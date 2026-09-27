Olvidate de las 8 horas: un nuevo estudio revela cuánto sueño necesita realmente un adulto

Dormir bien es fundamental para mantener una buena salud, pero la conocida recomendación de descansar ocho horas cada noche podría no aplicarse de la misma manera a todas las personas. Sucede que una nueva revisión publicada en Brain Medicine cuestiona la idea de que existe una cantidad exacta de sueño que todos los adultos deberían cumplir.

Los investigadores señalan que los patrones de descanso pueden ser mucho más adaptables de lo que se cree.

“Los patrones de sueño humanos en sociedades preindustriales muestran una flexibilidad considerable, lo que sugiere que las normas contemporáneas de sueño nocturno consolidado no están fijadas evolutivamente”, explicaron los autores.

La regla de las 8 horas no sería universal

La investigación sostiene que las necesidades de sueño pueden cambiar dependiendo de factores individuales. La edad, el estado de salud y el sexo biológico, entre otros elementos, pueden influir en la cantidad de descanso que necesita cada persona.

Para entender cómo dormían los seres humanos antes de la vida moderna, los investigadores también analizaron comunidades de cazadores-recolectores. Estos grupos tienen una exposición mucho menor a la luz artificial y mantienen rutinas más cercanas a los ciclos naturales del día y la noche.

Investigaciones sobre comunidades con estilos de vida tradicionales encontraron períodos de sueño de entre 5.7 y 7.1 horas. (Foto referencial: Freepik) "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Un estudio publicado en Current Biology encontró que integrantes de comunidades de Tanzania, Namibia y Bolivia dormían entre 5.7 y 7.1 horas por noche.

“Las noches cortas también parecían ser suficientes: las personas no las compensaban con largas siestas durante el día. Sin un despertador, tendían a despertarse cerca del amanecer, independientemente del día de la semana”, señala el análisis citado.

La vida moderna también puede alterar el sueño

Otro análisis publicado por la Royal Society Publishing calculó que las personas de sociedades preindustriales dormían, en promedio, unas 6.4 horas por noche. En cambio, las rutinas actuales están más alejadas del ciclo natural de luz y oscuridad.

De acuerdo con The Conversation, la luz artificial “cambia nuestros hábitos de sueño y retrasa nuestro reloj corporal, que controla el momento en que dormimos y estamos despiertos”.

La cantidad ideal tampoco parece ser idéntica para hombres y mujeres. Una investigación publicada en la revista científica Nature estimó que el período óptimo podría situarse entre 6.4 y 7.8 horas, dependiendo del sexo de la persona y del órgano analizado.

La iluminación artificial de lámparas, computadoras y teléfonos celulares sería uno de los factores que contribuyen a retrasar nuestro reloj biológico.

Los expertos señalan que la cantidad ideal de sueño no es igual para todas las personas. (Foto referencial: Freepik) "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

¿Cuántas horas deberías dormir?

Los resultados no significan que dormir ocho horas sea perjudicial o que todas las personas deban reducir su tiempo de descanso. Más bien, muestran que esa cifra no debería considerarse una regla estricta para todos.

Una persona puede sentirse completamente descansada después de ocho horas, mientras que otra podría necesitar nueve. De la misma manera, alguien podría funcionar adecuadamente con menos tiempo de sueño, siempre que su descanso sea suficiente y no presente cansancio durante el día.

“La regla de las ocho horas es claramente demasiado simple. Las personas necesitan diferentes cantidades de sueño, y también importa cuándo dormimos”, señala The Conversation.

La National Sleep Foundation recomienda que los adultos de entre 26 y 64 años duerman entre siete y nueve horas al día, aunque algunas personas pueden necesitar entre seis y 10 horas.

La evidencia apunta a que no existe una cifra mágica que funcione para todos. Más que obsesionarse con alcanzar exactamente ocho horas, lo importante es prestar atención a cómo responde el organismo, mantener un horario regular y procurar un descanso que permita sentirse recuperado durante el día.