Una mujer de 25 años sufrió heridas de gravedad al accidentarse con un UTV en los médanos de Villa Gesell

MAR DEL PLATA.— Una mujer de 25 años sufrió graves lesiones y debió ser trasladada a una clínica privada de Mar del Plata como consecuencia de un accidente ocurrido ayer en un sector de médanos de Villa Gesell a raíz de lo que sería un supuesto vuelco de un vehículo tipo UTV en el que viajaba como acompañante.

En principio, según primeros datos que han trascendido, por circunstancias que se desconocen salió despedida del vehículo y habría quedado aprisionada por el mismo chasis.

Fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Villa Gesell, donde ingresó con pérdida de conocimiento y se le constataron lesiones importantes en la columna. Poco después, y según pudo confirmar LA NACION, se dispuso el traslado de la paciente a la Clínica Pueyrredon de Mar del Plata, donde permanece internada bajo cobertura de su obra social.

El primer diagnóstico que se hizo, con estudios radiológicos, detalla constatación de fractura de apófisis espinosa vértebras C4, C6 y C7. y lámina y carrilla articular de C5. También se verificó contusión pulmonar y neumotórax izquierdo y preocupó la existencia de una lesión raquídea en vértebra D12 por compresión y estrechamiento del canal medular.

En Mar del Plata está siendo sometido a algunos estudios de mayor complejidad, como tomografías y resonancia magnética, a efectos de identificar con mayor precisión el alcance y profundidad de las lesiones y así enfocar con mayor precisión los tratamientos a abordar hacia su recuperación.

Reconstrucción del accidente

En cuanto al accidente que derivó en estos politraumatismos aún se intenta reconstruir a partir de datos que están siendo relevados en sede policial de Villa Gesell.

Coincide este episodio con el inicio de una campaña muy agresiva en el distrito para exigir máximo cumplimiento de normas en el uso de vehículos de doble tracción luego de los graves antecedentes que se dieron aquí y especialmente en Pinamar durante el último verano. El caso extremo es el de Bastián Jerez, víctima también de lesiones cerebrales y vertebrales como consecuencia de un choque entre un vehículo tipo UTV en el que viajaba con una camioneta en dunas de La Frontera.

En este caso el UTV era conducido por quien sería la pareja de la mujer, identificada por sus iniciales M.C.C. No habría intervención de otro vehículo y el vuelco sería consecuencia de una mala maniobra. La joven salió despedida sobre un lateral y mismo vehículo, con todo su peso le habría caído encima.

El accidente se da en vísperas también de la competencia Enduro de Verano que se realizará a partir del próximo jueves en Villa Gesell y para el cual, además de un millar de pilotos inscriptos en las competencias, se espera el arribo de más de 100.000 espectadores. La particularidad es que la mayoría se instala en estos sectores de arenas abiertas, con sus camionetas, motos y cuatriciclos.

Los carteles que pusieron días atrás en Villa Gesell Mauro V. Rizzi

El municipio, tras los incidentes viales de este tipo ocurridos esta temporada, reforzó controles, incrementó sanciones económicas a infractores y lanzó una campaña para evitar que se circule a alta velocidad. “Si corrés picadas, vas preso”, es el slogan.

Este fin de semana largo, con gran movimiento turístico, implicaron una presencia muy importante de gente en todo el frente de playas y en especial los médanos, precisamente el sector al que solo se puede acceder con vehículos de doble tracción o con motos con potencia y neumáticos preparados para este tipo de superficie.

También en ese sector había presencia de una ambulancia que dispone el servicio de salud local, también preparada para el tránsito sobre arena. Se encontraba a pocos metros del lugar del accidente de esta joven, con lo cual la asistencia profesional fue rápida al igual que el traslado al hospital municipal.