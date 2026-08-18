Paro nacional: así es la medida de fuerza universitaria del 18 al 21 de agosto

Tras el fin de semana largo, las universidades nacionales vuelven a atravesar una semana marcada por medidas de fuerza y protestas. El reclamo tiene como eje el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que, según los gremios y las autoridades universitarias, lleva 300 días sin aplicarse de manera integral.

El conflicto tuvo un nuevo capítulo la semana pasada, cuando los sindicatos que representan a docentes y trabajadores no docentes realizaron una huelga el 12 de agosto. Ahora será la Conadu Histórica (Conaduh), una de las federaciones del sector, la que continuará con un cronograma de paros que comienzan hoy y durarán hasta el sábado, con el reclamo de una recomposición salarial acorde con lo establecido por la ley.

La comunidad universitaria prepara nuevas movilizaciones para exigir el cumplimiento de la ley sancionada por el Congreso Marelli

Como la convocatoria de esta semana corresponde a una de las federaciones docentes, se espera que el nivel de adhesión sea diferente según la universidad y la facultad. De esta manera, durante los próximos días podría haber clases suspendidas o cambios en la modalidad habitual de cursada. En paralelo, el Frente Sindical y organizaciones estudiantiles como la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la FUBA anunciaron actividades para mantener visible el conflicto hasta el jueves, entre ellas la instalación de “carpas por la Universidad y la Soberanía” en distintos puntos del país.

Fuentes vinculadas a la UBA señalaron que el impacto del paro de este martes es acotado y dispar según la facultad, principalmente porque ADUBA, el gremio docente con mayor representación en la universidad, no adhirió a la medida y tampoco lo hicieron los trabajadores no docentes. Según describieron, hay algunas clases suspendidas en facultades como Sociales y Filosofía y Letras, mientras que en otras, como Derecho, Odontología y Arquitectura, la actividad se desarrolla con normalidad.

En Exactas, fuentes de la facultad coincidieron en que la medida tiene una incidencia limitada. Indicaron que la protesta es impulsada principalmente por AGD, un gremio de menor tamaño dentro de la UBA, aunque con presencia activa en algunas unidades académicas. “El paro es de gremios muy pequeños. ADUBA no está de paro, por lo que la facultad está abierta. Tal vez algún profesor no dé clases porque responde a alguno de esos gremios”, explicaron.

Movilización

La principal protesta está prevista para este miércoles 19 frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación. A las 11, estudiantes, docentes y trabajadores no docentes realizarán una movilización y un acto para exigir al Gobierno la aplicación de la norma. Como parte de la jornada, Conaduh también convocó a un “banderazo”, una modalidad similar a la utilizada días atrás en las protestas del sistema científico y tecnológico.

Estudiantes, docentes y trabajadores no docentes participan de las protestas previstas en distintos puntos del país Soledad Aznarez

El principal reclamo

Uno de los puntos centrales de la disputa continúa siendo el salario. De acuerdo con los cálculos de las organizaciones gremiales, permanece pendiente una recomposición de entre 28,5% y 31,2%, a la que suman el reclamo por los retroactivos correspondientes al período transcurrido desde la entrada en vigencia de la ley. Los sindicatos sostienen que durante estos 300 días la norma aprobada por el Congreso no fue implementada en su totalidad.

La agenda de reclamos excede, sin embargo, a los ingresos de docentes y no docentes. Las organizaciones universitarias también cuestionan la situación de las becas estudiantiles, los recursos destinados al funcionamiento de las casas de estudio y el financiamiento de los hospitales universitarios.

En paralelo a las protestas en las calles y las aulas, el conflicto tiene un frente judicial. La Ley 27.795, sancionada por el Congreso el 2 de octubre de 2025, estableció mecanismos para actualizar los recursos y los salarios del sistema universitario teniendo en cuenta la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Ante la falta de aplicación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llevó el reclamo a la Justicia.

El conflicto también avanza en la Justicia, donde las universidades reclaman que el Gobierno cumpla la medida cautelar vigente Diego Aráoz/La Gaceta

Las universidades obtuvieron una medida cautelar en diciembre, que posteriormente fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en marzo. El 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el último recurso presentado por el Gobierno y la ejecución de la cautelar regresó al juzgado de primera instancia a cargo de Martín Cormick. El magistrado convocó ahora a una audiencia para este viernes 21 de agosto, instancia en la que podrían producirse novedades sobre el cumplimiento de la medida.

La convocatoria judicial surgió a partir de un pedido de la Universidad de Buenos Aires. A su vez, el CIN solicitó que el Poder Ejecutivo sea intimado a cumplir la cautelar y planteó que, de persistir el incumplimiento, se evalúen sanciones económicas y una eventual denuncia penal por desobediencia.

El calendario de protestas tampoco terminará esta semana. CONADU anunció otra huelga de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, una medida a la que también convocaron federaciones como FEDUN y FATUN. De esta manera, el conflicto universitario se extenderá, al menos, hasta los últimos días del mes.

Frente a las medidas de fuerza, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, rechazó los cuestionamientos y aseguró que el Gobierno continúa cumpliendo con sus obligaciones hacia el sistema universitario, tanto en lo referido a hospitales como a salarios y gastos de funcionamiento.

La posición oficial sostiene además que los incrementos salariales se están pagando de acuerdo con los montos y plazos establecidos en el acta paritaria del 10 de junio. En ese contexto, el Gobierno calificó la huelga como “ilegítima” y afirmó que responde a motivaciones políticas y que “no tiene como prioridad la educación”.