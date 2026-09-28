Nuevos cambios por el TramBus: un tramo de la avenida Rivadavia suma carriles exclusivos para transporte público

A partir de mañana quedarán habilitados dos nuevos carriles exclusivos para el transporte público sobre la avenida Rivadavia, a lo largo de diez cuadras. Por ese corredor también circulará, hacia fines de 2026, la primera línea del Sistema TramBus.

Las líneas de colectivo que se verán beneficiadas por estos nuevos carriles, que funcionarán las 24 horas, serán la 2, 8, 15, 26, 55, 65, 85, 86, 88, 103, 119, 132 y 145. A fines de este año también se sumará la T1, con vehículos 100% eléctricos que conectarán Nueva Pompeya con Aeroparque.

La medida se implementará entre Yatay/Muñiz e Hidalgo/Ángel Giménez. La señalización pintada sobre la calzada determinará el uso de cada tramo: cuando la línea roja sea continua, el carril será exclusivo para el transporte público; cuando sea punteada, podrá compartirse con otros vehículos. Además, los automóviles particulares tendrán permitido girar a la derecha. Para hacerlo, deberán incorporarse al carril exclusivo en la esquina previa al giro, por razones de seguridad vial.

La pintura en la calzada determinará el uso de este carril: cuando la línea roja es continua, es exclusivo para transporte público GCBA

¿Qué cambia para la logística?

Con el objetivo de impulsar la logística nocturna, en estos nuevos carriles exclusivos se habilitarán detenciones para operaciones de carga y descarga entre las 21 y las 7. La medida, impulsada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, busca aprovechar una franja horaria de baja circulación del transporte público y optimizar las tareas logísticas sobre la avenida.

Además, se realizarán reordenamientos complementarios para reforzar la operatoria logística y comercial a lo largo de las 24 horas. Sobre la mano izquierda de la avenida Rivadavia avanzan las obras para construir dársenas sobre la vereda, diseñadas específicamente para facilitar detenciones sin obstaculizar el flujo vehicular. En paralelo, se incorporan cajones azules en calles transversales, sumando nuevos espacios para carga y descarga en las inmediaciones de los comercios ubicados sobre la traza.

Cuando es punteada, puede ser compartido con otros vehículos; además, los vehículos particulares tendrán permitido doblar a la derecha GCBA

Además de Rivadavia, como parte del proyecto integral del Sistema TramBus, a partir del 8 de octubre también se habilitarán carriles exclusivos para transporte público en los siguientes tramos:

Avenida Sarmiento, entre avenida Costanera Rafael Obligado y avenida Presidente Figueroa Alcorta.

Avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre avenida Sarmiento y avenida Dorrego.

Avenida Dorrego, entre avenida del Libertador y la Autopista Illia.

Avenida Intendente Bullrich, entre avenida del Libertador y avenida Santa Fe.

A partir de diciembre, la Ciudad incorporará integramente el nuevo medio de transporte que permitirá viajar de norte a sur de manera más eficiente y sustentable. Con vehículos 100% eléctricos, el TramBus recorrerá aproximadamente 20 kilómetros y conectará Nueva Pompeya con Aeroparque, pasando por Caballito.

Las paradas estarán situadas, en promedio, cada 500 metros, lo que permitirá mejorar los tiempos de viaje. La nueva infraestructura fue diseñada con foco en la experiencia de los usuarios, la accesibilidad y la eficiencia operativa del transporte público. El recorrido atravesará los barrios de Nueva Pompeya, Parque Patricios, Parque Chacabuco, Boedo, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo.

“En 14 años, desde que empezamos con el primer Metrobús, se hicieron 66 kilómetros. Ahora estamos haciendo, en un año, que empezó en diciembre del año pasado y termina en diciembre de 2026, 22 kilómetros. Estamos haciendo en un año un tercio de lo que se hizo en 14 años”, destacó el ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua.

El TramBus no solo ofrecerá una alternativa sustentable y moderna, sino también una conexión estratégica con otros medios de transporte. A lo largo de su recorrido se integrará con cinco líneas de subte (A, B, D, E y H) y cuatro líneas ferroviarias metropolitanas, fortaleciendo así la red de movilidad porteña. Por ese motivo, el boleto estará integrado con el subte.

Las unidades, fabricadas en la Argentina, estarán equipadas con piso bajo, rampas en todas las puertas, espacios para personas con movilidad reducida y cochecitos, WiFi gratuito, validadoras multipago y cartelería audiovisual con información en tiempo real.