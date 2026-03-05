Un informático reveló si hubo complicidad interna en la estafa con las millas de Aerolíneas Argentinas: “Se engolosinó”

Juan Ignacio Veltri tiene 30 años, es desarrollador de software y está acusado de corromper el sistema de Aerolíneas Plus, el programa de fidelización de Aerolíneas Argentinas, para viajar por todo el mundo luego de adquirir millas a precios irrisorios.

En diálogo con LN+, el experto en seguridad informática Sebastián Bortnik analizó el caso del “estafador de las millas” y reveló si hizo falta complicidad interna. Además, resaltó el principal error del delincuente.

Sebastian Bortnik, experto en seguridad informatica

“Con lo que se sabe del caso, es evidente que no hizo falta complicidad interna”, manifestó Bortnik. “Porque justamente esa vulnerabilidad en la aplicación de Aerolíneas Plus hizo que, frente a un usuario con un determinado nivel de hacking y a través de un par de clics, se pudieran modificar el precio real de esas millas", fundamentó.

“Entonces, insisto: no hizo falta complicidad interna. El joven simplemente se aprovechó de esa vulnerabilidad”, remató el experto.

Radiografía de una estafa maestra

La encrucijada moral y legal

Según Bortnik, “en gente como este chico, que cuenta con capacidades técnicas, siempre está la encrucijada de lo moral y lo legal”.

Luego, aclaró: “Lo que pasó con Aerolíneas está mal y es un delito. Pero cuando uno, que sabe de estas cosas, descubre estas vulnerabilidades de las aplicaciones, se puede tentar”.

En diálogo con LN+, Sebastián Bortnik analizó el caso en profundidad

Consultado sobre cuál fue el movimiento que permitió que Veltri fuera descubierto, Bortnik precisó: “Me quedó la impresión de que se engolosinó. También me surge una pregunta: ¿Cuántos años hubiera podido disfrutar de pasajes gratis sin que nadie se hubiera dado cuenta de esta vulnerabilidad?”.

Una estafa con dos líneas investigativas

Para agrandar el marco teórico de lo que llevó al descubrimiento del delito, el experto en seguridad informática expuso: “Esta estafa pudo haber saltado en dos líneas. Una técnica, es decir, que alguien técnicamente se dio cuenta de una vulnerabilidad y que alguien se estaba abusando de ello”.

“Y otra más vinculada a ese engolosinamiento. Es decir que, a partir de una auditoría financiera, saltó algo vinculado a una incapacidad financiera de decir, ‘es imposible que alguien compre tantas millas’”.

Veltri, disfrutando de sus millas robadas Instagram

El delito como posibilidad concreta

Por último, Bortnik hizo referencia a los escenarios a los que un trabajador de software se puede enfrentar más allá de su profesión.

“Cuando uno trabaja con estas aplicaciones y detecta vulnerabilidades, llama al dueño de la empresa y se las reporta, así las puede corregir”, detalló el experto, y agregó: “Entonces nosotros les entregamos esos informes y los errores se arreglan”.

El acusado durante una de sus exóticas travesías

“Todos los sistemas de las aplicaciones de software pueden tener vulnerabilidades. Básicamente por como fueron programadas. Ocurre en todo el mundo”, precisó. “Porque cuando una aplicación tiene un error, hasta que el programador no lo corrige, sigue vigente”.

Sobre su rol pedagógico, el informático sostuvo: “Cuando trabajo con gente joven siempre les digo: tienen que usar esto para hacer el bien“.

“Porque a mí me tocó estar en situaciones en las cuales, en lugar de presentar informes o reportes, si elegíamos delinquir, lo podíamos hacer sin problemas”, cerró Bortnik.