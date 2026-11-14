“No quedó nada”: incertidumbre entre los vecinos de Remedios de Escalada en el día después de la trágica explosión de gas

El olor a quemado todavía permanece en el aire. Bajo el calor del mediodía, las cintas de seguridad atraviesan las calles, las bandas de advertencia delimitan las veredas y los vecinos se agrupan en las esquinas con la mirada puesta en los edificios a los que todavía no pueden regresar. Ya no hay llamas, corridas ni gritos desesperados. En su lugar, el silencio se interrumpe con el movimiento de los vehículos municipales, el trabajo de los equipos de emergencia y las alarmas que, cada vez que suenan, vuelven a inquietar a quienes permanecen en la zona. Un día después de la explosión en Remedios de Escalada, el miedo convive con el cansancio, el enojo y la incertidumbre.

En la esquina de Rómulo Di Giorno y Enrique del Valle Iberlucea, un grupo de vecinos espera autorización para ingresar a sus departamentos y retirar algunas pertenencias. La misma escena se repite a pocas cuadras, sobre Fray Luis Beltrán y Doctor Arturo Melo, donde la concentración de personas es mayor. Algunos llegaron con bolsas, otros permanecen junto a las cintas de seguridad y preguntan cuándo podrán volver a sus casas. Entre ellos hay una mujer con una transportadora para gatos: durante la evacuación no había conseguido sacar a su mascota y ahora espera poder recuperarla.

“Un vecino me dijo: hay que irse, hay que irse. Por suerte sino no sabía que podía pasar”, recuerda Ana Burdeo ante LA NACION, mientras reconstruye los momentos de urgencia que se vivieron el día anterior. A su alrededor, las conversaciones ya no giran únicamente en torno a la explosión, sino también a lo que viene después: cuándo podrán regresar, qué encontrarán al abrir las puertas y cuánto tiempo deberán permanecer fuera de sus hogares.

El epicentro del siniestro permanece cerrado al tránsito peatonal y vehicular; solo ingresan acompañados por autoridades los vecinos que necesitan sacar algo de sus hogares Nicolás Suárez

La posibilidad de ingresar, por ahora, es limitada. Desde el municipio explicaron a LA NACION que el acceso se permite únicamente en situaciones puntuales y bajo supervisión. “El fuego duró hasta la madrugada. No hay peligro de derrumbe hasta ahora y se están haciendo las pericias. La zona tardó más en enfriarse. No todos los vecinos pueden ingresar: solo aquellos que necesitan buscar cosas esenciales, como medicamentos o mascotas, o los comerciantes que deben comprobar que sus locales hayan quedado bien cerrados. Pueden hacerlo por unos momentos, acompañados por bomberos, por protocolo”, señaló una fuente municipal.

La extinción definitiva del incendio llegó durante la madrugada. Según informó Metrogas, a las 2.10 quedó completamente obturado el caño de media presión que había sido dañado durante los trabajos de renovación de redes. Para detener la fuga, los equipos de emergencia debieron excavar en distintos sectores y prensar la cañería en varios puntos. Recién después de completar esas maniobras fue posible eliminar el escape de gas y apagar las llamas.

Recién durante la madrugada se logró extinguir el incendio que sucedió a la explosión de gas de ayer a las 10.51 Ricardo Pristupluk

El operativo continuó durante la mañana. Vehículos de Seguridad Ciudadana y de Espacios y Servicios Públicos permanecían en las calles, mientras personal municipal y equipos de emergencia trabajaban entre vallados, sectores de tierra removida y veredas intervenidas. En varias cuadras podían verse carteles de Metrogas que advertían sobre obras en ejecución. Algunos cercos de madera estaban apoyados contra los árboles; otros, caídos sobre las baldosas. El tránsito seguía restringido y, desde las esquinas, los vecinos observaban los movimientos de los trabajadores.

Entre quienes se acercaron al lugar estaba José Caiza, que vive a dos cuadras y buscaba respuestas sobre el suministro de gas en su vivienda. “No quedó nada. Yo paso todos los días por acá, no lo puedo creer. Vine a preguntar qué hago con el gas en mi casa porque estoy a dos cuadras y tengo miedo. Acá, en Defensa Civil, me dicen que no me preocupe porque el gas está cerrado, pero ¿y si pasa algo? Yo no creo más en nadie. Esto se podría haber evitado”, expresó a LA NACION. También manifestó su temor de que todavía pudiera haber personas dentro de los inmuebles afectados, una sospecha que no pudo ser corroborada.

La desconfianza aparece una y otra vez entre quienes se detienen frente a las cintas. Aunque las autoridades informaron que la fuga había sido controlada, algunos vecinos siguen acercándose para consultar por las condiciones de seguridad. El sonido de las alarmas provoca miradas inmediatas hacia el sector restringido. Otros simplemente observan, desde la distancia, los lugares por los que hasta el jueves circulaban habitualmente.

Sin servicio eléctrico

Una de las vecinas que aguardaba autorización para entrar a su departamento contó que todavía no tenía electricidad y que desconocía cuándo podría volver a instalarse allí. “Quería ver un poco cómo está la situación hoy. Todavía no tenemos ni luz ni nada. Nos van a dejar pasar ahora para agarrar ropa, pero después, con respecto a los horarios, no sabemos”, explicó.

La mujer recordó que escuchó la explosión y que, poco después, comenzaron las indicaciones para abandonar los edificios. “No nos avisaron antes ni nada. Se escuchó la explosión y después vimos todo. Empezaron a decirnos que saliéramos. Yo agarré el celular y algunas cosas”, relató. Permaneció un tiempo en las inmediaciones hasta que pudo retirarse. Desde entonces, siguió por televisión las tareas para controlar el incendio.

