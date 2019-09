Distraerse con el celular es un serio riesgo al volante Crédito: Ignacio Sánchez

El semáforo se pone en rojo y lo primero que hace María José, una vez que detiene su automóvil, es chequear el teléfono. No espera ningún mensaje y el dispositivo no sonó mientras conducía, pero así y todo no puede evitar husmearlo. Lo que hace la joven mendocina, que hace algún tiempo se vino a vivir a Buenos Aires, no es nada nuevo. Es una de los millones de argentinos que repiten la misma conducta. El celular es la mayor distracción entre los automovilistas: nueve de cada diez conductores así lo reconocen.

Casi el 94% de 1018 conductores entrevistados admitió que el teléfono es la principal distracción al momento de manejar y más de uno de cada tres argentinos aseguró haber tenido algún incidente menor o susto por alguna distracción con el móvil al volante, de acuerdo a los datos recabados en un sondeo nacional hecho por Movistar y Gonvarri Industries realizado en agosto pasado. Otras causas importantes en la pérdida de atención mientras se conduce un automóvil son el cansancio (68,27%) y la conducción agresiva (60,41%).

"Y...es adictivo. Ya es parte de uno chequear el teléfono. Yo lo veo a diario mientras manejo, conmigo y con quienes circulan a mi lado. Se que no está bien", dice Carlos Aráoz mientras levanta los hombros, sonrojado. Escribir mensajes por Whatsapp, leer noticias desde el celular y buscar información on line son las acciones que los encuestados percibieron como las que más quitan su atención plena a la conducción.

Los resultados del cuestionario dejaron a la vista un problema en la percepción de los automovilistas. Ante la pregunta "¿Cuántos segundos como máximo piensas que se puede estar pendiente del teléfono sin perder la atención en la ruta y no correr peligro?", tres de cada cuatro encuestados (74,66%) consideró que se puede chequear el teléfono móvil unos 4,69 segundos, en promedio. Este tiempo fue más elevado cuando fueron los jóvenes de entre 18 y 24 años (7,82 segundos) y las personas de clase social alta (6,17 segundos) los que contestaron el cuestionario vía correo electrónico. Sólo el 25,34% reflexionó que no se puede perder la atención ni un segundo mientras se está al volante.

"Durante esos 4,69 segundos, y a una velocidad de 120 km/hora, se pueden recorrer 140 metros o, lo que es lo mismo, un campo y medio de fútbol. Imaginen más de siete segundos mirando el celular. Es tiempo que no se presta atención a la conducción", resaltó un analista de la encuestadora Sondea, a cargo del trabajo de campo.

Cuando se les preguntó a las personas si utilizaban algún dispositivo para mitigar el peligro del uso del teléfono móvil en el rodado, el 44% se refirió al Bluetooth; en segundo lugar, el 26,33%, dijo que apagan el teléfono móvil; el 16,50% utiliza el modo auto; el 9,72% ve en la pantalla del auto lo que está ocurriendo en su teléfono; y, en menor medida, utilizan una aplicación. El 26,13% de los entrevistados no utiliza ninguno de los dispositivos anteriores.

José Gregorio Aldana se entusiasmó cuando el vehículo que adquirió tenía sistema Bluetooth. "Me facilitó las cosas. De todas maneras, sólo atiendo llamadas", contó a LA NACION. Martín Amor, en tanto, aseguró que no usa el teléfono mientras conduce: "Lo dejo a un costado y que suene y suene. Si está mi esposa es ella quien lo atiende. Me sorprende la cantidad de gente que veo tipeando el celular que está colgado del parabrisas. Es muy peligroso".

"Con esta información queremos llamar a la acción. Es necesario realizar campañas de concientización sobre el uso responsable de la tecnología", destacó Agustina Catone, directora de Fundación Telefónica, durante la presentación de los resultados que harán llegar a los distintos organismos públicos relacionados con la temática. La empresa de telefonía lleva adelante algunos programas de seguridad vial mediante charlas con alumnos. Mediante ejercicios de simulación, les demuestran a los niños que en un segundo que se baja la mirada para leer un mensaje en el teléfono, un vehículo puede avanzar 50 metros, explicaron desde la compañía.

Otros resultados sobre el comportamiento de los conductores

Casi el 90% de las personas encuestadas que conducen considera que las campañas publicitarias de tráfico serían más efectivas y llegarían más a la gente si salieran casos reales (86,74%) y si fueran más reales en general.

El 81,24% de los argentinos dijo que se suele distraer cuando conduce, aunque la mayoría lo suele hacerlo raras veces (55,70%). Para los encuestadores resultó "preocupante" que el 20,92% reconociera distraerse en ocasiones y que 4,62% admitiera que les sucede de manera habitual.

Tener el auto en perfecto estado de revisión mecánica (72%) y respetar la distancia de seguridad al adelantar ciclistas (69,06%) es lo que los conductores argentinos suelen hacer más a menudo. Otras acciones que realizan "a menudo" y "a veces" son conducir muy cansados (68,17%), consultar el GPS mientras conducen (59,63%), saltarse lo límites de velocidad en ruta (44,11%), leer mensajes mientras conducen (40,96%), hablar por teléfono sin manos libres (36,05%) y escribir mensajes (33,10%), entre otras conductas.

Más de ocho de cada 10 argentinos consideran que en Argentina no se conduce de una forma responsable y segura (84,58%). El dato es diferente cuando se les preguntó personalmente por su conducción: el 82,32% de los encuestados aseguró que ellos sí conducen de una forma responsable y segura.