Paro universitario: gremios y rectores alertaron que el inicio de clases 2026 está en riesgo y lanzaron un plan de lucha

El conflicto por el financiamiento y los salarios en las universidades nacionales volvió a escalar en la antesala del inicio del ciclo lectivo 2026. Gremios docentes y no docentes, federaciones del sector y autoridades universitarias denuncian que la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la ausencia de paritarias y el deterioro salarial comprometen el funcionamiento de las universidades, los colegios preuniversitarios y los hospitales universitarios. En ese contexto, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales ratificó una semana de protestas entre el lunes 16 y el viernes 20 de marzo y varias organizaciones anticiparon que podrían profundizar el plan de lucha si no hay respuesta del Gobierno nacional.

La medida de fuerza reúne a federaciones, sindicatos de base, trabajadores no docentes y docentes del sistema universitario. Más allá de las diferencias entre organizaciones, todas plantean un escenario crítico: caída severa del salario, falta de actualización presupuestaria y ausencia de negociación colectiva. A eso se suma el rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno para modificar la ley vigente y establecer una recomposición en cuotas.

Desde Conadu Histórica señalaron que el reclamo central es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial. “Las universidades públicas del país vamos a una semana de paro contundente de Tierra del Fuego a Jujuy porque el gobierno de [Javier] Milei niega la aplicación de la ley que ganamos con la lucha de la comunidad educativa”, afirmaron. Recordaron que la ley “se votó cuatro veces”, que “el gobierno la vetó y fue ratificada por el Congreso” y calificaron la decisión del Ejecutivo nacional como “en total ilegalidad”. También sostuvieron que el Gobierno “debe el 53% de recomposición salarial” y que esa situación “pone en peligro el funcionamiento de las universidades públicas”.

Con una semana de protestas ya confirmada, las universidades nacionales quedan en el centro de una disputa por salarios, presupuesto y continuidad académica Ricardo Pristupluk

La federación rechazó la propuesta oficial de modificar la ley con un aumento del 12,3% en tres cuotas, “la última en septiembre”. “Es una provocación y un ataque a nuestras condiciones de vida”, plantearon. Señalaron que “apenas hubo un 2% en diciembre, nada en enero y nada en febrero”. Definieron la situación como “la pérdida más importante desde la vuelta de la democracia”, con “salarios de indigencia”, y afirmaron que en dos años la docencia universitaria perdió el 50% del salario. “Un ayudante de primera cobra aproximadamente $220.000 por 10 horas semanales”, dijeron. Advirtieron además que “ya más de 10.000 docentes dejaron la universidad”, lo que genera “vaciamiento y mayor precarización”.

Sobre las medidas de fuerza, explicaron que las asambleas de base debatieron el paro por tiempo indeterminado, pero que finalmente se impuso el paro entre el 16 y el 20, y luego entre el 31 y el 4. Indicarán en asamblea la continuidad del plan de lucha y reclamaron la convocatoria inmediata a una cuarta marcha federal educativa. Consultada por las instancias de diálogo, la respuesta fue: “No hay instancia de diálogo con un Gobierno que quiere destruir la universidad pública. Su proyecto es la privatización”. Afirmaron que el Ejecutivo “provoca modificando la ley mientras no hay paritaria” y reclamaron presupuesto para salarios, funcionamiento y becas, “para que ningún pibe deje la universidad porque no puede pagar un boleto o los apuntes”.

Fedun afirmó que los salarios actuales están por debajo de su mínimo de 2002 y definió la situación del sector como “la peor de la historia” alejando-guyot-10734

Desde la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) confirmaron un paro de 24 horas para el lunes 16. “La FEDUN para por 24 horas para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a paritarias para recomponer el 55,4% del salario perdido desde que [Javier] Milei es presidente”, señalaron. Agregaron que el paro “va a ser contundente” porque fue convocado por todas las gremiales docentes y la Fatun, no docente, y anticiparon actividades de visibilización durante toda la semana.

Fedun calificó la situación salarial como “la peor de la historia”. Sostuvo que hoy los salarios están “por debajo del mínimo de 2002”, tras una caída del 45,6% desde el máximo de 2011. “Los docentes universitarios llevamos 15 meses consecutivos de pérdida salarial”, indicaron, y afirmaron que en ese período “el Gobierno se negó a dar respuesta a alguna de las demandas del sector”. También cuestionaron la falta de aplicación de la ley: “Es grave para la democracia que un Gobierno se niegue a cumplir una norma aprobada por mayoría absoluta”. La federación se mantiene “en estado de alerta y movilización” y evaluará en plenario la continuidad del plan de lucha.

