Nueva tasa para UTV, cuatriciclos y motos: cuánto cobrará Pinamar para registrar vehículos que ingresan a las playas

La Municipalidad de Pinamar anunció hoy que implementará un registro obligatorio para los propietarios de UTV, cuatriciclos y motocross, con un costo inicial de $205.320 y una renovación anual de $136.880. El sistema comenzará a regir el 1° de diciembre próximo y alcanzará a los vehículos que circulen por todo el partido, no solo por La Frontera, la zona de médanos del norte de ese balneario de la costa bonaerense.

Una vez inscriptos, los UTV y cuatriciclos deberán contar con dos chapas identificatorias por vehículo, mientras que las motos para la práctica de motocross tendrán un código QR asociado a sus características. Quienes incumplan la norma deberán pagar una multa.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse?

Para registrar el vehículo se deberá ingresar en el portal de trámites del Municipio de Pinamar. El primer paso consiste en elegir qué se va a registrar —un UTV, un cuatriciclo o una moto— y si el titular es una persona física o una persona jurídica, como una empresa o una asociación.

Entre los datos técnicos solicitados para poder obtener la patente figuran los números de chasis o VIN y de motor, ambos obligatorios, además de la marca, el modelo, el año de fabricación, el color principal y las modificaciones o personalizaciones, si las hubiera. También se deben adjuntar imágenes del motor, el frente y los laterales son complementarias.

En el apartado referido a la documentación, el sistema permite cargar el título del vehículo o la factura de compra: alcanza con presentar uno de los dos documentos. Además, exige informar el nombre de la compañía aseguradora, el número de póliza y su vencimiento, y adjuntar el archivo de la póliza vigente.

La obligatoriedad está definida por la circulación dentro del partido de Pinamar, no exclusivamente por el domicilio del propietario Marcelo Manera - LA NACION

El portal también advierte que el CUIT declarado en el perfil debe estar validado para poder avanzar con el registro. Los datos ingresados tienen carácter de declaración jurada.

La obligatoriedad está definida por la circulación dentro del partido de Pinamar, no exclusivamente por el domicilio del propietario. Por eso, el alcance no se limita a los residentes de ese municipio: también comprende a quienes lleguen desde otras localidades con estos vehículos y los utilicen dentro del distrito.

Los antecedentes de la medida

La medida para el próximo verano se conoce tras una temporada atravesada por accidentes graves con esos tipos de vehículos que circulan por las playas.

El 12 de enero pasado, Bastián Jerez un niño de ocho años sufrió heridas críticas tras un choque entre el UTV en el que viajaba junto con su padre, y una camioneta Volkswagen Amarok. El menor sufrió un traumatismo craneal por el que debió ser operado en reiteradas oportunidades y permaneció internado en terapia intensiva. Hasta hoy, el menor avanza ya la rehabilitación del siniestro en la playa.

De todos modos, los siniestros con UTV no se limitan a Pinamar. En febrero pasado, una mujer de 25 años sufrió lesiones graves al volcar el UTV en el que viajaba como acompañante en los médanos de Villa Gesell. Fue trasladada a un hospital local y luego derivada a una clínica de Mar del Plata, con fracturas vertebrales y lesiones pulmonares.