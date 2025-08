“No puedo llegar temprano a estudiar”: los metrodelegados paralizaron las seis líneas de subte por dos horas

Los trabajadores de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), más conocidos como los metrodelegados, iniciaron el paro de dos horas en todas las líneas del subte y el Premetro. La medida de fuerza, que comenzó a las 13 y se prolongará hasta las 15, fue definida tras el fallecimiento de un trabajador de la línea D, que el gremio vincula con la exposición al asbesto, un material considerado cancerígeno. En paralelo, una vez comenzado el paro del servicio, hubo contratiempos entre los usuarios, que multiplicaron las esperas en los andenes de trenes y las paradas de colectivos de los principales centros de transbordo de la ciudad de Buenos Aires, como Retiro y Constitución.

Marcela, vecina del partido bonaerense de San Martín, se enteró del paro una vez que se bajó del tren en la estación Urquiza del ferrocarril Mitre y quiso combinar con la línea B. “No estaba al tanto. Ni vi el noticiero, vine por un trámite para la obra social que tengo que ir a hacer a microcentro”, comentó con sorpresa tras encontrarse con las rejas cerradas en el acceso a la cabecera de ese ramal, Juan Manuel de Rosas. No fue la única desprevenida que se topó con el servicio transitoriamente fuera de funcionamiento. “No te puedo creer, estaba reconfiado. Me bajé del bondi pensando que andaba”, agregó otro usuario sobre una de las entradas de la calle Roosevelt.

Por el paro de subtes, se multiplicaron las esperas en los andenes de trenes y las paradas de colectivos de los principales centros de transbordo FABIAN MARELLI

El conflicto, que lleva años, se volvió a disparar el viernes de la semana pasada, cuando los metrodelegados lamentaron a través de un comunicado “el fallecimiento del trabajador de la línea D, Walter Berhovet, víctima de cáncer de pulmón producto de la exposición al asbesto”, un material prohibido para ser empleado desde el año 2003 –solía usarse como aislante en revestimiento y en tejidos resistentes– y considerado un riesgo capaz de ser mortal. Su presencia se atribuye a algunos vagones comprados en el exterior, como los Mitsubishi (línea B), los Nagoya (línea C) y los Fiat Cancord (línea E), aunque los trabajadores afirman que se encuentra distribuido en casi toda la red del subterráneo: instalaciones fijas, techos, paredes, recubrimientos e instalaciones eléctricas y sanitarias.

Abril Domínguez tiene 18 años, vive en Tigre y viaja casi todos los días en la línea C desde la terminal de Retiro para ir a cursar en la UADE. “Me afecta bastante porque no puedo llegar temprano a estudiar. Dependo mucho del transporte público, pero no estaba al tanto de la protesta. Usualmente, reviso más que nada el estado del servicio del tren”, comentó en diálogo con LA NACION. Y amplió: “Estoy viendo si pedirme un auto o tomar un colectivo, porque en los colectivos siempre llegás con demora”.

La línea C, paralizada FABIAN MARELLI

Como manifestación previa y para amortiguar el impacto del reclamo, una hora antes se concretó una apertura de molinetes entre las 12 y 13. En dicha franja horaria, además, Claudio Dellecarbonara, delegado de la línea B del ala izquierda, encabezó una conferencia de prensa en la estación Rosas, en la cual detalló que Berhovet integraba la lista de los 114 trabajadores afectados por asbesto reconocidos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y los pasos a seguir.

“El asbesto está esparcido en todo el subterráneo y nos pone en peligro a todos. Seguimos denunciando, este material cancerígeno nos pone en riesgo a todos, tenés 15 compañeros fallecidos, más de 115 afectados y millones [de personas] en riesgo. Que se cambien las formaciones contaminadas y dejen de poner en riesgo la vida de trabajadores”, manifestó Dellecarbonara, que ofició también de vocero frente a los usuarios en la zona de los molinetes de la bocacalle con salida a Triunvirato 4600, donde se abrió la puerta de emergencia para que puedan pasar sin pagar antes del paro de dos horas.

Sin subtes en Retiro FABIAN MARELLI

“En toda la red de subterráneos exigimos el retiro del asbesto, exigimos el cambio de las flotas contaminadas y la vigilancia médica para todos los trabajadores. Seguimos peleando por la salud de trabajadores y usuarios. La empresa concesionaria y el gobierno de la ciudad son responsables”, amplió. Hubo presencia de dirigentes de la Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan. “La salud es un derecho, nos defendemos junto con los compañeros y las compañeras del Garrahan”, completó Dellecarbonara al respecto.

Desde la firma prestadora del servicio, Emova (ex-Metrovías), negaron el vínculo del asbesto con la muerte de Berhovet, sobre quien se afirmó que atravesaba una “condición médica preexistente, de evolución compleja”, aunque no se brindaron más detalles”. Tanto la empresa como el gobierno de la ciudad reconocen la existencia del material, por lo que desde 2018 se lleva adelante un plan integral de desasbestización de la red. No obstante, niegan una presencia por encima de lo estipulado en la Ley N° 19.587. “Las más de 4000 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del subte arrojan resultados considerados adecuados para la salud”, informó Emova sobre los últimos testeos llevados adelante.