas en algunos colectivos JUAN MABROMATA - AFP

Frente a este escenario, desde la cuenta oficial de SUBE publicaron un mensaje en la red social X: “Información importante. Por inconvenientes técnicos ajenos a SUBE, la compra y acreditación de saldo puede presentar intermitencias en su funcionamiento. Disculpa las molestias ocasionadas”.

“Como consecuencia de inconvenientes ajenos a SUBE, vinculados con el proveedor de los servicios de telecomunicaciones y registrados durante la jornada de ayer, las cargas electrónicas pueden presentar demoras en la acreditación”, informaron desde SUBE.

De momento, se recomienda a los usuarios acercarse a las boleterías para pedirle al personal que valide la carga de forma presencial. También es posible viajar usando otras modalidades de pago:

Se recomienda intentar otras modalidades de pago

SUBE digital

Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard contactless (sin contacto)

Visa y Mastercard contactless (sin contacto) Celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas

Billeteras electrónicas, mediante la generación de un código QR

Desde SUBE aseguraron que “la normalización del servicio será informada a través de los canales oficiales”.

El precio de los pasajes

Las dificultades técnicas coinciden con el inicio de septiembre, mes que llega con un nuevo paquete de aumentos en el transporte público.

Las tarifas de los colectivos en la provincia de Buenos Aires estuvieron incluidas en la suba, por lo que el boleto mínimo, según la página oficial, pasó a costar $1.111 para quienes tienen la tarjeta registrada y $2.222 para los plásticos sin registrar, mientras que los beneficiarios de la tarifa social pagan $608.

En la Ciudad de Buenos Aires, el incremento en el transporte de pasajeros es del 4,1%. De esta manera, el tramo mínimo de colectivo dentro de la capital cuesta $852. Por su parte, el pasaje de subte escaló a $1.753 para los primeros 20 viajes mensuales con tarjeta registrada.