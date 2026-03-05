Hay alerta amarilla por tormentas para este jueves 5 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 5 de marzo en 12 provincias. Según indicó el organismo, se prevén fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño” y que puede generar riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

La alerta amarilla por tormentas rige en Córdoba, Santa Fe, el noreste de San Luis, el este de San Juan, el este de La Rioja, el este de Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco y el oeste de Formosa. En estas zonas se prevé que el área sea afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Las alertas emitidas por el SMN para este jueves 5 de marzo SMN

El organismo indicó que estos fenómenos podrán estar acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que podrían ser superados de manera puntual.

Frente a este escenario, el SMN recomendó evitar salir durante las tormentas y mantenerse informado a través de los canales oficiales. También aconsejó no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. Entre otras medidas, sugirió desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio, además de cerrar puertas y ventanas y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. En caso de encontrarse al aire libre, el organismo recomendó buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

El clima en el AMBA

Para este jueves, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 19°C. Durante la mayor parte de la jornada se prevén precipitaciones: por la mañana el cielo estará parcialmente nublado, al mediodía se pronostican lluvias y por la tarde se esperan lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación del 70%. Durante la noche continuarán las lluvias aisladas y se anticipa que las precipitaciones se mantendrán durante el viernes.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires el panorama será similar. Se prevé una máxima de 23°C y una mínima de 18°C. Por la mañana el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde y la noche se registrarán lluvias aisladas. Durante toda la jornada podrían presentarse ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y, al igual que en la Ciudad, se espera que las precipitaciones continúen durante el viernes.

Por otra parte, el SMN anticipó temperaturas máximas de 25°C y mínimas de 17°C en Córdoba; 24°C y 21°C en Tucumán; 28°C y 21°C en Santa Fe; 28°C y 21°C en Entre Ríos; 24°C y 17°C en Jujuy; 23°C y 16°C en Salta; y 35°C y 25°C en Misiones.

Asimismo, se prevén máximas de 26°C y mínimas de 21°C en La Rioja; 28°C y 21°C en Santiago del Estero; 23°C y 18°C en San Luis; 26°C y 20°C en San Juan; 21°C y 16°C en Mendoza; 21°C y 9°C en Río Negro; 20°C y 8°C en Chubut; y 13°C y 7°C en Santa Cruz.