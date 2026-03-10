La libertad de prensa registró en las Américas un deterioro “dramático”, según la SIP

BOGOTÁ.– La libertad de prensa en las Américas sufrió en 2025 un deterioro “dramático” y fue uno de los peores de los últimos seis años para el ejercicio del periodismo, advirtió el martes la Sociedad Interamericana de Prensa tras evaluar las condiciones del oficio en 23 países de la región.

“Se trata de uno de los peores años para el periodismo en la región con homicidios, detenciones arbitrarias, exilios e impunidad agravada en naciones como México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela”, advirtió la SIP en el informe del Índice de Chapultepec de 2025.

Se trata de una medición anual, disponible desde 2020, que categoriza los países según las condiciones de su libertad de expresión. Venezuela y Nicaragua fueron considerados en 2025 países “sin libertad de expresión”, según el informe actual, mientras que se encuentran en la franja de “alta restricción” Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador.

Estados Unidos fue clasificado como un país “en restricción” en el marco del segundo gobierno de Donald Trump, en el que la libertad de expresión y de prensa tuvo un “deterioro significativo”. En 2025 se registraron 170 agresiones a periodistas en Estados Unidos, agregó el informe, que subrayó su preocupación por los ataques durante la cobertura de procedimientos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El índice, que se mide en una escala de 0 a 100 puntos, registró en 2025 un promedio de 47 en las Américas, el nivel más bajo desde que el barómetro comenzó a elaborarse hace seis ediciones.

Luis Abinader es el presidente de República Dominicana desde 2020. Fue reelegido en 2024

República Dominicana ocupa el mejor lugar del índice, con 82,17 puntos, y es el único país del continente con plena libertad de expresión, según el estudio elaborado por la SIP con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, en Venezuela. Le siguen Chile (77,22 puntos), Canadá (74,48 puntos), Brasil (72,14 puntos) y Uruguay (68,78 puntos), países con bajas restricciones durante el periodo analizado, del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025.

En el extremo opuesto del ranking se encuentran Nicaragua (18,22 puntos) y Venezuela (7,02 puntos), los únicos países clasificados como “Sin libertad de expresión”, mientras que otros ocho se ubican en la franja de “Alta restricción”, entre ellos México, Perú, Honduras, Bolivia y Ecuador.

El informe señala además que en muchos países el deterioro ya no se expresa únicamente a través de censura directa o violencia física, sino también mediante presiones económicas, judicialización del periodismo, campañas de estigmatización y control institucional.

La SIP aseguró que el deterioro en la región no discrimina ideologías en un ambiente de “radicalización política” e indicó que “los presidencialismos autoritarios han marcado la pauta”.

La sexta edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa registró un deterioro significativo en las condiciones para el ejercicio del periodismo en el continente. El promedio regional cayó a 47,10 puntos, el nivel más bajo desde que se publica este barómetro elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El informe —que evaluó la situación en 23 países entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, con la participación de 195 expertos y jueces— muestra un panorama de creciente presión política, violencia contra periodistas y restricciones institucionales en gran parte del hemisferio.

Los resultados fueron presentados en un panel virtual organizado por la SIP, en el que participaron León Hernández, investigador y docente del Instituto de Investigación de la Información y de la Comunicación de la UCAB (Venezuela); Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador.

Argentina

La Argentina obtuvo 53,02 puntos, lo que la ubica en el octavo lugar del ranking regional y dentro de la categoría “en restricción”. El país mejoró levemente su puntuación respecto de la edición anterior, aunque el cambio fue pequeño.

Javier Milei en un diálogo con la prensa

Según el informe, el país permanece en esta franja desde 2021, cuando registró una fuerte caída en su puntaje durante la pandemia.

Los expertos que participaron en la medición identifican al Poder Ejecutivo argentino como el entorno estatal con mayor influencia en las situaciones adversas para la libertad de prensa, especialmente en lo relacionado con la dimensión de ciudadanía informada y libre de expresarse.

El documento menciona también episodios de estigmatización hacia la prensa crítica, ataques digitales y agresiones físicas contra periodistas durante coberturas de protestas.

A continuación, algunos de los países con mayores restricciones para los periodistas.

Venezuela

En el informe que concluyó previo a la intervención norteamericana y la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Venezuela tuvo la calificación más baja entre los 23 países por “prácticas restrictivas, represivas y desinformativas”. La SIP indicó que se mantuvieron las detenciones arbitrarias, aunque en menos cantidad que en 2024.

