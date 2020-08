Permiso de circulación: cómo sacarlo para transitar en la cuarentena

En la nueva fase de la cuarentena todavía hará falta tramitar el certificado de circulación; sin embargo, cada provincia establecerá si es obligatorio el uso de la aplicación CuidAr

El trámite del permiso de circulación vuelve a ser un asunto de interés público, tras los anuncios del Alberto Fernández realizados este viernes a la tarde sobre la nueva prórroga de la cuarentena por coronavirus hasta el 30 de agosto..

Si bien el transporte público seguirá siendo de uso exclusivo para trabajadores esenciales, quienes necesiten trasladarse durante la vigencia del distanciamiento social deberán contar la habilitación oficial.

Sin embargo, a diferencia de otras extensiones del ASPO (Aislamiento Social Preventivo y ObIigatorio) y el DISPO (Distanciamiento Social Preventivo y ObIigatorio) en esa nueva etapa las provincias y la CABA van a decidir si la app CuidAr es obligatoria en cada jurisdicción.

Antes de solicitar tu certificado de circulación, se recomienda verificar las excepciones establecidas por cada provincia en el siguiente la web oficial del Certificado Único Habilitante de Circulación - COVID19 (CUHC).

Paso a paso: cómo sacar el certificado de circulación durante la cuarentena

Ingresar a la web oficial Certificado de circulación - coronavirus COVID-19. En la página se debe bajar el hasta que aparezcan dos grandes botones y hacer click en "Tramitá tu certificado único habilitante para circular".

Informar si se tiene DNI. Cliquear en "Sí" y luego en "Continuá".

Seleccionar residencia. Se debe notificar la provincia argentina de residencia. Luego hacer click en "Continuá".

Elegir el motivo de la excepción para tramitar el permiso. Hay dos opciones: la primera es "Porque tenés que viajar a tu trabajo", la segunda es "Permisos especiales".

En caso de elegir "Porque tenés que viajar a tu trabajo", se desplegará una segunda pregunta para dar información detallada sobre el tipo de actividad laboral.

Luego se debe hacer click en "Completá el formulario". La novedad es que ahora se pueden registrar dos patentes de vehículos, en las etapas anteriores solo se podía colocar la patente de un solo rodado.

Completar el formulario para trabajadores exceptuados. Se deben llenar todos los campos sobre información personal, sobre el empleador y los medios de transporte que se necesitan usar para asistir al puesto de trabajo.

El último paso antes de solicitar el certificado consiste en adjuntar alguna documentación que justifique el permiso: recibo de sueldo, comprobante de monotributo o carta del empleador. Luego cliquear en "Solicitar certificado".

Descargar el certificado. Tras completar todos los campos del formulario y enviarlo, el sistema informará que "dentro de las 2/4 horas podrás descargar tu formulario".

Paso a paso: cómo sacar el nuevo certificado de circulación durante la cuarentena para permisos especiales

Se deben seguir los mismos pasos arriba descritos y en la instancia de elección del motivo de solicitud del certificado de circulación elegir la segunda opción: "Permisos especiales".

Elegir alguna de las tres opciones: por emergencias, situaciones imprevistas o urgencias; para asistir a turnos médicos o hacer trámites impostergables (24 horas); para asistir a familiares, a persona mayor o a personas con discapacidad y para padres/madres separados que deben trasladar hijos o hijas (24 horas) o para hacer tratamiento médico prolongado.

Según la opción elegida se deberá completar un formulario con los datos personales y los detalles sobre la urgencia o trámite que se debe realizar . Cliquear en "Solicitar certificado".

. Cliquear en "Solicitar certificado". Descargar el certificado. Tras completar todos los campos del formulario y enviarlo, el sistema informará que "dentro de las 2/4 horas podrás descargar tu formulario".

¿Cómo descargar el permiso de circulación?

Pasadas entre 2 y 4 horas desde que se realizó el trámite, volver a ingresar a la web oficial argentina.gob.ar/circular

Hacer click en el botón "¿Pasaron 4 horas desde que lo tramitaste? Descargalo".

Completar el número de DNI y el número de trámite de DNI. Luego hace click en "No soy un robot" y en "Ver PDF".

Elegir el certificado de circulación que se quiera descargar.

También se puede descargar el certificado para vehículos.

Pasos a seguir para obtener el permiso de circulación desde la app CuidAR

Descargar la aplicación CuidAR. Completar el formulario. Esperar la admisión de la solicitud, que puede demorar algunas horas.

¿Cómo descargar la aplicación CuidAR para ver el permiso de circulación?

Ingresar a la página www.argentina.gob.ar/aplicaciones/coronavirus.

Elegir el sistema operativo del teléfono celular: para smartphones con Android hacer click aquí; para iOS (iPhone) , cliquear aquí.

con hacer click aquí; para , cliquear aquí. También se puede descargar directamente desde las tiendas App Store (iOS) y el Google Play (Android).

¿Qué pasa me paran sin permiso para circular en un vehículo particular?

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que se retendrá la licencia de conducir de aquellas personas que pasen por un control y no tengan el permiso de circulación. Se le dará un formulario para que pueda circular por 10 días más hasta que pague la multa y le vuelvan a entregar el registro. En caso de no abonarla luego de ese plazo, se vencerá el formulario y no podrá circular.

Esta medida cambia en esta nueva cuarentena ya que hasta el viernes 17 de julio podía ocurrir que se retuviera el vehículo si no se tenía el permiso. Ahora se quitará la licencia y en caso de reincidir ahí se quitará el auto o moto del infractor.