La pelea por el financiamiento universitario suma paros y nuevas advertencias: gremios rechazan la propuesta oficial y exigen cumplir la ley vigente fabian-marelli-11419

Por su parte, Conadu explicó que el reclamo responde al deterioro salarial y presupuestario acumulado desde la asunción de Milei. Señaló que la devaluación de diciembre de 2023 y la inflación posterior provocaron una pérdida muy fuerte que no fue recuperada y que los refuerzos de funcionamiento quedaron licuados. “La situación es sumamente grave: hay renuncias, caída de matrícula y dificultades para sostener actividades, carreras y clases”, advirtieron. Afirmaron además que en estos dos años no hubo paritarias y que no lograron “una sola reunión con resultados concretos”. También rechazaron el proyecto oficial de modificar la ley, que propone un aumento del 12,3% desde 2025, en cuotas. Para el gremio, esa propuesta explica la decisión de avanzar con una semana de paro, otras medidas y una eventual marcha universitaria al Congreso.

Desde Ctera, el planteo incluyó el cuadro universitario, preuniversitario y la situación general de la educación pública. La organización reclamó “un salario acorde a la canasta familiar”, la restitución del Fonid, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, el aumento de partidas para comedores y copa de leche y más recursos para infraestructura. Señaló que es “inadmisible” que la paritaria nacional haya estado paralizada casi un año y rechazó por insuficiente la propuesta del Gobierno de establecer un piso de $650.000. La reunión pasó a cuarto intermedio.

En diálogo con LA NACION, Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias y paritario nacional de Ctera, explicó que convocarán “una semana de lucha y visibilización” en preuniversitarios y universitarios, con paro de 24 horas el lunes, ceses el miércoles, radio abierta los viernes y actividades de visibilización martes y jueves. Aseguró que esperan “un impacto muy masivo” y que habrá asambleas si no hay respuesta oficial. Calificó la situación como “dramática”, con una pérdida nominal “del 51 al 54%” y caída del poder adquisitivo “del 37% o más”. Indicó que el sistema preuniversitario reúne a 33.000 docentes y que los salarios están “un 30% por debajo de cualquier jurisdicción”.

Conadu Histórica aseguró que ya dejaron la universidad más de 10.000 docentes, mientras otros gremios preparan nuevas medidas para fines de marzo y abril Pilar Camacho

Comparó la hora cátedra de nivel medio —$46.000— con la del preuniversitario universitario —$32.000— y sostuvo que “todos los sueldos están en un 80% por debajo de la línea de pobreza”. Reiteró que el reclamo es por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso, y cuestionó el proyecto del Gobierno que reconoce “solo un 12,8% en 2025”. Afirmó que “el 85‑88% del presupuesto universitario es salario” y que, aun con la propuesta oficial, el sector seguiría “un 20% por debajo de las jurisdicciones”. Resumió en una frase: “Igual trabajo, igual salario”.

Sobre el diálogo, sostuvo que la paritaria nacional universitaria no se convoca desde hace año y medio y que el Gobierno decidió “no abrir nunca más esa paritaria”. Dijo que la última reunión con funcionarios tuvo un clima “muy agresivo” y que desde entonces “no hubo diálogo”. Ctera envió cartas documento al Ministerio de Educación para exigir la apertura de la paritaria nacional y universitaria.

El CIN sostiene que el 93% del presupuesto universitario se destina a salarios y que la falta de actualización afecta de lleno el funcionamiento cotidiano fabian-marelli-11419

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aclaró que no define medidas de fuerza, pero advirtió que la situación pone en riesgo el funcionamiento del sistema. Recordó que el año pasado ya había alertado sobre el segundo cuatrimestre y que ahora, sin la aplicación de la ley, “es dificilísimo pensar que pueda ser normal el primer cuatrimestre de 2026”.

Sostuvo que la ley “no se está aplicando” y que, tras el veto presidencial, la insistencia del Congreso y la suspensión por decreto, las universidades iniciaron una acción judicial. Destacó que un punto central es que el Gobierno convoque a paritarias docentes y no docentes para discutir la aplicación de la ley. Recordó que 93% del presupuesto universitario son salarios y que la falta de actualización afecta a docentes, no docentes, hospitales universitarios y colegios preuniversitarios.