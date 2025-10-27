Boca vs. Barracas Central, en vivo: el partido por el torneo Clausura minuto a minuto

Tanto Boca como Barracas Central figuran en zona de clasificación a las copas internacionales del año próximo. Sin embargo, mientras para el Guapo sería histórico jugar por primera vez la Sudamericana, para el Xeneize sería muy complejo desde lo deportivo y lo económico afrontar otro año sin jugar la tan deseada Libertadores, luego de la frustrante eliminación en Fase 2 ante Alianza Lima en febrero y no clasificarse a la edición 2024. Es por esta razón que el partido de esta tarde cobra mayor importancia.

Antes de este partido Boca aparece en el puesto 5 de la Tabla Anual con 50 puntos y una victoria lo catapultaría al puesto 2, postergando a River (52) al repechaje y a Argentinos a la Sudamericana. En tanto, Barracas ocupa el puesto 10 con 44 puntos y afuera de la Sudamericana, pero un triunfo lo llevaría al puesto 6, por delante de Racing, Lanús, San Lorenzo y Tigre.