Atacaron un colectivo de la empresa DOTA, que no se adhiere al paro

Apenas habían transcurrido unos minutos del paro de colectivos que afecta a la mayoría de las líneas de la región metropolitana y del país cuando al menos un micro de la empresa DOTA, que no se adhiere a la medida de fuerza, salvo algunas excepciones, fue atacado con piedras sobre el Acceso Oeste, a la altura del municipio bonaerense de General Rodríguez. Los investigadores intentarán determinar si fue en el contexto de la medida de fuerza o se trató de un incidente de violencia ajeno al paro.

De acuerdo a las imágenes que se volvieron virales, el impacto de algunas de las rocas dio de lleno en una de las ventanillas laterales de un rodado de la línea 57, lo que provocó que el vidrio estallara y los restos cayeran dentro del vehículo.

Paro de colectivos: atacaron a varios colectivos de la empresa DOTA que no se adhiere a la medida de fuerza

La unidad de la línea 57 del ramal Pilar-Palermo fue apedreado en la subida de Guido en Panamericana, según las fuentes locales.

Este lunes, a pesar de las expectativas que había de un posible avance con el nuevo secretario de Transporte, las partes no lograron avanzar en un entendimiento para encarrilar la discusión de la paritaria sectorial y pausar la medida de fuerza anunciada día atrás por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El encuentro se realizó vía Zoom entre referentes gremiales, autoridades del Gobierno y representantes de las cámaras empresarias que agrupan a los propietarios de colectivos de corta y media distancia. Mientras la UTA insistió en su reclamo de elevar el piso salarial de los choferes a $ 1.700.000 (actualmente es de $ 1.200.000), las compañías ratificaron su ofrecimiento de una mejora escalonada de 6%, en línea con el tope de aumento de entre 1% y 2% ofrecido por la gestión de Javier Milei. Sin acuerdo, el paro quedó confirmado.

Así y todo, las empresa DOTA (Doscientos Ocho Transporte Automotor) decidió no adherirse a la medida de fuerza. Marcelo Pasciuto, director del grupo, le pidió al Ministerio de Seguridad que les brinden “medidas” para poder “funcionar tranquilos”. Las líneas de esa empresa que prestan sus servicios son: 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 4, 76, 79, 84, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188.

“Nosotros no paramos, o sea, estamos en la libertad de trabajo. Hace un par de años, el sindicato DOTA se dividió y se conformó con la Unión de Colectivos de la República Argentina, y gran parte de nuestros empleados están afiliados a esa parte del sindicato”, dijo este martes Pasciuto en diálogo con radio Mitre y sumó que hay algunas líneas propias que están paradas, por ejemplo, la 60 Cabecera Maschwitz, o la línea 98 en Quilmes.

Para el empresario, el Gobierno “accedió muy bien a la paritaria, planteó el tema de la paritaria, lo puso en la mesa y lo dio”. “Ayer escuché en algunos medios que la parte gremial reclamaba un millón setecientos, estamos hablando casi de un cincuenta por ciento de aumento. El Gobierno se sentó, dijo de enero a marzo, abril, la inflación fue del nueve por ciento, tienen el nueve; no, dijimos, queremos el setenta; bueno, no. Sacaron de contexto la paritaria para meter una recomposición salarial”, agregó Pasciuto.

“Queremos cobrar 2.500.000 de pesos para poder cubrir la luz, el gas, el alquiler, el auto, la casa, comer asado”, reclamó en tanto Gabriel Guzzo, secretario general de la UTA, que lleva adelante la medida. El sindicalista dijo que en su momento acataron la conciliación obligatoria sin participar del paro general que semanas atrás había convocado la CGT, pero remarcó: “No llegamos a ninguna propuesta y encima te dicen que no paremos. El mismo Estado nos dice en un mensaje que va totalmente contradictorio: nosotros no le vamos a homologar paritarias por arriba del 1% porque en la Argentina no hay inflación”.