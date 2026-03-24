Parque Patricios. Ordenaron volver a desalojar la Torre A por grietas y baldosas levantadas a tres semanas del derrumbe

A tres semanas del derrumbe de la losa que conforma el techo del garaje o estacionamiento subterráneo del complejo habitacional Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, Bomberos ordenó evacuar de manera preventiva la Torre A luego de que vecinos advirtieran grietas nuevas, baldosas levantadas y el caso de una residente que reportó un ventanal hundido. La medida reactivó la preocupación de los residentes en un edificio que, desde el 3 de marzo, permanece bajo evaluaciones técnicas, restricciones por sectores e intervención judicial.

La nueva evacuación fue comunicada a los habitantes de la Torre A mediante un mensaje enviado por la administración y el estudio de abogados a los vecinos de ese edificio, al que accedió LA NACION. “A todos los habitantes de torre A por favor salir del edificio preventivamente por indicación de los bomberos. En breve daremos más información en base a lo que nos indiquen. Nosotros estamos en el lugar”, señaló el texto difundido en el grupo. Vecinos consultados por este medio indicaron que, al momento del operativo, había personas dentro del inmueble; en ese marco estimaron que había unas cuatro familias en la torre cuando se dio la orden de salida.

Un ventanal que cedió fue parte de las alarmas para evacuar la torre

En un segundo mensaje, el estudio de abogados informó que tomó contacto con la vecina que había enviado la foto del ventanal y explicó que, en un contexto como el actual, correspondía dar aviso inmediato al 911 para que intervinieran las autoridades. En esa comunicación indicó que la vecina realizó el llamado, que los bomberos se presentaron en el lugar y que dispusieron una nueva evacuación. El estudio agregó que, a su criterio, el episodio refuerza el planteo que vienen sosteniendo sobre la falta de garantías para permanecer en el edificio y señaló que seguían “a disposición y en contacto permanente”.

En una tercera notificación dirigida a quienes estaban siendo evacuados en ese momento, la representación legal recomendó solicitar una constancia formal: “Los que se encuentren en el edificio y estén siendo evacuados en este momento, deben requerir su correspondiente certificado de evacuación por parte de las autoridades intervinientes”, indicó el mensaje, y remarcó la importancia de contar con esa documentación para “resguardar sus derechos” y dejar acreditada la situación.

Nuevo episodio

El nuevo episodio se produce después de semanas marcadas por idas y vueltas en la dinámica del complejo. Tras el derrumbe del 3 de marzo, los vecinos fueron evacuados y el área quedó bajo custodia y controles. Con el correr de los días se habilitaron ingresos sectorizados para retirar pertenencias, mientras distintos residentes denunciaron falta de información y reclamaron garantías sobre la seguridad estructural. En ese marco, también se organizaron concentraciones vecinales y se consolidó la asistencia legal de grupos de propietarios, con participación del estudio de Fernando Burlando, según relataron vecinos a este medio en jornadas anteriores.

En los últimos días, además, el proceso incorporó novedades formales. Por un lado, la Guardia de Auxilio informó el levantamiento parcial de la clausura preventiva en sectores considerados aptos para la habitabilidad, manteniendo restricciones en las áreas que no reunían condiciones. Luego, la Fiscalía PCyF N°31 autorizó un reingreso parcial, progresivo, coordinado y condicionado a las áreas alcanzadas por ese levantamiento parcial, aclarando que la medida no implicaba una habilitación total del sector ni una vuelta irrestricta al complejo y que la zona siniestrada debía mantenerse vedada.

En los edificios de Parque Patricios trabajaron bomberos y policía para restablecer los servicios y que los vecinos vuelvan a sus casas, aunque esta tarde debieron evacuarse por nuevos problemas estructurales Valeria Rotman

En paralelo, el gobierno porteño difundió un plan operativo de retorno con despliegue territorial en el cruce de Mirave y Mafalda, presencia de equipos de diferentes áreas (incluida asistencia psicológica) y la indicación de que, antes de ingresar, los vecinos debían retirar los planos que marcan sectores habilitados y los que continúan clausurados. Ese documento también señaló que los alojamientos temporarios estaban garantizados hasta el 25 de marzo para quienes decidieran permanecer allí. Hace pocos minutos, LA NACION pudo saber que se extenderán los plazos de alojamiento para los afectados al menos hasta el 30 de este mes.

En ese mismo marco operativo, Metrogas informó a LA NACION que, tras la autorización judicial, personal de la empresa concurrió al lugar para comenzar a restablecer el servicio en los departamentos alcanzados, con la condición de que haya una persona presente dentro de cada unidad por razones de seguridad. La empresa indicó que trabaja en el complejo con tres equipos externos y dos equipos con personal propio, con el objetivo de restablecer el gas “con la mayor celeridad posible”.

Con la nueva evacuación de la Torre A, el escenario volvió a quedar sujeto a la evaluación de las autoridades intervinientes. La administración informó en el mensaje a los vecinos que estaba en el lugar y que ampliaría la información “en base a lo que indiquen” los bomberos. Mientras tanto, los residentes aguardaban definiciones sobre el alcance de las grietas reportadas y sobre cómo impactará este nuevo episodio en el esquema de reingreso parcial y en el cronograma de normalización del complejo.