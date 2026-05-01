La Justicia frenó la realización de eventos privados en las Cataratas del Iguazú

POSADAS.- La Cámara Federal de Posadas dictó esta semana un amparo que frenó la realización de eventos privados de hasta 60 personas en el Parque Nacional Iguazú, en respuesta a una presentación de una asociación ambientalista.

La autorización para este tipo de actividades había sido otorgada por la Administración de Parques Nacionales (APN) mediante la resolución 460/2025, firmada en diciembre pasado. Los eventos privados ya se venían realizando en el parque y la norma buscaba agilizar y desburocratizar las estrictas reglas y trámites que hasta ahora debían cumplirse para organizar, por ejemplo, un brindis frente al Salto Dos Hermanas.

Este martes, la Cámara Federal, con los votos de los jueces Fabián Gustavo Cardozo, Mario Osvaldo Boldu y Mirta Delia Tyden, dictó una medida cautelar y ordenó suspender la resolución 460/2025, que habilitaba los denominados “microeventos”.

El principal argumento de la Justicia fue que la resolución de la APN no exigía la realización de estudios de impacto ambiental previos para este tipo de actividades, sino solo la presentación de una declaración jurada por parte de los organizadores.

Tras conocerse el fallo, Martín Ferroni, abogado y referente de la Asociación Civil Orembae, señaló en un comunicado que la decisión “devuelve la esperanza en la tutela judicial efectiva”, y sostuvo que la Cámara comprendió lo que, a su criterio, el juez de primera instancia había pasado por alto: “que, en materia ambiental, la duda favorece a la naturaleza (in dubio pro natura)”.

“El tribunal fue claro al determinar que no podemos esperar a que ocurra un daño irreversible para que la Justicia intervenga; la precaución debe prevalecer sobre la inacción”, añadió Ferroni.

En primera instancia, la Justicia Federal de Iguazú no había hecho lugar a las objeciones planteadas por la organización ambientalista.

El Parque Nacional Iguazú, la área protegida más visitada y que más ingresos genera a la APN

Qué dicen en Iguazú

Desde Iguazú Argentina S.A., concesionaria del Parque Nacional Iguazú, y desde el sector turístico local manifestaron su preocupación por la decisión judicial. Señalaron que el fallo hace lugar al reclamo de una asociación ambientalista que, sostienen, actúa sin representatividad ni conocimiento de la actividad que se desarrolla en el parque, “más por una postura ideológica”.

Las Cataratas del Iguazú son, por amplio margen, el parque nacional más visitado del país y el que mayor nivel de ingresos genera. Este año, la afluencia turística se encamina a superar el récord de 2019, cuando recibió 1.635.000 visitantes.

En jornadas de alta temporada, el Parque Nacional puede llegar a recibir más de 10.000 personas, que recorren las pasarelas o abordan los trenes ecológicos rumbo a la Garganta del Diablo, el punto más demandado por los turistas.

Entre los productos que impulsó Iguazú Argentina S.A. se encuentra el “Paseo de la Luna”, una caminata nocturna por las pasarelas a la luz de la luna llena, que se realiza cinco veces por mes. Otro es la experiencia “Atardecer”, en la que algunas agencias organizaban brindis para grupos reducidos en el balcón con vista al Salto Dos Hermanas.

La actual Administración de Parques Nacionales, encabezada por Sergio Álvarez, quien sucedió a Cristian Larsen, sostiene que las áreas protegidas deben recibir cada vez más visitantes y generar nuevas experiencias, bajo la premisa de que una alta valoración social es una de las mejores formas de preservar la naturaleza.

En esa línea, en Iguazú se destaca el impacto de la película El Último Gigante, protagonizada por Oscar Martínez, Inés Estévez y Matías Mayer, ambientada en el parque y centrada en la historia de un guía turístico que navega los saltos.

“Todo lo que sirva para mostrar al mundo lo que tenemos para ofrecer nos da posibilidades de crecer”, explicaron desde Iguazú Argentina S.A. a LA NACION.

Sin embargo, este enfoque de promoción turística suele chocar con la mirada ambientalista, que objeta cualquier nueva interacción o intervención en el entorno natural.

Durante la pandemia, cuando el parque permaneció completamente cerrado, cámaras de monitoreo llegaron a registrar la presencia de yaguaretés recorriendo sectores gastronómicos y plazoletas vacías.

Ferroni sostuvo que la resolución 460/2025 “era un atajo administrativo para evadir controles fundamentales” y que, con este fallo, “la Justicia dejó en claro que los estándares ambientales no son opcionales y que ninguna resolución administrativa está por encima de los principios de prevención y precaución”.

“Seguiremos vigilantes hasta que se dicte la sentencia definitiva, exigiendo que se garantice el derecho de todos a vivir en un ambiente sano y equilibrado”, agregó el abogado.

La película "El Último Gigante", protagonizada por Oscar Martinez y Matías Mayer, mostró el esplendor de las Cataratas, y generó un impacto que no se veía desde que De Niro y Jeremy Irons filmaron allí "La Misión", hace 40 años

La mirada de los operadores turísticos

Desde el sector turístico, en cambio, lamentaron el freno a la posibilidad de generar nuevos productos destinados a atraer a distintos segmentos del mercado.

“Estos eventos —brindis o meriendas para grupos cerrados— se realizan en el parque con absoluta normalidad desde hace muchos años. Durante mucho tiempo operamos bajo la resolución de 2013, que hoy está totalmente desfasada: trata de la misma manera a un evento masivo, como un show musical o una maratón, que a un servicio de hospitalidad corporativa, lo que resulta inviable para la dinámica turística actual”, explicaron desde Iguazú Argentina S.A. a LA NACION.

Según indicaron, la normativa de 2025 apuntaba a modernizar ese esquema, haciendo el proceso más eficiente, técnico y seguro, y eliminando trámites burocráticos obsoletos, como la exigencia de presentar proyectos con tres meses de anticipación.

“Lo preocupante es que este fallo responde a la denuncia de una ONG que considera que cualquier actividad en el área, por mínima que sea, vulnera la integridad del ecosistema, con una visión totalmente ajena a nuestra realidad operativa”, señalaron.

El paseo de la Luna Llena, es un producto nuevo que tuvo gran aceptación, no se considera que se vaya a interrumpir porque es abierto a cualquiera que saque la entrada. Se hace cinco veces al mes

Desde la concesionaria advirtieron además que la medida judicial afecta el desarrollo del segmento MICE (reuniones corporativas, eventos empresariales y convenciones), uno de los mercados estratégicos para el turismo en Misiones en general y en Iguazú en particular.

Declaradas una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo en 2011, las Cataratas del Iguazú tienen una larga trayectoria como destino de figuras internacionales de la política, el deporte y el cine, y como sede de eventos corporativos de alto nivel. En 1999, incluso, un avión supersónico Concorde aterrizó en el aeropuerto local con turistas de alto poder adquisitivo en un viaje organizado por la agencia Abercrombie & Kent.

En Iguazú Argentina S.A. señalaron que, tras el fallo, para organizar un evento será necesario volver al esquema anterior, que exige presentar pedidos especiales con un mínimo de tres meses de anticipación.

“En caso de requerir la gestión de un evento en un plazo menor, la normativa nos obliga a aplicar el doble del canon correspondiente de la Administración de Parques Nacionales para cubrir los costos administrativos y operativos que esta rigidez impone”, concluyeron.