La autocensura “se normalizó” entre los medios que aún operan en el país, mientras los medios vinculados al Estado sirvieron para “reforzar la propaganda oficial”.

El Nobel de la Paz para María Corina Machado fue silenciado por los medios venezolanos HEIKO JUNGE - NTB

Sucedió, por ejemplo, cuando guardaron silencio en torno al premio Nobel de Paz que ganó la opositora María Corina Machado y los dos periodistas de radio que lo mencionaron fueron excluidos de sus espacios por el Ejecutivo.

Nicaragua

En el penúltimo puesto se encuentra Nicaragua, considerado por la SIP un país sin libertad de expresión, especialmente por la presión de los poderes Ejecutivo y Judicial.

“Entre 2024 y 2025 Nicaragua ha transitado hacia un modelo totalitario bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha eliminado sistemáticamente el periodismo independiente y las garantías democráticas”, indicó el informe.

La “institucionalización” de la censura se dio, según la SIP, con una reforma constitucional que entró en vigor en febrero de 2025, criticada también por la ONU, que puso a todas las ramas del gobierno bajo el poder de la presidencia.

El Salvador

El Salvador, que desde 2019 es gobernado por Nayib Bukele, fue catalogado como como un país con “alta restricción” que ha ido retrocediendo en los derechos a la libertad de expresión y que por primera vez se ubicó por debajo de Cuba en la medición.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, durante una conferencia de prensa en San Salvador, El Salvador, el martes 14 de enero de 2025. Salvador Melendez - AP

“Para silenciar voces críticas las autoridades estatales han empleado estrategias como la persecución judicial, la asfixia financiera y la agresión directa a periodistas”, indicó la SIP.

El barómetro retomó las cifras de la Asociación de Periodistas de El Salvador que reportó 180 agresiones contra profesionales de la información entre mayo y julio de 2025.

Cuba

El índice mantiene a la isla en los últimos puestos, pese a que subió 10 puntos con respecto a la medición de 2024.

“Cuba presenta una dictadura fortalecida que ha normalizado las situaciones adversas a la libertad de expresión, sofisticando el ambiente de restricción hasta casi evitar la manifestación ciudadana”, aseguró la SIP.

Miguel Díaz-Canel preside Cuba desde 2019 YAMIL LAGE / AFP via Getty Images

El informe advierte que el control sobre la prensa es muy alto al tildar de “mercenarismo” al periodismo independiente y operativos de vigilancia frente a las viviendas de los periodistas para impedirles salir a trabajar “en una suerte de arresto domiciliario de facto que ha sido una constante durante 2025”.

Haití

Por primera vez incluido en el índice, Haití obtuvo la cuarta peor medición al considerarse de “alta restricción” para los periodistas.

La SIP resaltó que la crisis política, económica y social que atraviesa el país deja en “la impunidad crímenes contra la población y la prensa”. En este caso, las autoridades no son los principales agresores de los periodistas, sino la acción de las bandas a las que el Estado “no ha podido establecer límites”.

Un policía monta guardia en Puerto Príncipe, Haití, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Odelyn Joseph) Odelyn Joseph - AP

El informe resaltó el ataque de las pandillas cuando abrieron fuego contra periodistas que cubrían la fallida reapertura del hospital público más grande de Haití.

Dos periodistas fueron asesinados y al menos otros siete resultaron heridos. Fue el peor ataque contra reporteros en Haití en la historia reciente.

Ecuador

Ecuador registró un descenso hasta llegar a 38,42 puntos que lo dejó en la franja de “alta restricción”, el nivel más bajo para ese país desde hace seis años.

El Ecuador que preside Daniel Noboa registró los niveles más bajos de libertad de prensa desde 2020 Dolores Ochoa - AP

En el país que desde 2023 preside el derechista Daniel Noboa, se reportaron casi 290 agresiones a periodistas en 2025 y la SIP destacó como un caso de extrema gravedad que el periodista kichwa Edison Muenala, de APAK TV, recibiera un impacto de bala en el hombro mientras transmitía en vivo la represión de los cuerpos de seguridad a una comunidad indígena.

Acerca de la violencia criminal, dijo que mató a cuatro periodistas ecuatorianos “ante la incapacidad de mecanismos de protección para los comunicadores” e identificó a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) entre los grupos criminales que amenazan a los periodistas de Ecuador, provocando a veces exilios forzados.

Agencias AP y AFP