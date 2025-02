Paro de trenes: qué se sabe sobre el cese de actividades para el sábado 1° de marzo

Este sábado 1 de marzo no habrá servicio de trenes en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) debido a que se conmemora el Día del Ferroviario, y el gremio La Fraternidad, que agrupa a los trabajadores maquinistas, decidió que en la jornada no prestarán servicios, como medida de protesta tras el reclamo salarial que mantienen desde el año pasado.

La protesta fue anticipada en el mes de enero, por lo que todas las líneas de trenes no circularán en el AMBA en el primer sábado de marzo. Según informaron desde el gremio, las líneas de larga distancia sí funcionarán con normalidad, debido a los boletos que los pasajeros adquirieron con anticipación a esta medida de fuerza.

“Es una medida de protesta que los conductores de trenes llevan adelante y el Día del Ferroviario, que es día feriado, no van a trabajar. Los únicos trenes que van a circular son los de larga distancia”, dijeron fuentes de La Fraternidad a LA NACION.

El pasado 28 de enero, el sindicato realizó un paro del servicio de trenes durante una amplia franja horaria, aunque se excluyeron los horarios pico de ida y regreso a los hogares. En aquel momento, también se anticipó que las medidas de fuerza podían continuar en febrero y que el 1 de marzo los trenes no iban a circular.

En el plenario convocado para el 28 de enero, se resolvió “otorgar al Secretariado Nacional la facultad de realizar las acciones que crea convenientes para recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”.

Además, se puntualizó en la modalidad de protesta del 1 de marzo. “Que individualmente cada trabajador se exprese por escrito ante la empresa de no prestar servicio los Feriados Nacionales, iniciándose tal procedimiento el próximo 1° de marzo de 2025, Día del Ferroviario, Día de la Nacionalización de los Ferrocarriles Argentinos. Por tal motivo, el 1° de marzo no habrá servicios ferroviarios como inicio del plan de lucha, no descartándose ciertas medidas complementarias durante el mes de febrero”, señalaron.

La Fraternidad también remarcó en el escrito que “seguirá promoviendo el diálogo y el consenso como herramienta para sincerar los salarios profundamente deteriorados por la inflación persistente”.

Cabe recordar que esta medida de fuerza difiere de las implementadas el año pasado, cuando los trenes circulaban a una velocidad de 30 kilómetros por hora, también como medida de protesta ante el pedido de actualización salarial para los maquinistas.

Qué líneas no funcionan el 1° de marzo

Línea Roca.

Línea Mitre.

Línea San Martín.

Línea Urquiza.

Línea Belgrano Sur.

Línea Belgrano Norte.

Línea Sarmiento.

¿Por qué se celebra el Día del Ferroviario el 1 de marzo?

Día del Ferroviario se remonta a 1948, cuando el entonces presidente Juan Domingo Perón nacionalizó la actividad ferroviaria y creó la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos. Gracias a esta iniciativa, el ferrocarril se transformó en un medio de transporte al servicio del desarrollo de las economías regionales, con servicios regulares de pasajeros y carga, llegando a operar casi 50.000 km de vías.

Hasta cuándo no funcionará el ramal Tigre de la línea Mitre

El ramal Tigre de la línea Mitre no está en funcionamiento desde el sábado 22 de febrero por cuestiones de mantenimiento. Esta interrupción en el servicio se dará por 10 días, hasta el martes 4 de marzo.

Según indicó la empresa Trenes Argentinos a través de un comunicado, el corte del servicio se debe a “la necesidad de realizar una obra indispensable para la línea”. Se realizarán “trabajos de renovación integral de vías y señalamiento que se encuentran en mal estado y requieren de su inmediata intervención”.

