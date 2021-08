Nordelta: desde la administración afirman que la población de carpinchos creció un 17% y evalúan estrategias de convivencia

La Asociación Vecinal Nordelta (AVN), que se encarga de la administración de los barrios y se responsabilizan de la seguridad, el cuidado del medio ambiente y los espacios públicos del desarrollo inmobiliario, emitió un comunicado sobre la actividad de los carpinchos en la zona. Aseguran que la población de estos roedores creció un 17% en relación al año pasado y que están trabajando junto con la Dirección de Flora y Fauna de la provincia, la municipalidad de Tigre y especialistas del Conicet para buscar una solución que permita preservar el equilibrio ecológico.

“Ya estamos construyendo espacios de refugio, haciendo campañas de concientización y avanzando con las autoridades en medidas de más largo plazo. En una ciudad de 40.000 habitantes hay distintos puntos de vista e intereses, pero todos tenemos como objetivo la preservación de la flora y fauna local. Trabajamos para mantener el equilibrio entre los vecinos y la naturaleza que nos rodea”, señala el comunicado.

El miércoles pasado LA NACION informó que, como en la zona no hay depredadores naturales, como el yaguareté, el número de carpinchos no paraba de crecer. Esto provoca que estos roedores, por la falta de alimento, caminen por todos los barrios de Nordelta y generen, como pasó con un motociclista, accidentes viales. También hubo casos de mascotas heridas, aunque fueron casos aislados. Según los especialistas, estos animales no son agresivos, y argumentaron que ya estaban instalados allí antes de que se construyera el complejo.

Carpinchos en Nordelta Gentileza: Gustavo Iglesias

“Los vecinos de Nordelta tenemos un especial orgullo por la fauna y flora local. Trabajamos mucho por preservarla y promoverla. La gerencia de Medio Ambiente de la Asociación Vecinal hace de forma permanente monitoreos, planes de protección y mejoras con ese objetivo. Buscamos preservar el equilibrio ecológico y la convivencia entre las especies naturales y las personas”, agregaron desde la AVN.

La AVN explica que, como había un notorio aumento de la población de carpinchos, desde 2014 monitorean el comportamiento de estos animales y, de ese modo, pudieron establecer las zonas de mayor densidad poblacional, sus circuitos de desplazamiento y la manera en que se alimentan y protegen de las condiciones climáticas adversas. Afirman que el número de ejemplares creció un 17% respecto al año pasado.

Medidas

“Los carpinchos, como toda la fauna silvestre, están protegidos por ley. Cualquier acción debe ser aprobada previamente por la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, con la que venimos trabajando muy positivamente este tema, al igual que con la Municipalidad de Tigre. También estamos trabajando con especialistas del Conicet. En 2019 se pidió la intervención de la Dirección de Fauna, que hizo una inspección en Nordelta y determinó que no había superpoblación. En 2020 no pudieron hacer una inspección similar por la cuarentena. Este año se pidió una nueva inspección de Fauna, que se realizó hace un mes. Allí la Dirección determinó que ahora sí había una superpoblación de carpinchos”, expresa el comunicado.

Hace 10 días, según indica el texto, tuvo lugar la última reunión en La Plata entre la Dirección de Flora y Fauna, el equipo de Gestión Ambiental del Municipio de Tigre, biólogos del Conicet y los profesionales de Medio Ambiente de AVN para buscar una solución al tema.

En esa reunión, la Dirección planteó un programa de trabajo. Buscarán realizar un plan de concientización, apuntado a la convivencia armónica con la fauna y la generación de sitios específicos para albergar grupos familiares de carpinchos con vegetación suficiente para protegerlos y alimentarlos. También pretenden avanzar con programas que apunten al control de la población de carpinchos, que serán desarrollados por un equipo multidisciplinario, entre ellos veterinarios y biólogos. Por último, generarán una propuesta de relocalización interna y externa. Debido a la complejidad que presenta esta medida se plantea como última opción y la ven como “poco viable”.

“En este momento la AVN está trabajando activamente en la creación de espacios verdes donde la nueva población de carpinchos pueda asentarse. Son áreas a las que se puede agregar más vegetación para que los animales encuentren refugio y alimentación. Se busca así que las familias de carpinchos, que pueden tener hasta 20 integrantes, se asienten en lugares fijos para que no necesiten circular buscando alimento. Pero siempre los vecinos de Nordelta tienen como objetivo alcanzar una convivencia armónica con todas las especies de fauna que habitan en la ciudad”, concluye el comunicado.

