Pablo Quirno jura como ministro de Relaciones Exteriores; comienza el juicio por la muerte de Cecilia Strzyzowski
Además, Javier Milei prometió comenzar con las reformas del Pacto de Mayo; Bahamas se prepara para el huracán Melissa; ganó Boca. Estas son las noticias de la mañana del 28 de octubre de 2025
- “La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó”, dijo Milei. “Vamos a tener una bancada de 101 diputados, 20 senadores, perdió la mayoría el peronismo por primera vez en la Cámara de Senadores, entonces se abren las posibilidades de hacer un conjunto de reformas como nunca se vio”, agregó el Presidente. “A partir del 10 de diciembre vamos a empezar con todas las reformas que estaban pactadas en el Pacto de Mayo” anticipó Milei.
- Pablo Quirno jura hoy como ministro de Relaciones Exteriores. El economista, que hasta ahora secundó a Luis Caputo en el Palacio de Hacienda, va al ser el nuevo canciller en reemplazo de Gerardo Werthein, quien renunció la semana pasada. El Presidente le tomará juramento esta tarde a las 17 en la Casa Rosada.
- Comienza el juicio por el caso Strzyzowski, que impactó en la política chaqueña. El clan piquetero, integrado por Emerenciano Sena, su esposa y el hijo de ambos, estarán desde hoy en el banquillo y enfrentará posibles condenas perpetuas. El crimen ocurrió el 2 de junio de 2023, cuando los acusados eran candidatos del exgobernador Capitanich, que tres meses después perdió las elecciones.
- Jamaica se prepara para el impacto de Melissa. El ciclón, que alcanzó la categoría 5 con vientos de hasta 270 km/h, ya provocó muertes en el Caribe y se dirige hacia Cuba y las Bahamas. Se trata del fenómeno más poderoso que ha golpeado a la isla caribeña desde que existen registros meteorológicos.
- Boca le ganó 3 a 1 a Barracas. Se trata de un partido pendiente correspondiente a la fecha 12 del Clausura, pospuesto por la muerte de Miguel Angel Russo. Con este resultado, los xeneizes escalaron hasta la tercera posición de la zona A con 20 unidades, y se metieron en zona de clasificación directa a la Libertadores.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
