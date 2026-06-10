El álbum del Mundial es un éxito en pleno auge en la era de las pantallas

BUENOS AIRES.- Los niños pasaban rápidamente los dedos por las coloridas imágenes. Sus pulgares se deslizaban de un recuadro a otro, con la mirada fija en las imágenes, como hipnotizados, y solo se detenían para enseñarse unos a otros lo que se había convertido en la sensación viral de su clase.

Lo que sostenían con fuerza en sus manos no eran celulares, ni iPads, ni controles de videojuegos, sino pilas inmóviles y rudimentarias de calcomanías o figuritas de papel.

En las semanas previas al Mundial, los argentinos se lanzaron a la caza para llenar los álbumes con las caras de todos los jugadores de todos los equipos que competían en el torneo.

Impulsada en parte por un entusiasmo contagioso, la necesidad de calmar la ansiedad por el Mundial en un país obsesionado con el fútbol y la persistencia de una tradición intergeneracional, Argentina se vio arrasada por una fiebre coleccionista que parece inmune a la revolución digital que acabó con tantos otros pasatiempos analógicos.

Durante varias semanas, los niños argentinos dejaron sus celulares a un lado durante largos ratos mientras se reunían para intercambiar figuritas en patios de colegio, parques, supermercados, centros comerciales y bajo los mismos árboles de ombú donde sus padres y abuelos se reunían hace mucho tiempo para intercambiar sellos postales y monedas.

“Es como una red social”, dijo en un sábado reciente Dana Blacker, madre de dos hijos, mientras se encontraba entre una gran multitud de niños de primaria intercambiando figuritas en un parque de Buenos Aires. “Pero una red social viviente”.

Apenas logrando sujetar las altas pilas de estampas con sus manitas, los niños iban de un grupito a otro, preguntando por jugadores concretos (“¿Tenés un Julián Álvarez?”, uno de los mejores jugadores argentinos) o por países (“¿Alguno de Escocia o Arabia Saudita?”).

Muchos llevaban hojas de papel escritas a mano en las que, con su caligrafía temblorosa, habían marcado los jugadores que les faltaban. Es necesario desplegar un sofisticado juego de regateo para llenar un álbum: los niños intentaban ocultar su emoción ante una figurita muy deseada para no disparar su valor.

Las reuniones para cambiar figuritas replican una tradición que atraviesa generaciones en la Argentina Santiago Filipuzzi

A veces se daban la mano solemnemente tras cerrar un trato.

“¡Encontré un Messi!”, exclamó David Papadopoulos, de 13 años, tras cambiar 35 figuritas por una de Lionel Messi, el capitán de la selección argentina y la calcomanía más codiciada del país.

Algunos padres también intercambiaron figuritas, con las diferencias generacionales borradas por la frenética búsqueda de una foto adhesiva de cinco centímetros de Cristiano Ronaldo, la estrella del fútbol portugués. Otros esperaron pacientemente durante horas en el frío invernal de Buenos Aires, aliviados al ver a sus hijos atraídos magnéticamente por algo distinto a TikTok.

Estela Rosales, de 43 años, casi no podía creer que viera a su hijo Lautaro, de 10 años, sonrojado por la emoción, mientras intercambiaba figuritas con otro niño. Dijo que no quería verlo en el sofá o encerrado en su cuarto con el celular.

En Argentina, alrededor del 80% de los niños y adolescentes usan las redes sociales todos los días o casi todos los días, según un informe reciente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Estudios de todo el mundo revelaron que el tiempo excesivo frente a la pantalla entre los niños puede contribuir a la ansiedad y la depresión, y reducir la capacidad de atención.

Las autoridades de Buenos Aires prohibieron recientemente el uso de teléfonos durante las clases en las escuelas públicas debido a la preocupación por la caída de los niveles de alfabetización entre los niños.

Rosales dijo que a veces tenía que desconectar internet de su casa para que su hijo, Lautaro, dejara de ver YouTube. Pero desde que sus compañeros empezaron a completar el álbum de fútbol, él no quería quedarse fuera y se unió al intercambio de figuritas. A Lautaro nunca le gustó el fútbol, dijo Rosales, pero ahora, por primera vez, se da cuenta de que mira un partido de fútbol en la tele.

