Pase sanitario: en Jujuy será obligatorio estar vacunado para usar el transporte

A partir de este martes, en Jujuy será obligatorio presentar el carnet de vacunación contra el Covid-19 para utilizar los servicios públicos y privados de transportes de pasajeros. Así lo decretó el gobernador Gerardo Morales, y abrió la posibilidad para el resto de las provincias.

Para poder hacer uso de transportes, los jujeños deberán demostrar que ya recibieron al menos una dosis de la vacuna. De no hacerlo, no tendrán permitido viajar.

Existen dos posibilidades para demostrar la vacunación. En primer lugar, los ciudadanos podrán presentar el carnet físico que acredite la inoculación. Por otro lado, la aplicación “Mi Argentina”, que se descarga en el celular, también será válida para certificarlo.

El operativo de logística y control estará a cargo de los ministerios provinciales de Seguridad y Salud. Además, colaborarán las autoridades municipales y las empresas de transporte involucradas. Los agentes policiales serán los encargados de pedir y verificar los certificados.

“Por ahora solo se han hecho controles aleatorios, preventivos, de concientización, sin multar a la gente ni bajarla de las unidades, simplemente se les ha sugerido que se vacunen”, explicó el titular de la cartera sanitaria provincial, Guillermo Corro, a El Tribuno.

Según declaraciones del funcionario, en la provincia todavía no definieron si quienes incumplan la normativa recibirán sanciones o algún tipo de penalidad.

Por su parte, el secretario de Transporte, Pablo Giachino, precisó que las tareas que llevarán a cabo desde su área serán las de organizar y articular con las empresas las medidas que se dispongan.

Por otro lado, tras la fijación de la obligatoriedad de la vacunación contra el Covid-19 para la administración pública jujeña, también indicaron que se intensificarán los controles para cumplir esa norma. Es por esto que, quienes no cuenten con el certificado de vacunación de al menos una dosis, no podrán asistir a prestar servicios a su lugar de trabajo y les sacarán la remuneración por el día no trabajado.

