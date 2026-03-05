Obra paralizada: Santa Fe pedirá la cesión de un emblema histórico para finalizar su restauración

SANTA FE.- Muy cerca de cumplirse los 69 años de su inauguración, el próximo 20 de junio), el Monumento Nacional a la Bandera, erigido en Rosario, a la vera del río Paraná, seguirá remodelado parcialmente. La falta de fondos nacionales volvieron a frenar los trabajos que, hasta el momento alcanzaron un 72% de avance.

Ante la trascendencia del caso, el gobernador santafecino, Maximiliano Pullaro, anunció que buscará destrabar el conflicto con la constructora mediante la cancelación de los pagos pendientes

Pero el objetivo es que la administración santafecina asuma el control total de los trabajos para garantizar su finalización antes del próximo Día de la Bandera.

Pullaro adelantó que tratará de aprovechar el buen diálogo que mantiene con la administración central que encabeza el presidente Javier Milei, para elevar un pedido formal al respecto. “Voy a hablar con el ministro (del Interior, Diego) Santilli, para que nos de el Monumento y lo podamos terminar”, dijo Pullaro.

Parte central del conjunto escultórico de José Fioravanti, visto desde el mirador del Monumento a la Bandera María Elena Polack

En tanto, Mariano Schor, titular de Dyscon S.A., la empresa adjudicataria de los trabajos en el complejo monumental creado por el escultor José Fioravanti, y presidente de la delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), confirmó que los trabajos están “completamente paralizados”.

Explicó que las tareas en curso se concentraban en la Sala de las Banderas, la torre con el mirador y el inicio de la intervención en la fuente central.

En tanto, los informes compilados coinciden en señalar que ésta no es la primera interrupción de los trabajos oportunamente dispuesto. Durante 2024 la obra ya había sido neutralizada por varios meses debido a demoras en partidas nacionales que rondaban los $1.400 millones, lo que obligó a reprogramar plazos y reorganizar equipos técnicos. Tras gestiones y compromisos oficiales, los trabajos se reactivaron en 2025, pero la situación volvió a repetirse.

El propósito de la empresa era intensificar el ritmo de labores con el objetivo de cumplir el cronograma y evitar afectar la temporada turística. Así, la meta era llegar con el complejo plenamente operativo al 20 de junio, fecha central de celebración del Día de la Bandera Argentina.

Sectores emblemáticos

Los informantes dijeron que hay sectores emblemáticos del monumento que permanecen sin habilitación. Un ejemplo es la Sala de las Banderas, que no cuenta aún con climatización, pintura terminada ni colocación de vidrios, lo que impide su utilización para actos y encuentros institucionales.

Este diario pudo saber que el cronograma original proyectaba concluir la remodelación hacia abril o mayo de 2026.

Monumento a Belgrano en el acceso al mirador del Monumento a la Bandera María Elena Polack

Por su parte, la constructora aseguró que si se concretan los pagos atrasados, la reanudación de los trabajos sería inmediata, condición clave para que el símbolo distintivo de Rosario esté listo para el próximo 20 de junio.

“Confiando en que desde la Nación nos habían garantizado el flujo de pagos, trabajamos mucho durante enero para no entorpecer con momentos de más turismo en Rosario y llegar con tiempo para el acto del 20 de junio”, explicó Schor en las últimas horas.

La actual obra fue licitada en 2023 como la intervención más ambiciosa de las últimas décadas en el Monumento, que desde su inauguración en 1957 recibió tareas periódicas de mantenimiento, restauraciones parciales en fachadas y trabajos estructurales puntuales en la torre y en la explanada cívica.

Se recordó que en distintos momentos se encararon mejoras en sistemas eléctricos, impermeabilización y recuperación de esculturas, aunque nunca con el alcance que plantea el proyecto vigente, incluyendo climatización, renovación de carpinterías, puesta en valor de la Sala de las Banderas, del Mirador y de la fuente central. Esa parte, justamente, es la que falta.

La Sala de las Banderas está inhabilitada al público Xavier Martín

“Hoy la sala, en particular, no está habilitada y es muy lamentable porque está sin equipo de climatización, pintura ni vidrios. Nada de esos espacios emblemáticos para los actos y encuentros de las comunidades en Rosario funcionan”, aseguró el titular de la firma encargada de los trabajos. “Que esto pase, nos duele como rosarinos y como santafecinos”, amplio el empresario.

El Monumento Histórico Nacional a la Bandera es una construcción símbolo de la ciudad de Rosario. Está asentado en el Parque Nacional a la Bandera, en el lugar donde el general Manuel Belgrano enarboló por primera vez el pabellón nacional, a orillas del río Paraná.