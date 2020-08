Pablo Musse, papá de Solange: "No pude abrazarla, la veo en un cajón"

"No alcancé a cumplir el deseo de mi hija", dijo Crédito: Facebook

22 de agosto de 2020

CÓRDOBA.- Pablo Musse llegó a Córdoba para participar del velatorio de su hija Solange. La historia de ambos, que no pudieron verse por una disposición de las autoridades sanitarias, conmociona a la Argentina. Musse pudo ingresar esta vez a la provincia porque presentó un recurso de amparo. "No alcancé a cumplir el deseo de mi hija que era abrazarla y estar con ella y no verla en un cajón", se lamentó.

Dos tests de Covid-19 positivos "sospechosos" determinaron que lo hicieran regresar desde Huinca Renancó a Neuquén, donde vive, el domingo pasado a la mañana. Un hisopado posterior le dio negativo. Su hija, afectada de un cáncer estadio cuatro, murió este viernes a la mañana sin verlo.

Musse recordó la carta escrita por Solange después de que no pudieran reencontrarse: "Su mensaje fue que esto sirva para todos, que la gente no se canse, que hasta el último suspiro tiene sus derechos. Mi hija no está más. Hoy es su despedida, pero mi solcito no está más".

La Justicia Federal lo autorizó a ingresar después de la muerte. La medida fue admitida por el juzgado federal de Ricardo Bustos Fierro, luego de que los familiares de Solange presentaran una acción de amparo. "Se extiende autorización judicial a los familiares de Solange Musse a que se trasladen por rutas provinciales y/o nacionales desde la localidad de Plottier, Neuquén, por las provincias de Río Negro, La Pampa y Córdoba, hasta la localidad de Alta Gracia, provincia de Córdoba y/o donde se desarrolle el sepelio", indica la decisión.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Claudio Vignetta ratificó que se impidió el ingreso del papá de Solange porque los test rápidos que le realizaron de "forma excepcional", dieron positivo. "Si hubiera dado negativo lo dejábamos pasar", aseguró, y reiteró que el protocolo del COE de Córdoba establece que toda persona que ingrese al territorio provincial debe presentar un hisopado negativo, una autorización de la Nación y pasar 14 días de cuarentena en un hotel. Si tiene domicilio en Córdoba, el Estado cubre los costos.

"Considerando que se trataba de una situación extraordinaria, tuvimos el gesto humanitario de hacerle un test rápido", repitió. Musse había contado que no tenía el dinero para el hisopado y que el Estado neuquino no lo hace sin síntomas.