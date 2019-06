Pérdidas millonarias y robos tras tres días sin energía eléctrica en La Plata

Los daños no cesan, mientras continúa el corte del suministro Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

María José Lucesole SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de junio de 2019 • 12:37

LA PLATA.- Tres días sin luz y sin agua son apenas parte del calvario que padecen los vecinos de esta Capital, que enfrentan también robos, amparados por la oscuridad.

Uno de los hurtos se registró en la empresa de dulces Cauca, situada en 73 entre diagonal 3 y 13 c, de City Bell, donde delincuentes ingresaron durante el apagón y le sustrajeron la caja resgistradora.

Otro de los robos tuvo lugar esta madrugada en el barrio privado San Facundo, de Gonnet, también afectado por el apagón.

Un médico denunció que desconocidos le abrieron la puerta de la cocina, y se llevaron una consola de juegos, una billetera con dinero y documentación.

En Villa Elisa al menos 5 comercios minoristas también denunciaron haber sido víctimas de hurtos en las zonas afectadas.

Unos 12.000 usuarios de esta capital permanecen hace tres días sin energía eléctrica Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Pérdidas millonarias

Los daños no cesan mientras continúa el corte del suministro: la Defensoría del Pueblo calculó que pérdidas económicas llegan a 961.250.000 pesos. Para realizar la estimación, tomaron en cuenta alimentos no refrigerados desechados, el promedio de daño por electrodomésticos y el lucro cesante más la merma de mercadería.

Unos 12.000 usuarios de esta capital permanecen hace tres días sin energía eléctrica. La falla que comenzó el sábado y alcanzó en un primer momento a 50.000 usuarios, podría extenderse hasta mañana. La empresa prestadora, Edelap, deberá indemnizar a los usuarios y afrontar multas millonarias, para compensar las pérdidas.

Nos complicó muchísimo la falta de luz. La gente sólo vino a buscar velas

"Nos complicó muchísimo la falta de luz. La gente solo vino a buscar velas. Estamos de noche a la luz de una linterna. Hemos perdido 40 por ciento de las ventas diarias", dijo Jorge Sandoval propietario de una ferretería situada en Villa Elisa que perdió la energía el sábado. Y que aún no la recuperó el suministro. "Nos dijeron que quizá regrese el miércoles a la noche", se resignó.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires pedirá a la empresa Edelap una indemnización para unos 50.000 usuarios Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Indemnización

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires pedirá a la empresa Edelap una indemnización para unos 50.000 usuarios que sufrieron un extendido corte de luz en esta capital. Hallar la avería demoró 18 horas. Y la reparación no estará lista hasta el miércoles.

En tanto la Defensoría del Pueblo que dirige Guido Lorenzino presentó un pedido de informes a la prestataria del servicio para que informe las causas que ocasionaron el corte generalizado de energía; la hora exacta en que se produjo, y si el corte de suministro afecto a centros de salud.

Vamos a buscar un resarcimiento económico a los usuarios; nos parece una tragedia

La Defensoría del Pueblo solicitó a la empresa que "informe de manera detallada el procedimiento para compensar a los usuarios damnificados por el corte y los perjuicios ocasionados".

"Vamos a buscar un resarcimiento económico a los usuarios. Nos parece una tragedia. Cualquier compensación económica no alcanza para cubrir la mala sangre que se hizo la gente de esta Capital", dijo Lorenzino a LA NACION.

Desde el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires se trabajaba para iniciar un procedimiento que termine en el resarcimiento de los usuarios afectados por más de 24 horas por el extendido corte de luz.

La empresa informó que el desperfecto se debió a la salida de servicio de un cable de alta tensión de 132 kv Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

"Nos preocupa la situación de personas electrodependientes. En toda la ciudad tenemos cerca de 100 personas registradas. Pero están todos provistos con grupo generador. El estado está activo desde el primer momento para atenderlos", dijo Fabián González, de Oceba.

El origen de todo

El apagón comenzó el sábado a las 21.47 y se extendía en amplios sectores de la zona norte de esta capital. En particular en City Bell, Gonnet y Villa Elisa hubo piquetes con quema de gomas en la tarde del domingo para exigir la recomposición del servicio. Los cortes se registraron en Camino Belgrano y 426. En Belgrano y 25 y en Belgrano y 498.

La empresa informó que el desperfecto se debió a la salida de servicio de un cable de alta tensión de 132 kv que vincula a las subestaciones de Tolosa y City Bell. La empresa aseguró que sólo eran 18.000 los usuarios afectados y dispuso la instalación siete nodos de media tensión con 35 generadores eléctricos. Otros 9 generadores se instalaron para empezar a abastecer a 2500 usuarios. "La falla en la subestación de City Bell afectó a sólo el 6 por ciento de los usuarios de la ciudad, aseguró la firma".

La ausencia de más información de Edelap encolerizó a los damnificados. "Yo no tengo luz ni agua corriente, tuve que tirar toda la comida que tenía en el freezer y la heladera. No hay manera que en Edelap te atiendan. Es complicadísimo todo. Mi hija está sin clases y yo tuve que ir a trabajar igual. No me quiero ir de mi casa la noche porque es una boca de lobos. Es terrible porque no dan respuesta" dijo Daniela Solanes, de barrio Savoia, en City Bell.

Un tercer damnificado Joaquín Robert relató: "Pensamos que el corte iba a ser esporádico, pero no. No volvió. Llevamos casi dos días. La empresa desinformó. No atiende a los usuarios. Evidentemente no está preparada. Yo me siento estafado. Estoy seguro que nadie se va a hacer responsable. Hace 40 horas sin luz, sin alarma, sin comida, sin agua corriente", dijo Joaquín Robert. "Lo que me molesta es que la empresa ni te atiende", afirmó.

Efectivamente Edelap no respondió los múltiples llamados de LA NACION.