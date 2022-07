Orno: la increible pizzeria pop que se convierte en karaoke

La gente que pasa por la esquina de Corrientes y Juan Díaz de Solís, en Olivos, curiosea por las ventanas de la pizzería neonapolitana llamada Orno. Esto es por un motivo: los bailes, el canto y las luces rojas invitan a cualquiera a entrar y ser parte de esta fiesta.

Orno nació de la mano de Guadalupe García Mosqueda, quien se inspiró en Nápoles para reversionar las tradicionales pizzas italianas con una minuciosa búsqueda de materia prima argentina. En su carta se encuentra una variedad de novedosos gustos que se cocinan en un horno de barro a la vista del público, los cuales se complementan con una exquisita barra de tragos de autor.

Orno presenta las clásicas pizzas mozzarella, margarita, fugazzetta y pepperoni, pero también tiene novedosas variedades como la "Pumpkin", "Desayunera", "Pestare" y papa al romero. Foto/Instagram: Orno

El negocio, que nació en 2018, se reinventó tras la pandemia como un espacio de entretenimiento distinto a lo que uno espera de un restaurante. Como novedad, deposita su confianza en dos hosts. Una es la drag queen Soccorro, encargada de llevar adelante los jueves de bingo con una sensibilidad particular; y la otra es la cantante y actriz Flow Gateño, que con su especial encanto conduce a que los comensales participen de un divertido karaoke.

La drag queen Soccorro, encargada de llevar adelante los jueves de bingo con su particular carisma

Las dos mujeres logran algo especial: que las divisiones entre las mesas se difuminen y que los comensales terminen interrelacionándose. “No es un show para contemplar, es un show para que todo el mundo pueda participar”, explicó Guadalupe a LA NACIÓN.

Cuando la mayoría termina de cenar alrededor de las 22, las luces se atenúan y el espectáculo comienza. En la noche se pueden escuchar canciones para hacer karaoke en una gran calidad de sonido y de los géneros más diversos: desde “Lloviendo estrellas” de Cristian Castro, “Ciega, sordomuda” de Shakira, hasta “Like a virgin” de Madonna. Por supuesto, el que haga el mejor show, además de cantar, se ganará un premio.

“Se empieza a formar un ecosistema artístico y de alguna manera más soft, más sensible, entonces la gente lo percibe. No es lo mismo que venga el camarero a traerte algo, a que todo esto sea un ambiente artístico”, precisa García Mosqueda.

A la izquierda la host de los viernes, Flow Gateño y a la derecha Guadalupe García Mosqueda animando el karaoke de los viernes en Orno. Foto/Instagram: Orno

La apuesta funcionó porque esta experiencia es ideal para los jóvenes que no quieren salir al boliche, pero que buscan algo más que solo ir a cenar. “Las personas que se iban me decían ‘hace mucho tiempo que no había sido tan feliz’”, remarcó su dueña, al tiempo que agregó: “Que me dijeran ‘lloré de la risa, bailé y liberé todo’, yo dije acá hay algo nuevo”.

“En este lugar se puede hacer de todo. Se puede cantar, bailar y te desafiás a vos mismo para hacer un show a tus amigos. N adie te juzga”, concluyó Guadalupe García Mosqueda, quien también se predispone a cantar y bailar junto a los empleados del restaurante, que se divierten mientras dan el servicio.

Orno es un lugar perfecto para ir en pareja o con amigos, como lo hicieron este viernes un grupo de estudiantes de italiano o un grupo de chicas que salió a festejar el cumpleaños de una de ellas. El motivo es indistinto, pero la meta es una: pasar una noche diferente.