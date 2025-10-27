LA NACION

Gabinete: Pablo Quirno jura mañana como ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Werthein

El economista, que hasta ahora secundó a Luis Caputo en el Palacio de Hacienda, se hará cargo de la Cancillería; le tomará juramento el presidente Milei en la Casa Rosada

Pablo Quirno jura mañana en la Casa Rosada
Pablo Quirno jura mañana en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei tomará juramento al economista Pablo Quirno, mañana por la tarde, como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. El economista, que hasta ahora fue el segundo de Luis “Toto” Caputo en el Palacio de Hacienda, se hará cargo de la Cancillería en reemplazo de Gerardo Werthein, quien renunció la semana pasada, aunque su salida era con fecha de hoy, luego de las elecciones de medio término.

La toma de juramento será realizada por el presidente Javier Milei a las 17 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Será una ceremonia formal, a la que se prevé que asistan el Gabinete en pleno, la familia de Quirno y sus excompañeros de Hacienda.

Quirno quedará así al frente del Palacio San Martín, luego de haber sido anunciado como reemplazo de Werthein el pasado jueves. La elección fue realizada por el mandatario, quien tiene a Quirno en una alta estima por su rol en Economía, donde trabaron un fuerte vínculo, según deslizaron fuentes gubernamentales.

Milei festeja la salida del cepo con Caputo, Quirno y otros funcionarios en el Ministerio de Economía; una imagen que difundió el vocero Manuel Adorni
Milei festeja la salida del cepo con Caputo, Quirno y otros funcionarios en el Ministerio de Economía; una imagen que difundió el vocero Manuel Adorni

La designación de Quirno es clave para el gobierno de cara a las relaciones con Estados Unidos, marcadas por el apoyo financiero que la administración de Donald Trump viene dando a la gestión mileista. El viernes pasado, un día después de la nominación de Quirno al cargo de canciller, Milei se mostró con él en el encuentro que mantuvo con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon.

Dimon sería un engranaje clave en la financiación que recibiría el gobierno argentino, luego de las charlas que mantuvo durante el último mes con Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el Museo de Arte Decorativo porteño.

