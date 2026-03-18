Horror en Suiza: una mujer de 61 años murió tras la caída al vacío del teleférico en el que viajaba

Una mujer de 61 años murió este miércoles tras el desprendimiento y posterior caída de la cabina de teleférico en la que se desplazaba. El incidente ocurrió en una estación de esquí de Suiza, en medio de fuertes vientos -que alcanzaron y llegaron a superar los 100 km/h-. Las autoridades locales investigan las causas del hecho.

El hecho tuvo lugar en la zona de Engelberg, en el área del monte Titlis, uno de los centros invernales más importantes del país, ubicado en la región central de los Alpes suizos. Según informó la Policía del cantón de Nidwalden, la víctima era la única ocupante de la cabina al momento del incidente y sufrió heridas fatales.

En un primer momento no se difundió su identidad, aunque horas más tarde se confirmó que se trataba de una mujer de 61 años oriunda de la región. De acuerdo con reconstrucciones realizadas a partir de testimonios y material audiovisual, el accidente ocurrió poco después de las 11 de la mañana.

Suiza: una mujer de 61 años murió tras el desplome y caída al vacío del teleférico en el que viajaba

Imágenes registradas por testigos y difundidas por el diario suizo Blick muestran el momento en que la cabina se desprende del cable y comienza a descender sin control por una ladera nevada, dando varias vueltas antes de detenerse. En otras grabaciones se observa la llegada de equipos de rescate y la evacuación de la víctima.

Un testigo citado por ese medio relató que los servicios de emergencia intentaron reanimar a la mujer durante al menos 30 minutos en el lugar del accidente. “Fue una escena impactante”, describió. Otros presentes también señalaron que el desprendimiento se produjo tras una fuerte sacudida del sistema.

Las condiciones meteorológicas en la zona eran adversas. Datos del servicio meteorológico suizo indicaban la presencia de vientos sostenidos con ráfagas superiores a los 80 km/h y picos de hasta 130 km/h en sectores expuestos por encima de los 1.800 metros de altitud. Estas condiciones ya habían provocado la cancelación de actividades y el cierre de varias instalaciones en el complejo antes del accidente.

Los restos de la cabina de teleférico en la que viajaba la víctima de 61 años

El teleférico afectado corresponde al tramo Trübsee-Stand del sistema Titlis Xpress, una de las principales conexiones dentro del dominio esquiable. Tras el incidente, gran parte de las instalaciones del área fueron cerradas y los pasajeros que se encontraban en otras cabinas debieron ser evacuados mediante un operativo coordinado. Según las autoridades, entre 100 y 200 personas fueron trasladadas de manera segura hacia la base.

El acceso al lugar del accidente, situado a unos 2000 metros de altitud, dificultó las tareas de rescate y requirió la intervención de equipos especializados de montaña, así como el despliegue de un helicóptero sanitario.

Por su parte, el director ejecutivo de la empresa Titlis Bergbahnen, Norbert Patt, aseguró que el sistema había sido sometido a su última revisión técnica en septiembre pasado. “Es inconcebible que una cabina se desprenda. Se trata de un suceso excepcional”, afirmó. No obstante, evitó confirmar si el accidente estuvo relacionado con una falla técnica o con las condiciones climáticas extremas registradas en la zona.

La policía cantonal indicó que las causas del incidente aún fueron determinadas y que se inició una investigación bajo la supervisión de la fiscalía de Nidwalden. Los peritajes buscarán establecer si el desprendimiento fue consecuencia del viento, de un problema mecánico o de una combinación de factores.

El área del Titlis es uno de los destinos de esquí más concurridos de Suiza y recibe visitantes durante gran parte del año debido a sus condiciones de nieve y a su infraestructura moderna. El accidente reabre interrogantes sobre la seguridad de estos sistemas en condiciones meteorológicas extremas.

Con información de Reuters