Obras en el Puente Labruna: cortarán la autopista Illia sentido al norte y Cantilo durante 12 horas

Este lunes 16 de febrero, desde las 22 y durante 12 horas, no se podrá usar la autopista Illia sentido al Norte y Cantilo porque se montarán las ocho vigas que completan la estructura central del nuevo Puente Labruna. También se cerrará el Paseo del Bajo sentido Norte, a la altura de Retiro y los puentes Labruna y Scalabrini Ortiz, según informó el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad.

Como alternativa, todo el tránsito que circule sentido al Norte deberá desviarse por Av. Figueroa Alcorta o Av. Del Libertador.

También se cortará el Paseo del Bajo sentido Norte, a la altura de Retiro, desviando todo el tránsito pesado hacia Av. Costanera para incorporarse a Cantilo en el ingreso ubicado después del puente Labruna.

Por las obras, también estará cerrado el puente Labruna y el puente Scalabrini Ortiz, ubicado a la altura de Parque Norte. Quienes se dirijan al Aeroparque podrán acceder a través de Sarmiento.

El objetivo de la obra es duplicar la cantidad de carriles que tiene esta conexión vial AUSA

Estas restricciones serán necesarias para llevar adelante un gran operativo mediante el cual se montarán ocho vigas de 32,50 metros de largo, con un peso de 50 toneladas cada una, sobre las vías del ferrocarril Belgrano Norte. De esta forma, se completará el nuevo puente Labruna, ya que en enero se montaron las vigas que cruzan Cantilo y en noviembre del año pasado se instaló el tramo que cruza Lugones, quedando sólo completar el tramo central que pasa por encima del tren.

El objetivo de la obra es duplicar la cantidad de carriles que tiene esta conexión vial, que hoy tiene carril en cada sentido y pasará a tener dos para cada lado, a fin de agilizar el tránsito y mejorar la conectividad vial.

En este marco, hasta fin de mes, se mantiene cerrada la salida de Lugones a Udaondo y como alternativa, el tránsito puede salir antes, en la salida hacia Av. Del Libertador ubicada en Av. General Paz, o seguir hasta la salida a La Pampa.

El proyecto

La obra que está ejecutando AUSA consiste en readecuar el Puente Labruna, que pasará de tener un carril en cada sentido a dos carriles por mano. Esto se logrará a través de la modificación del sentido de circulación del puente actual, que pasará a ser mano única a Udaondo y se incorporará una nueva rama similar sentido contrario, mano al río, con dos carriles adicionales, logrando mejorar la conexión de Udaondo, Lugones y Cantilo. En el medio de ambas manos se sumará una amplia pasarela peatonal, de aproximadamente 4 metros de ancho y se ejecutará una bicisenda de 2,40 m, separada por un cordón montable.

Las obras frente a la cancha de River AUSA

Asimismo, se generan nuevas conexiones vehiculares para posibilitar los ingresos y egresos de Lugones y Cantilo, vinculando de una manera más segura los distintos espacios que se emplazan en esa zona porteña: el estadio Antonio Vespucio Liberti (Club Atlético River Plate), el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de la Innovación, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), la estación Ciudad Universitaria del FC Belgrano, el centro de graduados del Liceo Naval, el Club Universitario Buenos Aires (CUBA), la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.

El ingreso al puente desde el Parque de la Innovación se materializará con suaves pendientes, generando explanadas de inclinación que servirán de espacio para el descanso y recreación. En la zona lindera al Parque de la Innovación, donde la pendiente es más elevada, se propone un aterrazado verde que sirve tanto de espacio de permanencia como de anfiteatro, junto con áreas de descanso y áreas de juegos para niños. En la zona central de acceso a la pasarela elevada, habrá áreas de deportes, junto con un área gastronómica y de descanso. Finalmente, a lo largo de todo el puente habrá un cantero que aportará verde al recorrido.

El puente funcionará como un conector urbano que integre los sectores costeros en esta parte de la ciudad con el barrio de Núñez, colaborando así a resolver esta histórica desconexión, incorporando un parque elevado.