A ella le conmueve ver que pueden imitar cosas buenas.

Niños intercambian figuritas en plazas y patios escolares, en un ritual que reaparece cada Mundial Redacción LA NACION

Una mañana reciente, durante el recreo en un instituto de Flores, un barrio obrero del sur de Buenos Aires, los estudiantes se agolparon en la biblioteca del centro, convirtiendo las mesas de lectura en zonas de juego improvisadas donde intercambiaban figuritas, las lanzaban al aire, las tiraban y las golpeaban en juegos de cartas a toda velocidad.

Hay un único álbum oficial de la FIFA que cuesta unos US$10, pero tiene espacio para las imágenes de los 980 jugadores que participan en el Mundial de este año. Los paquetes individuales se venden a US$1,50, así que intentar llenar un álbum puede resultar caro.

Para compartir la carga, seis estudiantes de último curso de secundaria de Flores se unieron para completar un álbum. Valentín Dieguez, un joven atlético de 17 años —quien “él solo tenía plata para comprar”, según su amigo José Bethelmy Silva, también de 17 años— guarda el álbum comunitario en su casa. Invitó a sus amigos a su casa para que pegaran las calcomanías en sus álbumes.

“Me gusta comprar, abrir paquetes, pegar figuritas para no estar todo el día acostado viendo el celu”, dijo Valentín.

Rafael Bitrán, un historiador considerado el coleccionista de estampas del Mundial más destacado de Argentina, dijo que la evolución del fútbol hasta convertirse en un espectáculo internacional, así como el auge de la cultura de consumo, habían contribuido a la locura colectiva por coleccionar. Pero señaló que el atractivo de esta actividad revelaba que algo fundamental no había cambiado a lo largo de las generaciones.

“Un chico abriendo un sobre es atemporal”, dijo. “Es el mismo misterio de hace 50 años”, añadió. “Es algo mágico”.

La caza de jugadores y equipos convierte parques y veredas en espacios de negociación y juego colectivo Daniel Basualdo

Los expertos argentinos en educación infantil dijeron que el frenesí por los álbumes es solo un respiro temporal frente a los crecientes retos de la juventud, como la obsesión por los celulares, el aislamiento e incluso la adicción al juego. Pero consideraron que esta tendencia analógica es un recordatorio de que, cuando se les da la oportunidad, los niños aún pueden dejar de lado sus pantallas para relacionarse entre sí de manera presencial.

“Está bueno que sea un contagio”, dijo Marcela Czarny, quien fundó Chicos.net, una organización sin fines de lucro centrada en el uso de la tecnología entre los niños.

Panini, una empresa italiana, distribuidora y editora oficial del álbum del Mundial, se negó a facilitar cifras de ventas del producto y las figuritas alegando confidencialidad comercial.

Panini lanzó su primer álbum con licencia de la FIFA en la década de 1970. Los aficionados argentinos coleccionaron álbumes desde la primera victoria de Argentina en el Mundial de 1978, pasando por la época dorada de Diego Maradona en los años 80, hasta las hazañas de Messi en Catar hace cuatro años, cuando volvió a llevar a Argentina al triunfo en el Mundial. Este año será la última vez que los aficionados vean a Messi jugar con la selección.

Incluso los argentinos que luchan por seguir el ritmo del creciente costo de la vida bajo las medidas de austeridad del presidente Javier Milei están encontrando la manera de asegurarse de que sus hijos no se queden sin coleccionar los álbumes de fútbol.

Gastón Iturre, de 46 años y padre de cinco hijos, trabaja como profesor durante el día y conduce un Uber por las tardes para llegar a fin de mes. Dijo que estaba intentando comprar tantos paquetes de figuritas como pudiera para que sus hijos pudieran disfrutar de la emoción del fútbol sin verse agobiados por las dificultades económicas de la familia.

“Es por un mes nada más”, dijo. “El Mundial tapa la realidad”.