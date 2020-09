Orgullo de formar parte de The Trust Project

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2020 • 02:12

Con profundo orgullo queremos contarte que, como parte de nuestro compromiso con el periodismo de calidad, LA NACION es el primer medio argentino en formar parte de The Trust Project (TP).

Se trata de la principal organización internacional comprometida con la práctica del periodismo confiable, transparente y preciso. TP tiene un exigente proceso de selección y de estándares, que demandó más de un año de trabajo conjunto y con el que se busca ayudar a quienes nos leen a distinguir información de opinión, conocer más sobre nosotros y hasta descubrir los perfiles de nuestras autoras y autores, entre otras novedades con las que LA NACION sigue avanzando en honrar su historia y potenciar su futuro.

The Washington Post, Corriere Della Sera, La Repubblica, El Mundo, El País, BBC, The Economist, DPA y Globe and Mail, entre otros medios líderes de Estados Unidos y Europa ya forman parte de esta selecta liga.

El proyecto, liderado por la premiada periodista Sally Lehrman, desarrolló una serie de indicadores digitales de confianza y credibilidad para ayudar a quienes nos leen a evaluar la validez de las informaciones. Esos indicadores deben estar presentes y ser visibles en los medios que adhieren al proyecto, como es el caso de LA NACION. Las mejores prácticas, la experiencia del autor, el tipo de trabajo que encara, las fuentes y los métodos de investigación se suman a los indicadores clave en los artículos. Se incorporan también y exponen los principios de nuestro periodismo, el quién es quién de nuestra organización, las alianzas que tenemos a nivel internacional y las políticas de diversidad. Se describen también los principios éticos y participación, las políticas de corrección y la misión de la empresa.

Nuestro equipo está compuesto por 367 personas, de las cuales el 45% son mujeres y, el resto, varones. En los mandos medios, se da una mayor paridad: el 47% son mujeres y, el 53%, hombres. En cuanto a los cargos gerenciales, 7 de 18 posiciones son ejercidas por mujeres: sus cargos van desde Prosecretarias de Redacción y Arte hasta Directoras editoriales y Gerentas de Desarrollo. En cuanto a las edades, la mayoría de los profesionales de LA NACION tienen entre 41 y 50 años (el 40%), seguidos por aquellos que tienen entre 31 y 40 años (23%).

Pertenecer al Trust Project y ser el primer medio argentino en lograrlo no es un hito más para nosotros. Tiene que ver con la constante búsqueda de mejora en nuestro periodismo y en la interacción con nuestros lectores y lectoras.

En un mundo plagado de desinformación, la transparencia es un activo que nos distingue. Y agradecemos a nuestros más de 350.000 suscriptores digitales por su confianza y por habernos convertido en el medio líder de América latina desde el lanzamiento del paywall. Vamos por más.

