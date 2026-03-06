El diario británico The Telegraph fue adquirido por el grupo alemán Axel Springer por US$766 millones

El grupo mediático alemán Axel Springer anunció este viernes que alcanzó un acuerdo para comprar al grupo propietario del diario británico The Daily Telegraph por 575 millones de libras, aproximadamente US$766 millones, en efectivo.

La operación pone un punto final a un prolongado proceso de disputa y de negociaciones sobre la propiedad de Telegraph Media Group -la compañía encargada de la edición del periódico conservador con 171 años de historia y su versión dominical- y frustra el intento de DMGT, propietario del Daily Mail, de comprar a su rival.

Según informó la empresa alemana, planea destinar inversiones al grupo con el objetivo de posicionarlo como “el medio de comunicación de centro-derecha más leído e intelectualmente inspirador del mundo angloparlante”. Al mismo tiempo, buscará acelerar su expansión hacia el mercado estadounidense mientras preserva el legado del Telegraph.

“Hace más de 20 años intentamos adquirir The Telegraph y no lo logramos. Ahora nuestro sueño se hace realidad”, expresó Mathias Döpfner, director ejecutivo de Axel Springer. Además, reafirmó su compromiso con el “periodismo independiente y de calidad” y la pluralidad de voces en los medios de Reino Unido.

El conglomerado alemán ya controla otros medios de gran alcance, entre ellos los periódicos Bild y Die Welt, además del medio especializado en política Politico. Se trata de la segunda mayor inversión de Axel Springer después de la compra de Politico valuada en unos US$1000 millones.

La venta llega después de varios años de incertidumbre sobre el destino del grupo editorial y deja sin efecto una propuesta competidora presentada por el dueño del Daily Mail, que también había intentado quedarse con los títulos de The Telegraph. El grupo había pertenecido durante años a la familia británica Barclay, que decidió ponerlo en venta en 2023 para afrontar sus deudas.

Fue durante ese proceso que surgió una oferta de compra de parte de un consorcio llamado RedBirdIMI, compuesto por RedBird Capital Partners y apoyado por Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos y miembro de la familia real de Abu Dhabi.

Sin embargo, la iniciativa cayó en 2024 luego de que afrontaran una fuerte resistencia de parte del gobierno británico, que promovió una legislación destinada a impedir que otros países puedan controlar medios de comunicación de Reino Unido.

Más adelante, el propietario del Daily Mail presentó su oferta por 500 millones de libras. Aun así, el gobierno ordenó a principios de 2026 que la propuesta fuera investigada por posibles efectos sobre la competencia y la pluralidad de opiniones dentro del ecosistema mediático británico. El empresario se identifica con el espacio de centro-derecha.

Al mismo tiempo, la revista conservadora The Spectator, que antes formaba parte del grupo Telegraph, fue vendida por separado en 2024 al inversor británico de fondos de cobertura Paul Marshall.

