Durante años, el hombre cumplió con lo que establecía el acuerdo firmado en 2011: le descontaban el 30% de sus ingresos para la cuota alimentaria de su hija y ella contaba con obra social. Lo que nunca hizo, según concluyó la Justicia, fue estar presente. No la visitó ni participó de su educación o de su crianza, por lo que una jueza civil de La Plata lo condenó a pagarle $30.874.240 por el impacto que le provocó esa ausencia.

La sentencia fue dictada el 27 de agosto de 2026 por Paula Buffarini, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 11 de La Plata (causa N° 93.921, registro RS-118-2026), y difundida a comienzos de noviembre por el sitio jurídico Palabras del Derecho. La acción había sido iniciada el 18 de febrero de 2022 por la madre, por derecho propio y en representación de su hija, nacida en 2008. Con el avance del expediente, la joven cumplió la mayoría de edad y se presentó por derecho propio en octubre de 2025.

De acuerdo con el fallo, la pareja se separó en diciembre de 2011, tras una ruptura conflictiva que dejó a la madre y a la niña sin vivienda propia. En sede de familia se homologó un convenio que dejó el cuidado personal de la menor a cargo de la madre, fijó la cuota alimentaria y previó un régimen de visitas con retiro semanal. La prueba reunida mostró que el padre abonó la cuota y mantuvo la cobertura de salud, pero jamás ejerció las visitas ni se involucró en la vida cotidiana de su hija.

La joven declaró que la ausencia de su padre la marcó siempre (Foto ilustrativa generada por IA)

Para la magistrada, el cumplimiento económico no compensaba ni justificaba esa omisión. “Y a ello no obsta que sí haya cumplido con el deber de pasar una cuota alimentaria y de brindarle a la niña una obra social”, escribió Buffarini, y concluyó que el demandado desplegó una conducta “abandónica” porque “no ha participado en su crianza ni ha estado presente en su desarrollo de ninguna manera”.

Audiencias vacías y el relato de la joven

Aunque el hombre contestó la demanda y planteó que el reclamo estaba prescripto —argumento que la jueza rechazó al señalar que se trataba de un daño continuado vinculado a deberes vigentes de responsabilidad parental, conforme a los artículos 2534, 2556, 638 y 646 del Código Civil y Comercial—, no se presentó a las audiencias a las que fue convocado.

La jueza dejó asentado que el demandado “no ha comparecido a ninguna de ellas, aún estando expresamente notificado”, y remarcó que “no mediaron causas justificables” que lo eximieran de cumplir con sus obligaciones parentales. En la audiencia del 20 de marzo de 2026, en cambio, sí asistió la hija —ya mayor de edad—, quien declaró angustiada y entre lágrimas: contó que sintió una fuerte zozobra cuando su madre atravesó un cáncer y su padre no se acercó, que él tiene otros hijos y que sintió que “nunca la quiso ver y que esa ausencia siempre la marcó”.

La Justicia determinó que el hombre deberá pagarle casi $30,9 millones

Cómo se compone la indemnización

La condena, dictada en primera instancia y sujeta a eventuales recursos, fija a valores actuales tres rubros para la joven:

$18.000.000 por daño psicológico (incapacidad moderada del 15% determinada en el expediente a partir de la pericia y sus aclaraciones)

por daño psicológico (incapacidad moderada del 15% determinada en el expediente a partir de la pericia y sus aclaraciones) $10.000.000 por daño moral

por daño moral $2.874.240 por tratamiento psicológico, calculados sobre la base de 96 sesiones a $29.940 cada una según el arancel de referencia del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires

Sobre el capital de condena se aplicarán intereses desde el inicio de la demanda (18 de febrero de 2022) hasta la sentencia a una tasa pura del 6% anual, y desde entonces hasta el efectivo pago la tasa pasiva digital (tasa BIP) del Banco de la Provincia de Buenos Aires a 30 días. Las costas del juicio quedaron a cargo del demandado.

A su vez, la madre había pedido una indemnización propia por haber asumido en soledad el cuidado y la crianza durante años, lo que —sostuvo— condicionó sus posibilidades laborales. La jueza rechazó ese planteo (mencionado como pérdida de chance y en la parte dispositiva como rubro “lucro cesante”) al considerar que no quedó acreditado en la causa que su situación económica hubiera podido mejorar de otro modo ni que esa frustración fuera atribuible jurídicamente al accionar del demandado, quien —según surge del expediente— trabajó como empleada doméstica y realizando ventas a domicilio o desde su casa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.