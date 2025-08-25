“Nos da expectativas para septiembre”: intensas nevadas renuevan la actividad en dos importantes centros de esquí

MENDOZA.– Aunque la nieve se hizo rogar esta temporada, las precipitaciones copiosas de los últimos días están permitiendo “salvar” el mal trago. Se trata de un “alivio” para algunos centros invernales o, al menos, la posibilidad de mantener abiertas sus puertas algunas jornadas más. Es una forma de mitigar el impacto que viene sintiendo el sector turístico en todo el país, por lo que se reactiva el atractivo de tener la montaña blanca para pasar un día diferente en contacto con la naturaleza, a pesar de que las vacaciones de invierno ya terminaron.

Los principales complejos de esquí o parques de nieve de esta provincia se entusiasman para los próximos días, después de un fin de semana con sorpresivas nevadas, que llegaron a generar una importante acumulación en las bases. Según explicaron a LA NACION, tanto Las Leñas como Penitentes están en condiciones de ofrecer sus propuestas –aunque con algunas limitaciones– por varias jornadas más.

Penitentes Park reabrirá del miércoles al domingo

“Estamos felices porque tenemos unos 40 centímetros de nieve fresca en la base, esto hace que la parte habilitada de la montaña (Eros 1, Eros 2 y el sector 1) pueda seguir disfrutándose a full”, informaron desde el complejo situado en Malargüe, en el sur provincial. Y agregaron: “Para los que consultan, es importante aclarar que la nieve caída no es la suficiente para habilitar los sectores 2 y 3. Es importante que tengan en cuenta esta información quienes vengan a visitarnos”.

Previamente, ante la falta de precipitaciones, las bajas temperaturas habían permitido la fabricación de nieve artificial en Las Leñas con máquinas especiales, por lo que se ofrecieron pistas de calidad y seguras

En diálogo con LA NACION, Fernando Passano, gerente de actividades de montaña de ese centro de esquí, expuso el buen momento que transitan por estas horas. “Tuvimos una nevada muy linda, con mucho frío, por lo que la calidad de la nieve fue excelente, seca en polvo, impecable, con 80 centímetros en la cumbre y 40 en la base. Esto mejora definitivamente lo que veníamos presentando, el sector 1, que está impresionante y nos da expectativas para adentrarnos en septiembre. Es la montaña la que decidirá hasta cuándo”, dijo.

En Las Leñas no descartan estirar la temporada hasta septiembre

En Las Leñas, los medios de elevación para esquiar se clasifican por categorías, de acuerdo con la edad, el tiempo y las fechas. Por ejemplo, para mayores de 12 años, el acceso de medio día en temporada alta alcanza los $112.500, mientras que el pase completo diario llega a $150.000.

Está claro el impacto que tuvo la temporada en la cantidad de visitantes, sobre todo durante las vacaciones de invierno. Por caso, en el complejo malargüino se registró un 30% menos de turistas que el año pasado, aunque vale recordar que esa fue una temporada con nevadas récord. Lo positivo para Las Leñas es la amplitud de propuestas al aire libre, más allá del esquí. Quienes no practican ese deporte tienen la posibilidad de disfrutar del “parque aventura”, con trineos, una pista especial con nieve artificial, sanitarios y servicios gastronómicos. Asimismo, el complejo ofrece una telesilla para pasear hasta la mitad de la montaña, así como una excursión con raquetas de nieve que no requiere grandes esfuerzos físicos.

Con nieve renovada, en Penitentes ultiman detalles para ofrecer servicios en las próximas jornadas

Penitentes

En el corredor internacional, camino a Chile, está Penitentes Park, como se lo denominó con la nueva concesión por 20 años, que también sigue operativo para realizar diversas actividades recreativas, pero sin posibilidad técnica y natural de activar los medios de elevación y las pistas más importantes.

De todas maneras, cruzan los dedos para que sigan cayendo más nevadas copiosas, ultimando detalles para ofrecer servicios en las próximas jornadas. “Vamos a abrir del miércoles al domingo solo para trineos y, obviamente, el resto de actividades”, contó a LA NACION uno de los socios de la firma Grupo Mapsa SA, a cargo del tradicional complejo, que ofrece además restaurante, playa de estacionamiento y baños.