Vecinos de la zona siniestrada, se acercaron hoy a ver la magnitud de los destrozos que provocó la explosión de gas en Remedios de Escalada Nicolás Suárez

La falta de electricidad también alteró la actividad de los comercios. Sobre Doctor Arturo Melo al 4400, los establecimientos buscaban alternativas para mantener en funcionamiento sus equipos. En las inmediaciones del local Tu Pasta en Casa, en Melo 4454, y del supermercado Victoria, se recurrió a generadores eléctricos para afrontar la interrupción del servicio.

Zulma, empleada del supermercado, todavía recuerda el estruendo. “Fue una explosión como si fuera una bomba. Explotó y después tembló, tembló todo”, contó a LA NACION. En un primer momento pensó que se había producido un choque. Sin embargo, cuando vio a las personas correr, se acercó para averiguar qué había ocurrido. Desde allí pudo observar las llamas, que, según describió, alcanzaban una altura considerable.

Su recuerdo más impactante no está relacionado con el fuego, sino con los trabajadores heridos que vio después de la explosión. “Los obreros venían todos quemados, con el cuerpo quemado, sangrando. Solo vi eso”, relató. Según su testimonio, los operarios permanecieron en la esquina a la espera de asistencia. “No hablaban nada, estaban en shock. Había compañeros que necesitaban agua”, agregó. La empleada estimó que la ambulancia tardó alrededor de media hora en llegar, un tiempo que no pudo ser confirmado de manera independiente.

En el supermercado, la preocupación inmediata pasó a ser la conservación de los alimentos. Sin suministro eléctrico, consiguieron un generador prestado para sostener parte de la refrigeración. “Si no, perdíamos toda la mercadería”, explicó Zulma. El equipo, sin embargo, no alcanzaba para abastecer todas las instalaciones. “Por lo menos sirve para las heladeras”, señaló.

Tampoco tenían precisiones sobre la restitución del servicio. “Preguntamos cuándo va a volver la luz y nos dijeron que no saben. Nosotros tampoco sabemos”, afirmó. La incertidumbre se extendía así más allá de los edificios evacuados: alcanzaba también a los negocios que intentaban recuperar cierta normalidad sin conocer cuándo podrían volver a trabajar en las condiciones habituales.

Cerca de la trágica explosión de gas, se ven otras excavaciones de reparación de gas con vallados de seguridad Nicolás Suárez

Mientras tanto, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de Fray Luis Beltrán, una carpa municipal funcionaba como uno de los puntos del operativo. Personal de Seguridad Ciudadana, agentes del municipio y colaboradores de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios se distribuían por el sector. Ofrecían agua, alimentos y asistencia a quienes permanecían bajo el sol a la espera de novedades.

La circulación, sin embargo, no estaba exenta de dificultades. Durante la recorrida de LA NACION se registraron indicaciones contradictorias sobre los sectores por los que estaba permitido caminar. Mientras que en un punto del operativo se informó que podía circularse por las calles aledañas, en otro se impidió el paso. La situación derivó en un intercambio con una persona que llevaba una pechera municipal, pero que no se identificó. La falta de criterios claros sobre los accesos sumaba confusión en una zona donde los vecinos buscaban información sobre sus viviendas.

Asistencia barrial

La asistencia también se organizó desde las instituciones barriales. Integrantes de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, ubicada en la avenida Rosales 1042, se acercaron con comida y agua para acompañar a las familias afectadas. “Nosotros estamos ayudando desde ayer. En nuestra parroquia asistimos a varios, les dimos un lugar para dormir y comida. Ahora vinimos hasta el lugar porque hace calor. Como dijo el Papa, estamos para ayudar”, explicó a LA NACION uno de los colaboradores.

La ayuda no se limitó a la entrega de alimentos. Una integrante de los scouts que participaban del operativo contó que las personas alojadas en un hogar de la zona habían sido trasladadas a otro establecimiento o recibidas por sus familiares. También recordó el caso de una mujer con dificultades de movilidad que, en medio de la emergencia, no recordaba qué medicamentos necesitaba. “Le avisamos a la municipalidad y la vinieron a buscar a la tarde. A los que no tienen familiares los reubicaron en otro lugar”, señaló.

La explosión destruyó comercios y viviendas y hasta generó fuego en departamentos ubicado frente al lugar donde trabajaban operarios de Metrogas Redes

El municipio informó que el área de Desarrollo Social continuaba asistiendo a las familias evacuadas y que el regreso a los hogares se realizaría de manera paulatina, a medida que avanzaran las evaluaciones de daños. También confirmó que la zona afectada permanecería restringida al tránsito hasta completar las tareas de diagnóstico y limpieza. El Club Atlético Talleres había puesto sus instalaciones a disposición para funcionar como centro de evacuados, mientras que bomberos, Defensa Civil y organizaciones comunitarias colaboraban con el operativo.

En paralelo, la investigación judicial busca determinar las circunstancias en las que se produjo la explosión y las eventuales responsabilidades de las empresas que participaron de los trabajos. Metrogas informó que cinco operarios resultaron heridos y sufrieron quemaduras de distinta consideración, cuatro de ellos de gravedad. La compañía sostuvo que recibió el primer aviso por la fuga a las 9.44 del viernes, que sus equipos llegaron a las 10.20 y que la explosión se produjo cerca de las 10.50. También afirmó que cumplió los procedimientos establecidos y que ninguno de sus empleados fue detenido ni demorado.