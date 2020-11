Nicolás Trotta cargó contra Soledad Acuña y tildó sus declaraciones de "injustas e incoherentes" Fuente: Archivo - Crédito: Silvana Colombo / LA NACION

17 de noviembre de 2020

Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, cuestionó esta mañana los dichos de su par porteña, Soledad Acuña, quien ayer dijo que hay maestros que "eligen militar en lugar de hacer docencia". Al respecto, el funcionario señaló que "las declaraciones son sumamente injustas e incoherentes".

Para el funcionario, "la comunidad docente ha desplegado un enorme compromiso en un año excepcional", por lo que "debería haber un pedido de disculpas por parte del gobierno de la Ciudad", dijo en diálogo con El Destape Radio.

Además, apuntó contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta al decir que, "más allá de la ministra, algo que caracteriza al gobierno porteño es la ausencia de diálogo con todos los actores del sistema educativo y con los docentes en particular".

Los dichos de Acuña, que generaron un fuerte rechazo desde las redes sociales, se dieron en el contexto de una charla por Zoom con el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, y que luego subió a Twitter.

El diálogo con los gremios

En esa charla, Acuña decía que las demoras en la vuelta a clases se dieron porque el Ministerio de Educación Nacional no está comandado por Trotta, sino que "Ctera [Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina] está gobernando el ministerio de Educación y toma las decisiones sobre la política educativa".

Trotta, en respuesta a esa acusación, señaló hoy que "no se puede pensar una política educativa sin dialogar con los actores educativos". Además, dijo que "el presupuesto educativo de la ciudad de Buenos Aires ha sufrido una reducción" y que "no es la primera vez que Soledad Acuña dice que no se quiere sentar con los sindicatos a hablar sobre educación".

Larreta y Acuña abandonaron el diálogo con los docentes Nicolás Trotta, ministro de Educación

Así, destacó que "el gobierno de Macri abandonó la paritaria nacional docente" y que "Larreta y Acuña abandonaron el diálogo con los docentes". El funcionario nacional aseguró que en cambio su gestión tiene "un compromiso con los docentes que es la priorización de la agenda educativa", y que el objetivo es "dejar atrás años de profunda desinversión en materia educativa" y así reconocer "la tarea de los docentes en este año tan difícil".

El 7 de octubre, en el marco del programa Decí Presente, el ministerio de Educación de la Ciudad inauguró el primer encuentro presencial de revinculación. Una semana después empezaron a abrir de manera paulatina las escuelas técnicas y medias de la ciudad solo para los alumnos del último año de cada ciclo.

La provincia de Buenos Aires, el 9 de noviembre, comenzó a reabrir las escuelas para tener encuentros de revinculación, que habilitó en 88 distritos.

Comienzo del ciclo lectivo 2021

Por otra parte, Trotta se quejó de que la Ciudad anunció un día de comienzo de clases para 2021 cuando ese inicio estaba "en plena discusión en el Consejo Federal de Educación". Esto, para él, abona la idea de que "la Ciudad desconoce el diálogo con las 23 jurisdicciones restantes, y ni siquiera dialoga con la provincia de Buenos Aires sabiendo que hay familias de ambos lados de la General Paz".

Por otra parte, y en referencia a Acuña, Trotta apuntó hoy que "de la descalificación no se construye nada bueno" y consultado sobre si algún funcionario del gabinete nacional sería despedido por unas declaraciones semejantes a las de Acuña expresó: "Prefiero no opinar".

Acuña, en la charla con Iglesias, había asegurado que "la gran discusión" es "cómo se enseña a enseñar". Un docente, señaló la ministra, que aprende bien, "sabe que tiene que enseñar a pensar, no decir qué pensar".

Además, aseguró que "la izquierda ha tomado una fuerza más grande" entre los estudiantes y que quienes empiezan a estudiar la carrera docente, son "cada vez más grandes" y que lo hacen como "tercera o cuarta opción luego de fracasar en otras carreras".

La funcionaria avanzó y completó su argumento con una referencia que recrudeció la polémica que siguió tras sus dichos: "Y si uno mira por nivel socioeconómico, que no debería ser un determinante, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras para aportar en el aula, la verdad es que son cada vez más de los sectores más vulnerables los que eligen la carrera docente".

