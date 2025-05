Comenzó el paro de colectivos de la UTA: qué líneas no prestarán servicios

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) estableció un paro de colectivos de 24 horas para este martes 6 de mayo en reclamo por los salarios. El Gobierno, que intentó mediar entre las cámaras empresariales de transporte y un sector del gremio, no llegó a un acuerdo y calificó a la medida de fuerza como “extorsiva”.

El paro tendrá impacto parcial en la Ciudad, el conurbano y localidades del interior del país. Durante este martes se verán afectadas 300 líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además de servicios en Córdoba, Misiones, Río Negro y Corrientes.

Desde el gremio buscaban que se les mejorara la oferta hecha la semana pasada, cuando les ofrecieron un aumento remunerativo de menos del 6% para febrero, marzo, abril y junio, a pagarse a partir del próximo mes. También se ofrecieron sumas no remunerativas de $40.000 para el 26 de mayo; $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio.

Según informó Marcelo Pasciuto, director DOTA, su empresa no se adherirá al paro, sino que sus unidades estarán a disposición para trabajar. En esta línea, le pidió al Ministerio de Seguridad que este martes se les brinde la mayor protección posible y que todos los recorridos sean custodiados. De esta manera, prestarán servicios con normalidad las líneas 7-8-8 (ex 5)-9-20-21-23-24-25-28-31-44-50-50 (ex 6)-51-56-57-87-60-74-76-78-79-84-91-99-100-101-106-107-108-115-117-130-134-135-146-150-161-164-168-177-188 [en la Ciudad] y 263-271-283-299-370-373-384-385-388-403-405-410-429-435-503-514-520-523-570 [en Provincia].

DOTA no se adherirá al paro de colectivos ricardo-pristupluk-11511

¿Qué líneas de colectivo no funcionarán este martes 6 de mayo?

Las líneas que no brindarán servicios serán la 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195.

En Corrientes, la UTA provincial informó que se adherirá al paro por 24 horas y declaró que “la medida de fuerza está totalmente ratificada”, al igual que en Misiones.

En la capital rionegrina, Viedma, estará paralizado el servicio de transporte público de pasajeros, mientras que tampoco funcionarán los colectivos de corta y media distancia. Tampoco habrá servicio de transporte en Chubut.

En cambio, trabajarán con normalidad las líneas 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188. Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires las líneas que circularán son la 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 440, 503, 514, 520, 540, 550, 551, 552, 553, 570, 740.