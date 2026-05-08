Hantavirus: por qué un basural de Ushuaia quedó bajo sospecha en el brote en el crucero y qué dice la provincia

El origen de uno de los brotes más grandes de Hantavirus de los Andes permanece desconocido. La pareja de jubilados neerlandeses, de 69 y 70 años, recorrió durante cuatro meses Argentina, Chile y Uruguay en auto antes de subirse al crucero MV Hondius, que los habría llevado hasta Cabo Verde. Pero en la investigación no se descarta que este esparcimiento viral, que ya suma 8 infectados y 3 muertos, según el último reporte de la naviera y la OMS, haya tenido como punto de origen la ciudad de Ushuaia, en especial un basural a cielo abierto particular que hay allí.

En un comunicado del Ministerio de Salud de la Nación de hace dos días, se reveló que tanto ellos como la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos “Dr. Carlos Malbrán” (Anlis Malbrán) no descartan la presencia de posibles vectores en la isla fueguina. Varios turistas se acercan al basural más austral para avistar a un ave carroñera que se alimenta allí. Las autoridades nacionales buscan descartar que los ratones colilargos se hayan asentado allí o que algún otro roedor pueda ser transmisor aunque, hasta la actualidad, no hay registro de que otra especie sea reservorio y transmisor.

De las 38 especies reconocidas de hantavirus, la que desencadenó el terror en el buque MV Hondius es catalogada por varios expertos como una de las más peligrosas para la salud humana. La cepa, según confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una variante conocida como “de los Andes (ANDV)” y es la única que puede transmitirse de persona a persona. Además, su contagio se asocia a una elevada mortalidad.

En nuestro país, hasta donde hay registros, el ratón colilargo es el que contrae y excreta el Hantavirus Andes sur (Oligoryzomys longicaudatus) a través de la orina, la saliva y las excretas. Su presencia es constante en la región patagónica conocida como Comarca Andina.

El hantavirus es transmitido por un ratón colilargo y se transmite también de persona a persona

Fuentes del gobierno fueguino, consultadas por LA NACION, plantearon que es poco probable que roedores de la Comarca Andina [situada a más de 1500 kilómetros de Ushuaia] puedan cruzar el estrecho de Magallanes y asentarse en el basural de la capital de Tierra del Fuego. “Roedores tenemos, nativos e introducidos, como el castor. Sí tenemos un ratón colilargo”, explicaron. Según confirmaron expertos, la especie a la que se refieren es el Oligoryzomys longicaudis, es un diminuto ratón de campo conocido como tuco magallánico, que es la misma especie que en la Comarca Andina es vector del hantavirus. A pesar de ello, el virus nunca llegó a la isla. “Lo que primero pensamos es que los turistas se agarraron el hanta en la Patagonia”, confesaron.

Hace unos días, Gastón Bretti, fotógrafo y guía local, aseguró que es común entre turistas visitar vertederos y basurales. “Los observadores de aves los visitan porque allí hay muchas aves, generalmente carroñeras, que se alimentan de cadáveres de otros animales”, explicó a la agencia ANSA. Bretti subrayó que se trata de un “sitio de fácil acceso situado a la entrada de la ciudad” y lo describió como “una montaña de desechos que hoy supera con creces el límite inicialmente establecido por las autoridades”. “Los avistamientos se realizan desde un sendero paralelo, y es ahí por donde solemos ir”, agregó el guía.

Infografía del crucero que salió de Ushuaia. Pasó por Islas Georgias del Sur, luego por la isla de Gough, Tristán da Cunha y Santa Helena; su destino final era Cabo Verde, en África

Pero para las autoridades, la distancia a la que los turistas pueden llegar es lejana. Aclararon que el sitio en donde se procesa la basura de la ciudad es, en realidad, un relleno sanitario. Confirmaron que se encuentra en la entrada de la ciudad, a un lado del río Olivia, pero aseguraron que hay una barda perimetral que impide acercarse. “Si tienen un buen lente podrían ver aves. Hay un montón allá, en especial cuando todavía hay residuos que no se han tapado. Pero el relleno tiene un cerco que está bien marcado. Si alguien se mete, eso sería ilegal”, aseguraron.

Hasta el momento no se ha registrado ningún infectado de hantavirus en la historia de Tierra del Fuego desde que se inició su notificación obligatoria en el país en 1996. En el comunicado del Ministerio de Salud de la Nación informaron que “equipos técnicos del Malbrán se trasladarán a Ushuaia para realizar operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los casos y para detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales” y agregaron que “estas acciones forman parte de la estrategia de vigilancia epidemiológica intensificada”.