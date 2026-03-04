CABA se prepara para un festival de globos aerostáticos: de qué se trata y cuándo es

Llega a la ciudad de Buenos Aires BA Flota, un festival de globos aerostáticos. En su segunda edición, promete un espectáculo único en América del Sur que invita a las familias a pasar una tarde al aire libre y mirar el cielo.

En el marco de este evento, habrá una exhibición de globos aerostáticos que se podrán ver en vuelos cautivos, es decir que estarán anclados al piso. De esa forma, se los podrá ver cómo suben y quedan suspendidos en el aire. Para los amantes de las adrenalina, también se harán demostraciones de destrezas en el aire. De esa forma, ofrece una experiencia que en pocos lugares del mundo se puede ver y algunos incluso lo comparan con Capadocia, Turquía, que es famoso sus paseos en globo al amanecer.

BA Flota

Además de esta experiencia nueva para muchos, también se ofrecerán otras actividades. La música en vivo será otro de los grandes atractivos del festival, con bandas en vivo y DJs que ofrecerán un repertorio variado y generarán una atmósfera vibrante. En esta ocasión, son Los Totoras los encargados del cierre del festival. Además, artistas circenses recorrerán el predio haciendo shows de habilidades y acrobacias.

Por otro lado, se puede recorrer un paseo de artesanos y un paseo gastronómico, que contará con food trucks y un beer garden. BA Flota también dará un espectáculo a cargo del Night Glow, un show de fuegos y luces sincronizadas desde los globos aerostáticos, creando un recuerdo inolvidable.

Vale aclarar que por razones de seguridad y operativas, el público no está autorizado a subir a los globos. De todos modos, está la posibilidad de inmersión, por la cual se puede entrar a los globos mientras se llenan de aire. Sin embargo, ningún asistente podrá volar en ellos.

BA Flota es un festival de globos aerostáticos Gobierno de la ciudad de Buenos Aires

A su vez, la fecha del evento está sujeta a las condiciones climáticas, no sólo afectan las lluvias sino también los vientos fuertes. Para que los globos se luzcan, se necesitan vientos casi nulos. Las fechas alternativas son el domingo 29 de marzo, el sábado 11 o domingo 12 de abril. Se recomienda estar atento a las redes del evento para saber cuándo es en caso de reprogramación.

¿Cuándo y dónde es BA Flota?

Este año, BA Flota de lleva a cabo el sábado 28 de marzo desde las 15 y se extiende hasta 22, horario en que Los Totoras harán el show de cierre.

El festival se lleva a cabo en el Parque de la Ciudad, ubicado entre los barrios porteños de Villa Lugano y Villa Soldati, precisamente en Av. Fernández de la Cruz 4000. Para llegar allí, se puede viajar en colectivo con las líneas 101, 114, 143, 150 y algunos ramales del 115. También está disponible el Premetro, en el cual hay que bajar en la estación Parque de la Ciudad, que está a unos cinco minutos caminando del ingreso principal.

El cronograma completo de BA Flota

A continuación, todas las actividades que habrá en el evento y sus horarios:

Horario Actividad Descripción 15.00 Apertura de puertas Inicio de los Mundos Temáticos: Kids, Tech, Cars y Newbery. 17.00 Inflado de globos Preparación y elevaciones cautivas (sujeto a clima). 19.00 Night Glow Show de globos aerostáticos iluminados en la noche. 20.00 Show principal Espectáculo central en vivo. 21.00 Balloon Fest Set de DJs en vivo. 22.00 Cierre musical Show de Los Totora.

Los Totoras estarán a cargo del cierre musical de BA Flota 2026 Instagram

Cuánto cuestan las entradas de BA Flota

De acuerdo a Ticketek ―la ticketera a cargo de la venta de entradas―, los accesos generales en la segunda preventa cuestan $22.500. En tanto, se ofrece una oferta para conseguir cuatro entradas generales al precio de tres. Este Paquete Familiar tiene un valor de $80.000.

En tanto, existe una opción exclusiva: Club Flota. Es un espacio VIP que promete un lugar diferencial, con mayor comodidad, mejores vistas y experiencias únicas. Solo tiene capacidad para 500 personas. Este ticket, que sale $75.000, ofrece los siguientes beneficios:

Acceso exclusivo para asistentes con entrada diferencial.

Ubicación privilegiada con mejor vista a los globos aerostáticos.

Prioridad para subir a los globos cautivos.

Área de relax, encuentro y disfrute.

Experiencias gastronómicas y beneficios especiales.

Vale recordar que estos valores de las entradas pueden ser mayores al momento de hacer la compra. Esto se debe a que se le debe sumar el recargo por el servicio de la ticketera.