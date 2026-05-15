Un joven de 19 años fue asesinado por más de 20 puñaladas en Santa Fe: estaba desaparecido hace una semana

Un joven de 19 años que llevaba desaparecido más de una semana fue encontrado muerto en Santa Fe. La autopsia reveló que Benjamín Scerra sufrió más de 20 puñaladas y luego su cuerpo fue congelado y abandonado. Hasta el momento, la principal hipótesis es que fue asesinado por otro hombre durante una discusión que tuvo con el agresor y su hermano.

Benjamín había desaparecido el pasado viernes a la medianoche cuando salió de su casa para acompañar a un amigo en Granadero Baigorria, una ciudad del departamento de Rosario, y nunca volvió. En ese momento su celular también dejó de emitir señal. Desde entonces, era buscado por las autoridades locales y por sus padres.

Aunque inicialmente la causa había avanzado como búsqueda de paradero, todo se transformó cuando un joven del barrio se acercó al padre de Benjamín para decirle que había escuchado rumores sobre lo que le había pasado a su hijo.

Benjamin Scerra Instagram

Las primeras reconstrucciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario indican que Benjamín se encontraba en una reunión privada donde había consumo de bebidas alcohólicas, reportó el medio local La Capital.

El fiscal Aquiles Balbis sostuvo que el joven fue asesinado durante esa reunión, donde estaba con dos hermanos. “Se habían agredido. Hubo una primera agresión entre los dos hermanos que luego derivó en un ataque por parte de uno de ellos”, detalló.

Una denuncia que llegó a la policía confirmó que Benjamín había estado en un rancho del monte donde se ubica la empresa Celulosa durante la madrugada de aquel viernes junto a uno de los hermanos, que es el principal sospechoso.

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Por el momento hay un menor de edad detenido que no se relaciona con el asesinato, pero sí con la pelea previa. También existe un pedido de captura contra el principal sospechoso, que se encuentra prófugo.

El cuerpo de Benjamín fue encontrado el jueves en el sector del monte con viviendas irregulares y precarias. Fue luego de que llegara un llamado al 911 alertando por la posible presencia de un cuerpo en el lugar.

El cuerpo estaba tapado con un chapón y tenía signos de violencia compatibles con un asesinato, reportó Rosario3. La autopsia reveló que Benjamín sufrió más de 20 puñaladas, de las cuales siete fueron en la zona del cuello y que, luego, su cuerpo habría sido refrigerado antes de que lo arrastraran hacia una zona del monte en Capitán Bermúdez. Incluso registró que el joven tenía heridas post mortem debido al arrastre de su cuerpo.

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Fue retirado por los Bomberos debido a que se trata de una zona de difícil acceso. En las horas anteriores al hallazgo había habido una fuerte pelea entre familiares y allegados de Benjamín y personas del barrio.

Aunque las fuerzas de seguridad y autoridades judiciales continúan en el lugar para la recolección de pruebas, parte de la evidencia podría verse afectada debido a que, durante este altercado, manifestantes y allegados a la víctima quemaron dos viviendas precarias de la zona, donde habían estado reunidos Benjamín y los dos hermanos en la noche del asesinato. También se registraron piedrazos y se incendió un auto que estaba en la vía pública.

Los vecinos de la zona aseguraron a la policía que el principal sospechoso, apodado “el Corto”, se habría escapado adentrándose en la zona de islas. Tras el asesinato, los hermanos habrían tenido una fuerte discusión porque el implicado habría intentado vender la ropa y el celular de Benjamín.