Ofrecen 15 becas para emprendimientos de diseño con capacitación y fondos semilla en dólares

La Fundación Bunge y Born y el British Council lanzaron la convocatoria para la cuarta edición de Diseño Argentino Exponencial (DAE)-Creative Bootcamp. La iniciativa seleccionará 15 emprendimientos, con al menos tres años de trayectoria, para participar de seis meses de formación especializada y acceder a la posibilidad de obtener uno de los cuatro fondos de capital semilla de 5000 dólares.

Según se informó, la convocatoria 2026 abrió el 18 de febrero y cerrará el 27 de marzo. Está dirigida a proyectos de diseño industrial y de producto, indumentaria y accesorios, biomateriales, artesanía contemporánea y textiles que busquen profesionalizar su gestión integral y ampliar su impacto positivo. Las inscripciones deben realizarse en la web del programa www.disenoargentinoexponencial.com .

El mismo, recordaron los organizadores, tiene como objetivo fortalecer el desarrollo estratégico de los emprendimientos del sector, promoviendo la sostenibilidad ambiental, el valor social y la innovación aplicada.

El programa brinda seis meses de formación especializada y la posibilidad de obtener uno de los cuatro fondos de capital semilla Prensa

La iniciativa, que ya movilizó más de US$ 550.000 en financiamiento, contará con contenidos y capacitación a cargo de socios británicos seleccionados mediante convocatoria abierta en el Reino Unido –University of the Arts London (UAL), Libra Europe y Swansea University– y de organizaciones argentinas como Globant, Fundación ICBC, Fundación FLOR y Fundación INDEX.LA, con el fin de potenciar la profesionalización y el networking.

Los 15 emprendimientos seleccionados accederán a contenidos especializados, consultoría estratégica y mentorías individualizadas. Al finalizar la formación anual, podrán postularse a uno de los cuatro fondos de capital semilla de 5000 dólares cada uno, otorgados por la Fundación Bunge y Born y la Fundación Banco Ciudad, destinados a implementar mejoras en distintas áreas de desarrollo y consolidación de sus proyectos.

Resultados tangibles

El programa DAE-Creative Bootcamp basa su eficacia en resultados medibles. La combinación de consultoría técnica por parte de expertos locales y de Reino Unido y el acceso a fondos de capital semilla permitió que emprendimientos de distintas provincias logren hitos relevantes:

Bolsa Red. El proyecto de marroquinería que recupera descartes industriales utilizó el financiamiento para escalar su comunicación y producción, logró cerrar un contrato multianual para la gestión de materiales con empresas del sector energético.

Bolsa Red, uno de los emprendimientos ganadores en años anteriores Prensa

Robbina . Especializado en diseño inclusivo, el emprendimiento fortaleció su estructura exportadora tras su paso por el programa: concretó su primera venta formal a Uruguay con un incremento del 65% en su facturación anual.

Especializado en diseño inclusivo, el emprendimiento fortaleció su estructura exportadora tras su paso por el programa: concretó su primera venta formal a Uruguay con un incremento del 65% en su facturación anual. Dacal. Referente en moda circular, aplicó un rebranding estratégico que facilitó su proyección en Europa. Actualmente, el proyecto colabora con 26 organizaciones internacionales y ha evitado el uso de 4,7 millones de litros de agua mediante el reciclaje de más de 3000 prendas.

Robbina, especializado en diseño inclusivo, también ganó Prensa

Intercambio binacional

Los organizadores destacaron que como resultado de los primeros tres años, el programa alcanzó a 13 provincias, aceleró 45 emprendimientos y otorgó 10 fondos de capital semilla.

La nueva edición 2026, agregaron en una gacetilla, “se consolida como un ecosistema en movimiento y propone que el crecimiento de cada proyecto se refuerce a través de la red binacional entre la Argentina y Reino Unido. Aquí, el impacto de la profesionalización y el networking genera un efecto multiplicador que propulsa a diseñadores, instituciones y aliados estratégicos para potenciar colectivamente el diseño argentino”.

“DAE-Creative Bootcamp surge de la convicción de que la inversión estratégica en el diseño puede contribuir a transformar la economía del país. Más allá del talento individual, lo que construimos es una comunidad activa donde el conocimiento circula y se multiplica, preparando a los emprendedores argentinos para liderar en mercados cada vez más competitivos”, afirmó Iván Petrella, director de Cultura y Ciencia de la Fundación Bunge y Born.

DAE-Creative Boocamp es organizado por la Fundación Bunge y Born y el British Council Prensa

Por su parte, Valeria Zamparolo, directora interina de Artes para América del British Council, destacó: “Hemos identificado al diseño argentino con impacto como una herramienta poderosa para el cambio sistémico. DAE-Creative Bootcamp es un programa que invierte en el fortalecimiento del sector emprendedor creativo y lo vincula con redes globales. Les brindamos nuevas herramientas para la sostenibilidad al mismo tiempo que reconocemos el valor único del trabajo que realizan”.

Detalles de la convocatoria