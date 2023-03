Nuevo estudio: revelan otro problema imprevisto que tienen más probabilidad de sufrir las personas con Covid largo

escuchar

NUEVA YORK.– Dolor de estómago, estreñimiento, diarrea, vómito y distensión abdominal son los síntomas que las personas con Covid prolongado presentan con frecuencia.

Ahora, un nuevo estudio a gran escala revela que los pacientes con Covid fueron mucho más propensos a sufrir problemas gastrointestinales un año después del contagio que las personas que no se infectaron.

El estudio, publicado días atrás en la revista Nature Communications, comparó los historiales médicos de 154.068 pacientes con Covid del sistema de la Administración Sanitaria de Veteranos de Estados Unidos con los de unos 5,6 millones de pacientes con edades y otras características similares que no habían contraído el virus. Los pacientes con Covid tenían un 36% más de probabilidades de padecer problemas gastrointestinales a largo plazo que no tenían antes del contagio y 9605 de ellos experimentaron problemas que afectaron su aparato digestivo, los intestinos, el páncreas o el hígado.

Los diagnósticos más frecuentes fueron trastornos relacionados con la acidez, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico (conocida como ERGE) y la úlcera péptica, que se detectaron en más de 2600 pacientes.

“Al parecer hay cierta desregulación que indica un desequilibrio importante en la producción de ácido”, dijo el autor principal del estudio, Ziyad Al-Aly, jefe de investigación y desarrollo del VA St. Louis Health Care System e investigador clínico de salud pública de la Universidad de Washington en St. Louis.

Las enfermedades inflamatorias graves –como la pancreatitis aguda y la colangitis, que es la inflamación del sistema de conductos biliares– afectaron a un porcentaje mucho menor de pacientes; no obstante, también eran más frecuentes entre los que habían padecido Covid que entre aquellas personas que no.

Los diagnósticos gastrointestinales más frecuentes en los pacientes estudiados fueron trastornos relacionados con la acidez

“Con todos estos trastornos, hay un aumento del índice de probabilidades, lo que significa que las personas que tuvieron Covid y sobrevivieron 30 días o más tuvieron más riesgo de presentar uno de estos trastornos”, señaló Saurabh Mehandru, profesor de Gastroenterología en la Facultad de Medicina Icahn en el Hospital Monte Sinaí en Nueva York, quien no participó en el estudio.

Los pacientes con Covid prolongado también tuvieron un mayor riesgo de presentar síntomas gastrointestinales, de los cuales los más frecuentes fueron el estreñimiento, el dolor abdominal y la diarrea.

La muestra

El estudio, al igual que otros realizados a partir de la base de datos de veteranos, se refiere a una población de pacientes mayoritariamente blancos y varones con una edad promedio de unos 61 años; sin embargo, después de contagiarse de coronavirus se observaron los mismos patrones entre los 37.000 pacientes negros y las casi 17.000 mujeres del estudio, según Al-Aly.

Los pacientes se infectaron durante las primeras olas de la pandemia y dieron positivo en las pruebas entre el 1° de marzo de 2020 y el 15 de enero de 2021; la inmensa mayoría contrajeron la enfermedad antes de que las vacunas estuvieran disponibles. Al-Aly y Mehandru señalaron que quizás la experiencia era diferente para las personas que se contagiaron en fechas más recientes. Las nuevas variantes del virus podrían tener efectos diferentes, afirmaron, y algunas investigaciones sugieren que las vacunas pueden reducir el riesgo de presentar varios síntomas de Covid prolongado.

Hay varias razones por las que las infecciones por coronavirus pueden provocar problemas gastrointestinales a largo plazo. Mehandru, que estudió algunas causas posibles, dijo que su equipo y otros habían descubierto que una proteína a la que el virus se adhiere en algunas superficies celulares, llamada receptor ACE2, era abundante en el revestimiento del intestino delgado. Esos receptores podrían proporcionar al virus una vía de entrada directa en el sistema digestivo, sostuvo Mehandru. También es posible que algunos fragmentos víricos permanecieran una vez resuelta la infección, manteniendo activado el sistema inmunitario de los pacientes y generando síntomas relacionados con la inflamación.

Otra posibilidad es la “conexión neurointestinal”, indicó Mehandru, y explicó que “cuando estamos estresados, presentamos síntomas intestinales”, y añadió que “algunos podrían responder a un estado generalizado de malestar o enfermedad en otras partes del cuerpo, lo que podría repercutir en el movimiento intestinal o hacer que nos sintamos inflamados o tengamos reflujo ácido”.

Al-Aly afirmó que la mayoría de los pacientes con Covid prolongado presentaban otros síntomas además de problemas gastrointestinales, lo que sugiere que la afección era “demasiado compleja para tener un único mecanismo que la explique toda”.

El estudio no identificó si determinadas afecciones previas, como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, aumentaban el riesgo de sufrir problemas gastrointestinales posCovid. Al igual que muchos otros estudios de Covid prolongado, este reveló que las personas cuyas infecciones iniciales eran lo bastante graves como para justificar cuidados intensivos u otro tipo de hospitalización fueron más propensas a padecer síntomas a largo plazo. No obstante, las personas con infecciones iniciales leves (que constituyen la mayoría de los pacientes de Covid) corrían un riesgo mayor que las que no se habían contagiado nunca.

Subrayando la importancia de los síntomas posteriores al contagio, el estudio descubrió que los pacientes con Covid largo corrían un mayor riesgo de padecer problemas gastrointestinales que casi seis millones de personas de la base de datos de veteranos antes de la pandemia. También reveló que las personas hospitalizadas por una infección por coronavirus tenían más probabilidades de desarrollar problemas gastrointestinales a largo plazo que las hospitalizadas por influenza.

Al-Aly se muestra optimista. Aunque algunos síntomas de Covid prolongado, como la fatiga y la niebla mental, pueden ser intratables durante meses a pesar de las distintas terapias, muchos síntomas gastrointestinales sí son tratables.

“Obviamente, no hay un tratamiento único para todo esto”, dijo, “pero creo que son diagnósticos, condiciones y síntomas que podrían tratarse”.

Por Pam Belluck

The New York Times

The New York Times

Temas covidSalud