Tras días de temporal en gran parte del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) informó esta mañana que para las 19 de hoy se esperaban crecidas de hasta 3,5 metros en las costas de Tigre y San Fernando, y de 3,4 en la costanera sur de Quilmes. Finalmente, en el primer y en el tercer distrito, el fenómeno se registró. “Es una crecida importante”, había anticipado en diálogo con LA NACION el suboficial principal Roberto Díaz, encargado del Centro de Prevención de Crecidas del SHN. “Ya cuando supera los 3,2 metros consideramos que estamos frente a una situación de alerta, porque el agua puede generar distintos inconvenientes, por ejemplo, inundaciones en calles e ingreso de agua a los domicilios en la zonas del Delta”, afirma.

En la zona de Tigre, por la tarde, se registró la crecida. De hecho, se podían ver algunos autos que circulaban por calles inundadas. Según el Sistema de Protección Ciudadana del Municipio, a las 19, la altura del río era de 2,90 mts. El valor estaba aún lejos de los 3,5 mts previstos por el SHN.

En tanto, en Quilmes, el agua ingresó a las calles del barrio Villa Luján III, cerca del balneario de esa localidad. En una recorrida de LA NACIÓN por la zona, se pudo ver que en un tramo la crecida afectó el servicio eléctrico.

Pocos metros después de bajar la Autopista Buenos Aires- La Plata, se veía un gazebo rojo en el que estaba escrito la leyenda: “Guardavidas”. Con camperas también coloradas, agentes municipales le preguntaban a todos los que se bajaban de algún colectivo de línea si iban a subir al camión. Esa era la única forma de ingresara a los barrios más cercanos al río por la altura a la que había llegado el agua. “¿Alguien más sube?” Nos vamos, ¡eh!”, señaló uno de los encargados de organizar el traslado.

Calles inundadas en la costa de Quilmes Rodrigo Néspolo - LA NACION

Finalmente, se vio cómo arriba de la caja del camión había más de 15 personas.

“A las cuatro de la tarde ya estaba creciendo el río. De hecho, el agua pasaba la vereda y estaba cerca de entrar a casa. Yo me tuve que ir a buscar a las nenas. Me avisaron que llegó a la vereda, pero que después empezó a bajar”, dijo Caritina Flores, que vive en la calle De los Naranjos del barrio Villa Luján III. En sus palabras no se filtraba temor, sino más bien resignación: esperaba que esta a vez el agua no entrara a su hogar como estuvo pasando todos los días previos de lluvia.

Desde arriba del camión, se podía ver cómo la avenida Isidoro Iriarte, que ingresa al barrio, poco a poco se iba sumergiendo en una especie de río. Eran poco los autos que se animaban a circular por ella.

“Ya se está retirando el agua y a mi casa no entró”, dijo Matías Reiter, ya subido al camión. “El tema que tenemos es que no hay luz ni en las calles ni en las casas”, indicó con resignación.

Luego de que el primer camión se fue, quedaron unas 20 personas para esperar al próximo. Y otros pasajeros que bajaban de los colectivos corrían hacia el vehículo. Como contaron querían saber en qué estado estaban sus casas.

“Ya sabíamos que iban a estar los camiones de la municipalidad porque cada vez que llueve o se inunda están. Días atrás también estuvieron”, dijo Juan Patiño. Y agregó: “No sabemos por qué se cortó la luz. Suponemos que por prevención”.

Subir a la caja de un camión, la única manera en que los vecinos del barrio Luján III podían llegar a sus casas Rodrigo Néspolo - LA NACION

Fenómeno

No se trata de una sudestada, sino de un fenómeno meteorológico diferente, conocido como “onda de tormenta”. “Es una marea que ingresa por vientos fuertes en la costa atlántica. El sistema viene empujando agua desde Puerto Madryn. Ayer tuvimos vientos fuertes constantes durante más de 12 horas en la zona de Mar del Plata y, al no tener un viento negativo, esa agua ingresó al Río de la Plata. Además, tenemos algo de viento sur en el Río de la Plata interior (desde La Plata hasta Tigre), y eso hace que el agua en esta costa esté por encima de los tres metros que se registraron en la costa atlántica”, indicó Díaz.

“Lo que tenemos a favor es que ya no llueve. Entonces, después del pico, en una o dos horas el agua va a comenzar a bajar. Esperamos estar en 2,2 metros para la medianoche y que el nivel siga bajando hasta mañana a la tarde”, detalló Díaz.

Se esperaba que el agua bajaría en la madrugada

Un fenómeno similar de ola de tormenta pudo observarse en el Río de la Plata en diciembre del año pasado, con una crecida que pisó los 3,8 metros. En esa ocasión, a diferencia de la actual, sí hubo fuertes vientos del sudeste y lluvia. “Hoy tenemos vientos del sur, pero no muy fuertes”, aclaran desde el SHN.

Ante el alerta del SHN, la intendencia de Tigre anunció esta mañana que se encuentra disponible el estacionamiento del playón de TBA para uso gratuito de todos los vecinos del distrito. A su vez, las autoridades municipales recomendaron evitar circulación innecesaria, no acercarse a postes ni cables caídos, no circular por calles ni zonas anegadas.

La crecida del río en Tigre Captura de Video

En febrero

En febrero pasado, también la zona costera del norte y el sur del conurbano bonaerense –San Fernando, Tigre, Avellaneda, Quilmes y Ensenada– sufrieron el ingreso de agua desde el Río de la Plata por una crecida.

Los vecinos de algunos de esos lugares invadieron las redes sociales con fotografías y videos del fenómeno. “No pude salir de casa”, describió a LA NACION Delfina Balbi Robecco, que vive frente a un canal en Tigre. “Los vecinos de Tigre en general estamos acostumbrados a que pase esto y estamos bastante conectados. Hay un sistema de alertas que te permite tener previsión”, agregó.

En ese distrito, también hubo anegamientos en las calles Saldías y Tedin, Hilarión de la Quintana y Belgrano; El Enciso, entre Sarmiento y Chacabuco, y la Avenida Dardo Rocha y Chacabuco.

En San Fernando desplegaron un operativo de prevención y asistencia con móviles de Defensa Civil y Bomberos, al igual que en Quilmes.

En Avellaneda, se reportaron en esa ocasión anegamientos en Sarandí.